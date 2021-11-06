Ngọc Trai thừa nhận không biết cách dạy con và lý do bất ngờ đằng sau

Tuần này, “ Ở Nhà Vui Mà ” sẽ dẫn khán giả ghé thăm tổ ấm của 2 nam diễn viên vô cùng thân quen với màn ảnh nhỏ - Quang Tuấn và Ngọc Trai. Mỗi gia đình đều có màu sắc riêng nhưng họ đều là những ông bố hài hước, luôn dành thật nhiều niềm vui cho các em bé của mình.

Ở đầu chương trình, Ngọc Trai đã phải tiếp nhận thử thách tự tay chăm sóc các bé trong vòng 3 ngày mà không nhờ sự giúp đỡ của vợ. Nam diễn viên rất chịu khó trong việc pha trò cũng như sáng tạo những đạo cụ để chơi cùng con. Đối với anh, thử thách làm đồ chơi cho con là một việc vô cùng thú vị. Nó không chỉ giúp các bé vận động và tư duy mà còn giúp anh tận dụng thời gian bên con, cùng con trưởng thành.

Ngoài ra, Ngọc Trai thừa nhận mình là người dạy con theo cảm tính nhưng không vì vậy mà chủ quan, anh tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước về việc giáo dục con cái cũng như cách truyền đạt thông tin đến cho bé. Trai tâm sự rằng “Trai không biết dạy con đâu, đa phần là vợ Trai dạy, Ngọc Trai chỉ có chăm sóc con giỏi thôi”. Hơn nữa nam diễn viên cho rằng mình là một ông bố hay yếu lòng nên không nhẫn tâm la mắng con, quả thực “bố bỉm sữa” Ngọc Trai khiến người xem rất ngạc nhiên.

Không ít khán giả sẽ tò mò, Ngọc Trai làm như thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình. Đối với vấn đề này, nam diễn viên tâm sự từng muốn dành trọn thời gian cho các con nhưng như vậy sẽ không thể ra ngoài kiếm tiền được. Lúc này vợ anh chính là người giúp anh chăm sóc và dạy dỗ 2 con. Đồng thời, Ngọc Trai không giấu được sự tự hào về người vợ của mình, chính cô là người chia sẻ khó khăn cùng anh, giúp Ngọc Trai trưởng thành hơn rất nhiều trong tính cách lẫn suy nghĩ.

Bên cạnh 4 thành viên gia đình Búp Bơ, “Ở Nhà Vui Mà”còn có sự tham gia của gia đình Quang Tuấn – Linh Phi – bé Gạo. Trong chương trình, nam diễn viên “Bánh Mì Ông Màu” đã có một thử thách thay vợ vào bếp. Đây là điều không dễ dàng với Quang Tuấn, nhưng dưới sự hỗ trợ của bà xã Linh Phi, anh đã xuất sắc hoàn thành món bánh cho cả nhà.

Đón xem tập 12 “Ở Nhà Vui Mà” được phát sóng vào lúc 20g25 tối thứ Sáu, ngày 12/11/2021 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC