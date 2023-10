Trong tuần này, team The Astro quyết chơi "khô máu" để giành tấm vé vào đêm Chung kết xếp hạng. Do đang sở hữu số tiền khá ít ỏi so với JSol, do đó, Thanh Duy quyết cược 90% số điểm để có cơ hội lật ngược thế cờ. Theo đó, team The Astro mang đến mashup hai ca khúc “Lý ngựa ô” và “Old town road”.