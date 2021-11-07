Sexy hết cỡ cạnh rapper Hành Or, Ali Hoàng Dương như 'mọc thêm cánh' 'chốt đơn' team Khắc Hưng tiến thẳng vào đêm chung kết xếp hạng 'The Heroes'

Nói về “Trong cơn say” , đây là ca khúc tình yêu nói về tâm sự của một chàng trai đối với người con gái mà anh yêu. Tuy nhiên người này không dành tình cảm cho anh mà chỉ đến khi “Trong cơn say” , khiến chàng trai nhiều lần mơ hồ, tưởng chừng đó là tình yêu.

Sau chiến thắng thuyết phục ở vòng Bán kết, Ali Hoàng Dương tiếp tục mang đến sân khấu Chung kết 1 ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác có tên “Trong cơn say” kết hợp với rapper Hành Or . Đặc biệt trong trận Chung kết 1 này, Ali Hoàng còn có màn đối đầu với cô nàng có cá tính khá mạnh Han Sara.

Với sự hỗ trợ từ producer Duck V cũng như Master Khắc Hưng, “Trong cơn say” không mang một màu sắc u buồn và vô cùng sôi động, đầy hiện đại. Có thể nói, Ali Hoàng Dương đã tìm được đúng phong cách cũng như cá tính âm nhạc của mình tại “ The Heroes ”, khi thác triệt để thế mạnh ở quãng giọng cao và sáng. Chưa kể trong lần đối đầu này, Ali Hoàng Dương còn kết hợp với rapper Hành Or càng khiến sân khấu thêm phần bùng cháy, đỉnh cao.

Hành Or cho biết lúc Ali Hoàng Dương nhắn tin cho mình thì chưa cần biết là việc gì đã nhận lời ngay người anh thân thiết và góp mặt trong phần trình diễn của Ali trong đêm chung kết tối qua

Chia sẻ về tiết mục của team Đường số 10, producer Duck V cho biết ban đầu khi dựng bản phối và đưa cho Ali Hoàng Dương anh cảm thấy chưa hoàn thiện. Sau đó, Duck V phải gác nó lại một thời gian khá lâu rồi mới phối lại nó và đưa cho Ali Hoàng Dương trình diễn.

Nhận xét về tiết mục của Ali Hoàng Dương, Master Hà Lê cho biết: "Tôi thấy hành trình âm nhạc của em đã được khai mở. Tôi chưa bao giờ thấy em nhảy đã đời đến như vậy. Qua đây cho tôi thấy em toàn diện đến thế nào khi hát live rất chuẩn, truyền đạt rất tốt câu chuyện trong ca khúc".

Hành Or và Ali Hoàng Dương có những màn kết hợp diễn xuất ăn ý bên cạnh giọng hát và rap đầy nội lực

Có thể thấy, Ali Hoàng Dương giờ đây không còn là một chiến binh ở "cửa dưới" của “The Heroes” nữa mà là đối thủ đáng gờm, với cá tính âm nhạc rất hiện đại, bắt kịp với xu hướng của khán giả trẻ.

Ali Hoàng Dương có những động tác vũ đạo cực kỳ sexy trong màn trình diễn ca khúc mới

Sau tất cả những nỗ lực, Ali Hoàng Dương đã có cú lội ngược dòng ở chặn đua nước rút, chiến thắng cả Han Sara - một chiến binh rất mạnh của team Nguyễn Hải Phong. Tuy vậy, các team bị loại vẫn có cơ hội “comeback” diễn tiết mục khách mời ở đêm chung kết xếp hạng của “The Heroes 2021”.

Đừng bỏ lỡ những tập cuối đầy hấp dẫn của ‘The Heroes 2021”, được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ 7 hằng tuần trên kênh VTV3.

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