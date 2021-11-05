Dương Lâm ‘vạch mặt’ Khả Như ‘mê’ Song Luân, lại còn nhấn mạnh: ‘Người ta chỉ thương hại chị thôi’

Tin tức giải trí 05/11/2021 17:29

Lê Dương Bảo Lâm có màn “xát muối vào tim” Khả Như khi liên tiếp có những lập luận “cứng như thép” hướng về phía “bà chế chưa chồng”

Tập 7 “Tài Tám Tếu” mang đến chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn mạng xã hội gần đây: Vì sao phái nữ thường say mê những anh chàng đính mác trai hư? Để có góc nhìn đa chiều hơn về vấn đề này, đội nhà gồm Khả Như - Lê Dương Bảo Lâm - Mạc Văn Khoa sẽ có cuộc “khẩu chiến” với khách mời Ali Hoàng Dương.  Theo teaser, có thể thấy Ali Hoàng Dương sẽ giữ vai trò hùng biện bảo vệ sức hút của trai hư, trong khi đội chủ nhà kịch liệt phản bác.

Dương Lâm ‘vạch mặt’ Khả Như ‘mê’ Song Luân, lại còn nhấn mạnh: ‘Người ta chỉ thương hại chị thôi’ - Ảnh 1

Bất kể trai ngoan hay trai hư đều có những nguyên tắc và lợi thế riêng để chinh phục phụ nữ. Nếu như trai ngoan luôn có lợi thế về niềm tin thì trai hư luôn tạo ra sự mới mẻ cho cuộc tình. Chính vì vậy, cuộc tranh luận của tập 7 sẽ khó phân thắng bại. Xuất hiện với diện mạo mới mẻ, Ali Hoàng Dương sẽ đại diện cho hình ảnh trai hư để đưa ra quan điểm của mình. Nam ca sĩ khẳng định điều kiện để trở thành một bad boy: “Bad Boy không đơn giản là bề ngoài tạo ra, mà đó là suy nghĩ từ bên trong. Điều đặc biệt nhất phải đẹp trai, nhất là lúc trẻ trung sinh lý mạnh. Muốn badboy cũng phải đẹp và giàu”. 

Dương Lâm ‘vạch mặt’ Khả Như ‘mê’ Song Luân, lại còn nhấn mạnh: ‘Người ta chỉ thương hại chị thôi’ - Ảnh 2

Ali Hoàng Dương cũng cho rằng nhờ cách sống phóng khoáng sẽ mang đến cho người yêu cảm giác tự do. Trước lập luận này, Lê Dương Bảo Lâm đã phản ứng gay gắt: “Vậy ý em nói quen trai ngoan là tù đày. bó buộc hay gì?”.

Dương Lâm ‘vạch mặt’ Khả Như ‘mê’ Song Luân, lại còn nhấn mạnh: ‘Người ta chỉ thương hại chị thôi’ - Ảnh 3Dương Lâm ‘vạch mặt’ Khả Như ‘mê’ Song Luân, lại còn nhấn mạnh: ‘Người ta chỉ thương hại chị thôi’ - Ảnh 4

Là cô gái duy nhất trong chương trình, Khả Như cho biết bản thân không cần người yêu mình đẹp trai hoặc giàu. Nhưng vừa lên tiếng, nữ diễn viên đã bị Lê Dương Bảo Lâm bắt bẻ: “Vậy sao chị thích Song Luân?”. Trước màn “quay xe” này của đồng đội, Khả Như chỉ biết im lặng và ra hiệu Lê Dương Bảo Lâm dừng lại. Tuy vậy, Lê Dương Bảo Lâm vẫn lặp đi lặp lại: “Chị thích Song Luân, em biết” khiến Khả Như nín lặng. Trong tập trước của “Tài Tám Tếu”, Lê Dương Bảo Lâm cũng tiết lộ Khả Như đã từng nhận hoa của Song Luân. Nam diễn viên cũng không ngừng “xát muối vào tim” đồng nghiệp là “Song Luân chỉ thương hại chị thôi”.

Dương Lâm ‘vạch mặt’ Khả Như ‘mê’ Song Luân, lại còn nhấn mạnh: ‘Người ta chỉ thương hại chị thôi’ - Ảnh 5

Nguyên văn như sau: “Bây giờ em vạch mặt chị luôn nè. Song Luân nó chụp nó hái cái hoa hồng ngoài đường, nó thấy bả không có ai. Mà cái bông đó không phải để ngoài, nó bỏ trong cốp xe. Nó ngồi lên nó chạy chị ơi. Xong nó cầm nó tặng cho chị. Người ta chỉ thương hại chị thôi chị Như à.”

Dương Lâm ‘vạch mặt’ Khả Như ‘mê’ Song Luân, lại còn nhấn mạnh: ‘Người ta chỉ thương hại chị thôi’ - Ảnh 6
Dương Lâm tổ chức "Đại hội vạch mặt" Khả Như
Dương Lâm ‘vạch mặt’ Khả Như ‘mê’ Song Luân, lại còn nhấn mạnh: ‘Người ta chỉ thương hại chị thôi’ - Ảnh 7
Nam diễn viên cho biết bông hồng mà Song Luân tặng cho Khả Như chỉ là vì "thương hại mà thôi"

Ảnh: BTC, FBNV 

Ali Hoàng Dương: 'Trai hư cần sinh lý tốt'

Ali Hoàng Dương: 'Trai hư cần sinh lý tốt'

Ali Hoàng Dương sẽ đại diện cho hình ảnh trai hư để đưa ra quan điểm của mình trong “Tài Tám Tếu”.

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Từ khóa:   Dương Lâm Khả Như Tài Tám Tếu

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