Poster bị nghi ‘đạo nhái’, nhà sản xuất ‘Rap Việt’ nói gì?

Tin tức giải trí 06/11/2021 14:40

Trước nghi án “xài chùa” poster trên mạng mà chưa xin phép, nhà sản xuất “Rap Việt” đã lên tiếng phân trần.

Trước những thông tin liên quan đến poster “Rap Việt Mùa 2” sử dụng phông nền phong cảnh 3D thành phố về đêm đang tạo sự quan tâm trên mạng xã hội tối 05/11/2021, Vie Channel – Đơn vị sản xuất chương trình chính thức chia sẻ những thông tin xoay quanh vấn đề này.

Poster bị nghi ‘đạo nhái’, nhà sản xuất ‘Rap Việt’ nói gì? - Ảnh 1
Poster "Rap Việt mùa 2" bị phát hiện "nhái" poster của nhà thiết kế Trung Quốc

Đầu tiên, chúng tôi rất tiếc vì xảy ra sự việc này. Chúng tôi đã nghiêm túc xác minh làm rõ vấn đề và tìm ra nguyên nhân của sự việc không đáng có này, là do sơ xuất của bộ phận thiết kế khi sử dụng hình ảnh này từ trang download miễn phí. Hiện tại, Vie Channel đang tích cực liên lạc với tác giả/đơn vị sở hữu hình ảnh trên để xin phép quyền sử dụng.

Chúng tôi sẽ sớm cập nhật những thông tin mới nhất khi nhận được phản hồi chính thức từ phía tác giả/đơn vị sở hữu.”

Ảnh: Internet

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