Ali Hoàng Dương: 'Trai hư cần sinh lý tốt'

Tin tức giải trí 05/11/2021 16:56

Ali Hoàng Dương sẽ đại diện cho hình ảnh trai hư để đưa ra quan điểm của mình trong “Tài Tám Tếu”.

Tập 7 “Tài Tám Tếu” mang đến chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn mạng xã hội gần đây: Vì sao phái nữ thường say mê những anh chàng đính mác trai hư? Để có góc nhìn đa chiều hơn về vấn đề này, đội nhà gồm Khả Như - Lê Dương Bảo Lâm - Mạc Văn Khoa sẽ có cuộc “khẩu chiến” với khách mời Ali Hoàng Dương.  Theo teaser, có thể thấy Ali Hoàng Dương sẽ giữ vai trò hùng biện bảo vệ sức hút của trai hư, trong khi đội chủ nhà kịch liệt phản bác.

Ali Hoàng Dương: 'Trai hư cần sinh lý tốt' - Ảnh 1
Ali Hoàng Dương trình diễn một ca khúc trong phần âm nhạc của chương trình

Bất kể trai ngoan hay trai hư đều có những nguyên tắc và lợi thế riêng để chinh phục phụ nữ. Nếu như trai ngoan luôn có lợi thế về niềm tin thì trai hư luôn tạo ra sự mới mẻ cho cuộc tình. Chính vì vậy, cuộc tranh luận của tập 7 sẽ khó phân thắng bại. Xuất hiện với diện mạo mới mẻ, Ali Hoàng Dương sẽ đại diện cho hình ảnh trai hư để đưa ra quan điểm của mình. Nam ca sĩ khẳng định điều kiện để trở thành một bad boy: “Bad Boy không đơn giản là bề ngoài tạo ra, mà đó là suy nghĩ từ bên trong. Điều đặc biệt nhất phải đẹp trai, nhất là lúc trẻ trung sinh lý mạnh. Muốn badboy cũng phải đẹp và giàu”. 

Ali Hoàng Dương: 'Trai hư cần sinh lý tốt' - Ảnh 2Ali Hoàng Dương: 'Trai hư cần sinh lý tốt' - Ảnh 3

Ali Hoàng Dương cũng cho rằng nhờ cách sống phóng khoáng sẽ mang đến cho người yêu cảm giác tự do. Trước lập luận này, Lê Dương Bảo Lâm đã phản ứng gay gắt: “Vậy ý em nói quen trai ngoan là tù đày. bó buộc hay gì?”. Trong tập 7, Mạc Văn Khoa cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm ủng hộ trai ngoan, phản bác lại lập luận của Ali Hoàng Dương. Anh khẳng định chưa từng bó buộc hoặc làm mất tự do vợ của mình. Qua teaser có thể thấy đội nhà đang bị thất thế khi đứng trước màn hùng biện sắc bén của Ali Hoàng Dương

Ali Hoàng Dương: 'Trai hư cần sinh lý tốt' - Ảnh 4

Ali Hoàng Dương tiếp tục sử dụng số đông để bảo vệ cho quan điểm của mình. Nam ca sĩ dẫn chứng những chàng rapper hiện tại đang rất thu hút những cô gái trẻ: “Những người đó có tạo hình bên ngoài rất là đặc biệt, ví dụ như BinZ chẳng hạn thì họ có rất nhiều người hâm mộ”. Trước những ý kiến của Ali Hoàng Dương, Mạc Văn Khoa tỏ ra vô cùng bức xúc. Anh nói: “Cuộc sống bây giờ mặc dù thoáng thật, nhưng người ta vẫn cần có chân tình, một tình yêu thật. Những người đàn ông tốt luôn là một bến bờ vững chắc”. Dù nhận nhiều phản bác từ Ali Hoàng Dương, nam diễn viên gốc Hải Dương vẫn kiên định với quan điểm của mình.

Ali Hoàng Dương: 'Trai hư cần sinh lý tốt' - Ảnh 5

Là cô gái duy nhất trong chương trình, Khả Như cho biết bản thân không cần người yêu mình đẹp trai hoặc giàu. Nhưng vừa lên tiếng, nữ diễn viên đã bị Lê Dương Bảo Lâm bắt bẻ: “Vậy sao chị thích Song Luân?”. Trước màn “quay xe” này của đồng đội, Khả Như chỉ biết im lặng và ra hiệu Lê Dương Bảo Lâm dừng lại. Tuy vậy, Lê Dương Bảo Lâm vẫn lặp đi lặp lại: “Chị thích Song Luân, em biết” khiến Khả Như nín lặng. Trong tập trước của “Tài Tám Tếu”, Lê Dương Bảo Lâm cũng tiết lộ Khả Như đã từng nhận hoa của Song Luân.

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Lần này "bad boy" Ali Hoàng Dương liệu có tranh luận lại với dàn host đình đám nổi tiếng miệng mồm?

“Tài Tám Tếu” tập 7 phát sóng lúc 19h00 chủ nhật 7/11 trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group. 

Ảnh: BTC

 

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Từ khóa:   Ali Hoàng Dương Tài Tám Tếu Khả Như

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