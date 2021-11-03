Sau nhiều lời đồn đoán cùng với việc Á hậu Hoàn Vũ 2017 Mâu Thủy bất ngờ rút khỏi ghế nóng chương trình năm nay vì lý do không sắp xếp được lịch trình cá nhân, mới dây nhà sản xuất đã công bộ đội hình hoàn chỉnh dàn mentor và host của mùa đầu tiên chương trình thực tế "The Next Face Vietnam 2021".

Khi được hỏi về việc có e ngại sẽ trở thành "Drama Queen" thứ 2 sau cuộc thi này vì ngồi cạnh "nữ hoàng drama" Thùy Dương và có chuyện nhường nhịn hay giữ hình ảnh thân thiện gì ở đây hay không? H'Hen Niê đã có câu trả lời thẳng thắng rằng: "Quyết không nhường nhịn" đối thủ trên ghế nóng của mình.

Theo đó, 2 vị mentor sẽ cùng đồng hành với H'Hen Niê ở vị trí "ghế nóng" còn trống là Hoa hậu Lương Thùy Linh và người mẫu TyhD Thùy Dương, đồng thời là Á quân "Next Top Model All Star 2017", bên cạnh host quyền lực và khó tính Nam Trung.

Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2018 cho biết: "Trong chương trình sẽ không tránh khỏi những lúc các mentor nói lên quan điểm của mình. Chị Thùy Dương cũng có quan điểm của chị Thùy Dương. H'Hen cũng có quan điểm riêng của H'Hen. Vậy nên lúc cần thiết để bảo vệ thí sinh của mình thì không tránh khỏi việc mình bất đồng quan điểm. Nhưng nếu ai ức hiếp thí sinh của mình thì H'Hen sẽ không nhịn vì mình phải làm mọi cách để bảo vệ thí sinh của mình khỏi bị loại. Đó là việc mọi người thường hay nói là drama."

"Nữ hoàng drama" TyhD Thùy Dương sẽ ngồi "ghế nóng" cùng bên cạnh "Hoa hậu thân thiện" H'Hen Niê

Host Nam Trung trong buổi họp báo cũng có chia sẻ gây xúc động đối với mentor H'Hen Niê như sau: "Những ngày vừa qua Trung có dịp làm việc cùng H'Hen trong những ngày casting thí sinh. Trung nhận thấy H'Hen đến với cuộc thi với cương vị không phải là mentor mà vẫn còn là một thí sinh đi dự thi những cuộc thi. H'Hen rất yêu thương thí sinh và đặt mình vào vị trí là một thí sinh từng là người đi dự thi để hiểu rõ thí sinh đó và đưa ra những lơi động viên và cố vấn tốt nhất. Về điểm này Trung rất ngưỡng mộ H'Hen Niê."

Host quyền lực Nam Trung dành nhiều lời khen cho H'Hen Niê vì có sự tận tâm và đồng cảm với thí sinh

Hoa hậu Lương Thùy Linh là "lính mới" hoàn toàn trong các chương trình thực tế nên người xem vẫn đang chờ đợi sự bức phá của nàng Hậu Việt Nam trong chương trình

Buổi họp báo công bố phát sóng chương trình được tổ chức thông qua nền tảng Onmeeting

Sau khi tổ chức họp báo công bố bộ ba mentor "The Next Face Vietnam 2021", chương trình sẽ chính thức được phát sóng tập đầu tiên vào ngày 07/11/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình "The Next Face Vietnam".

Ảnh: BTC