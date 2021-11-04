Sam: ‘37 tuổi mà chưa có chồng thì tôi sẽ có con’

Tin tức giải trí 04/11/2021 07:45

Sam cho biết lý do cô tham gia chương trình “Cầu thủ nhí 2021”là vì quá yêu trẻ con.

Chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí 2021”phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 với sự góp mặt của 3 vị đội trưởng gồm ST Sơn Thạch (team Xanh lá), Ali Hoàng Dương (team Cam), Mâu Thuỷ (team Xanh dương) và HLV Nguyễn Minh Phương. Cùng sự dẫn dắt quen thuộc của MC Sam.

Sam: ‘37 tuổi mà chưa có chồng thì tôi sẽ có con’ - Ảnh 1

Không những sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Sam còn được nhiều khán giả nhớ đến khi sở hữu khối tài sản đáng mơ ước mà không phải cô gái nào cũng có được. Tuy nhiên, chuyện tình duyên của Sam lại không mấy khá khẩm, khi đến nay cô vẫn chưa tìm được chỗ dựa cho mình.

Sam: ‘37 tuổi mà chưa có chồng thì tôi sẽ có con’ - Ảnh 2

Chia sẻ về chuyện hôn nhân tương lai của mình tại hậu trường Cầu thủ nhí 2021, Sam gây bất ngờ khi tiết lộ về độ tuổi “quá đát” để lập gia đình. Theo đó, Sam đắn đo suy nghĩ rồi quyết định sẽ dừng lại ở độ tuổi 37. “Nếu như đã tới hạn mức này mà vẫn chưa tìm được ý trung nhân hay không ai “rước” thì Sam sẽ nghĩ tới chuyện có con”, nữ MC cho hay.

Sam: ‘37 tuổi mà chưa có chồng thì tôi sẽ có con’ - Ảnh 3

Không chỉ quyết đoán trong chuyện tình cảm, Sam còn cho biết việc chuẩn bị cho vai trò làm mẹ không khiến cô lo lắng quá nhiều, cụ thể là vấn đề tài chính. “Là người phụ nữ độc lập, Sam cũng muốn mình tự chủ về tài chính. Dù có chồng hay không thì Sam vẫn làm việc bình thường, tự kiếm tiền để không cần dựa vào chồng”, cô tâm sự. Sam cũng chia sẻ rằng, cô luôn mong mỏi và tìm được mẫu bạn trai lý tưởng vừa đẹp trai, chu đáo và có tính tình hài hước để cùng xây dựng mối quan hệ lâu bền.

Sam: ‘37 tuổi mà chưa có chồng thì tôi sẽ có con’ - Ảnh 4

Đảm nhận vai trò MC trong chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2021, Sam chia sẻ lí do nhận lời mời từ nhà sản xuất là vì “quá yêu con nít”, dù biết rằng để dẫn dắt cho một chương trình truyền hình thực tế về bóng đá là không hề dễ dàng với cô. Cũng ngay ở tập đầu tiên, nữ MC đã phải nhiều lần phải kiềm chế cảm xúc trước những hoàn cảnh khó khăn của các cầu thủ nhí Huy Hoàng khi mang giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ hay cậu nhóc thủ môn bị cha bỏ rơi Nông Văn Tiến,… Dù đảm nhận vai trò MC nhưng nhiều lần Sam cũng đứng ra làm “bảo mẫu” cho các cầu thủ nhí mỗi khi các học trò HLV Nguyễn Minh Phương gặp chấn thương trên sân bóng hay cần tư vấn về tâm lí mỗi khi các em nhớ nhà trong quá trình quay hình.

Sam: ‘37 tuổi mà chưa có chồng thì tôi sẽ có con’ - Ảnh 5

Trong tập 7 tuần vừa rồi, 14 cầu thủ nhí đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Câu lạc bộ Thăng Long. Càng bất ngờ hơn khi HLV Nguyễn Minh Phương đã quyết định loại cầu thủ nhí Xuân Chương - thành viên nhí của Ali Hoàng Dương, được đánh giá là thủ nhí cầu xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại. Bất ngờ với kết quả này, Sam và 3 vị đội trường cùng các cầu thủ nhí đã không kiềm được sự bàng quàng trước quyết định cựu danh thủ đội tuyển Việt Nam.

Sam: ‘37 tuổi mà chưa có chồng thì tôi sẽ có con’ - Ảnh 6Sam: ‘37 tuổi mà chưa có chồng thì tôi sẽ có con’ - Ảnh 7

Chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí 2021”phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Sam Cầu thủ nhí Diễn viên Sam

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