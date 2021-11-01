‘Rap Việt’ lập hat trick: 3 tập phát sóng thì cả 3 đều Top 1 Trending YouTube

Ghi dấu thành tích vô cùng ấn tượng, 3 tập đầu tiên “Rap Việt – Mùa 2” đều có mặt ở vị trí số 1 Top Trending YouTube Việt Nam chỉ sau một thời gian ngắn được công chiếu.

Dù tập 2 “Rap Việt – Mùa 2” chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng ngay khi tập 3 của chương trình lên sóng chính thức đã tạo ra “cú nổ” cực lớn, tập 2 buộc phải nhường ngôi Top 1 lại cho “người em” Tập 3 của mình trên bảng xếp hạng Trending YouTube. “Rap Việt” cùng hàng triệu fan tiếp tục tạo nên những con số ấn tượng cho tập 3 vừa phát sóng. Không chỉ sở hữu những con số khủng khi CCU (số người xem cùng lúc) luôn đạt ở mức siêu cao dành cho một chương trình truyền hình, tập 3 “Rap Việt – Mùa 2” còn thần tốc có mặt ở Top 1 Trending Youtube chỉ sau 12 giờ phát sóng, với gần 5 triệu view, hơn 92 ngàn like và gần 12 ngàn comment (số liệu tính đến 16h ngày 01/11).

Hiện tại, các nội dung của “Rap Việt – Mùa 2” thu hút hàng chục triệu lượt xem trên ứng dụng VieON và YouTube bởi loạt tiết mục trình diễn vô cùng hấp dẫn và đặc sắc từ các thí sinh, cộng hưởng cùng những mảng miếng đối thoại siêu mặn mòi từ bộ 6. Điều đáng tự hào hơn nữa là cả 3 tập đầu tiên của “Rap Việt – Mùa 2” đều ghi danh tại vị trí Top 1 Youtube Trending với tốc độ leo đỉnh thần tốc, tổng số view đạt được cho 3 tập Full trên YouTube là hơn 25 triệu (tính đến 16h ngày 01/11), giúp chương trình ghi điểm ấn tượng với khán giả.

Trải qua 3 tập, cả 3 HLV Binz, Wowy, Karik đều đã dùng đến Nón Vàng để có được siêu chiến binh về cho team mình, vậy là chỉ còn HLV Rhymastic là người còn sở hữu chiếc nón Vàng quyền lực. Đội hình của 4 HLV đã có sự nhiều sự thay đổi sau tập 3, cụ thể: Team HLV Rhymastic hiện đã kết nạp được 5 thành viên là 16 BRT, Mai Ngô, Vsoul, B-Wine và T.C; Sau khi dùng Nón Vàng để có được Blacka và kết nạp thêm 2 chiến binh sau tập 3 thì đội hình team Wowy đã có được 4 thành viên gồm: Blacka, Free, NightT và J Jade; Team Binz cũng không hề thua kém khi có được Sol7 nhờ vào chiếc Nón Vàng quyền lực, nâng tổng số thành viên của team lên 5 người với Cà Nâu, D.KID, Pjpo, Pretty XIX và Sol7; Chậm mà chắc, team HLV Karik cũng đang sở hữu 4 thành viên tinh nhuệ gồm Mai Âm Nhạc, 2Can, ShanHao và thành viên Nón Vàng - Seachains. Tập 4 “Rap Việt – Mùa 2” sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ 7 – 06/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2. Ảnh: BTC

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rap-viet-lap-hat-trick-3-tap-phat-song-thi-ca-3-deu-top-1-trending-youtube-434152.html