Trong tuần này, team The Astro quyết chơi "khô máu" để giành tấm vé vào đêm Chung kết xếp hạng. Do đang sở hữu số tiền khá ít ỏi so với JSol, do đó, Thanh Duy quyết cược 90% số điểm để có cơ hội lật ngược thế cờ. Theo đó, team The Astro mang đến mashup hai ca khúc “Lý ngựa ô” và “Old town road”.

Thanh Duy đã tài tình biến hóa khi sử dụng chất liệu dân ca trên nền nhạc hiện đại khiến ca khúc trở nên mới mẽ và đậm chất riêng nhưng vẫn giữ lại yếu tố văn hóa dân tộc. Nhà sản xuất âm nhạc Dương Khắc Linh bày tỏ khi xem xong tiết mục của Thanh Duy: "Thanh Duy luôn mang điều lạ lên sân khấu, cách em diễn khiến anh phải nhìn em từ đầu đến cuối không muốn bỏ lỡ giây phút nào vì nó rất thú vị. Em là một người rất sáng tạo".

Nhà báo Quỳnh Nguyễn nhớ lại tuổi thơ đi xem hát khi chứng kiến phần trình diễn của Thanh Duy. Nhạc sĩ Vũ Cát Tường không hiểu vì sao Thanh Duy lại có thể sáng tạo nhiều đến thế và chúc mừng nam ca sĩ vì dám thể hiện mà không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Giọng ca “Yêu xa” nhấn mạnh: "Đó là sự dũng cảm của người nghệ sĩ".

Thanh Duy có bản phối cực bắt tai và khiến cho bản nhạc "Ngựa ô thương nhớ" khoác lên mình "chiếc áo mới" đậm chất Thanh Duy, sau bản hit gây ấn tượng của nhóm 3 Con Mèo

Master Hà Lê nhắn nhủ chiến binh Thanh Duy: "Anh thấy vui vì chứng kiến phần trình diễn của em trên sân khấu, một tiết mục nhẹ nhàng và em rất thoải mái và là chính mình. Nhìn lại chặng đường của em anh cảm thấy hạnh phúc".

Master Nimbia liền tiếp lời: "Mỗi lần lên sân khấu, Thanh Duy rất nhập tâm với tiết mục của mình. Hôm nay Duy rất hài hước và vui nhộn. Mọi người hay nói Thanh Duy đến sân chơi này để tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng tôi nghĩ Duy đến đây để là chính mình".

Đêm Chung kết 1 chứng kiến màn đối đấu giữa hai đội Giang danh và The Astro. Trong vòng này, chiến binh JSol cùng producer ducpham. mang đến sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng được chuyển thể từ bộ truyện tranh đình đám tên “Slam Dunk”.

Kết quả, Thanh Duy đã có màn chiến thắng sát sao trước JSol, nắm chắc chiếc vé vào đêm Chung kết xếp hạng của “The Heroes 2021”.

Thanh Duy và Jsol ôm chia tay nhau sau khi kết quả cuối cùng được công bố

Giám khảo Dương Khắc Linh

Giám khảo Vũ Cát Tường

MC Phí Linh và dàn master

Ảnh: BTC