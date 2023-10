Trưa ngày 3/11, trên nền tảng Onmeeting đã diễn ra buổi họp báo của nhà sản xuất "Vietnam's Next Top Model" và "The Face Vietnam" công bố phát sóng chương trình thực tế mới tiếp nối 2 chương trình đã tạo dấu ấn là "The Next Face Vietnam 2021".

Sau nhiều lời đồn đoán cùng với việc Á hậu Hoàn Vũ 2017 Mâu Thủy bất ngờ rút khỏi ghế nóng chương trình năm nay vì lý do không sắp xếp được lịch trình cá nhân, mới dây nhà sản xuất đã công bộ đội hình hoàn chỉnh dàn mentor và host của mùa đầu tiên chương trình thực tế "The Next Face Vietnam 2021".