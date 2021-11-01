Hậu duệ của Quốc Cơ – Quốc Nghiệp gây ấn tượng tại ‘6 Ô Cửa Bí Ẩn’

Qua mỗi vòng thi, các khách mời lại được phen “mắt tròn mắt dẹt” trước những tài năng đằng sau 6 ô cửa. Tiết mục mang đến nguồn năng lượng tích cực nhất cho các nghệ sĩ ngày hôm nay có lẽ là màn biểu diễn đầy “thong dong” của nghệ sĩ đường phố Dũng Phạm. Sau khi xem xong clip, MC Đức Bảo đã phải thốt lên: “Sao mà cái nụ cười nó lại truyền nhiều cái năng lượng tích cực thế nhờ”.

Là những khách mời “xông đất” cho ” 6 Ô Cửa Bí Ẩn ” , bộ ba khách mời: Minh Dự , Hải Yến, Quốc Khánh không giấu được sự hồi hộp, bỡ ngỡ khi tham gia một gameshow mới; tuy nhiên cả 3 đã rất nhanh chóng “nhập cuộc” và có những phần “bắt bài tâm lý” hết sức thông minh, mang đến nhiều tiếng cười và phút giây thư giãn cho khán giả.

Diễn viên Quốc Khánh cũng đồng tình: “Em phải nói một điều là em cảm thấy anh này ảnh rất là hạnh phúc. Đôi khi chúng ta là những nghệ sĩ, nhưng mình không có sống với cái chữ nghệ sĩ 100%, như chị Yến thì khi trở về nhà là người mẹ, người vợ. Nhưng như anh này thì em thấy ảnh như đang tắm trên một dòng sông nghệ thuật, ảnh bơi, ảnh vùng vẫy, ảnh không quan tâm ai nhìn mình như thế nào, ai phán xét gì tôi, vui buồn, ăn, ngủ, nghỉ gì cũng chơi nhạc. […] Cái điều anh Dũng ảnh cho mình lớn lao hơn đó là cái cảm hứng sống. Có nhiều người lớn tuổi rồi nhưng vẫn không biết mục đích sống của mình là gì. Nhưng ở anh Dũng mục đích sống rất rõ ràng, rất dễ thương, rất dung dị”. Đó lẽ đây cũng là cảm xúc chung của nhiều người sau khi xem xong tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ đường phố Dũng Phạm.

Các tài năng nổi bật trong tập này cũng không thể không kể đến anh chàng Pika Thanh Hoàng với “cú twist” ở vòng thi cuối cùng. Không chỉ thể hiện tài năng xuất sắc trong việc chơi và biểu diễn rubik, anh chàng còn bộc lộ khả năng “hội họa” cực đỉnh của mình trong phần thi xếp các khối rubik thành hình Huấn luyện viên Park Hang Seo và hình bản đồ Việt Nam.

Bên cạnh đó, vận động viên xe đạp địa hình Ngô Minh Tú cũng đã có những màn biểu diễn đầy mãn nhãn và thót tim khiến các người chơi đặt nhiều kì vọng. Nhìn những hình ảnh tập luyện đầy vất vả của anh chàng, Minh Dự đã có những chia sẻ: “Có những bộ môn đam mê mà khi người đó thành công rồi thì mình hiểu đôi chân người ta cũng rất nhiều sẹo”. Hình ảnh Ngô Minh Tú chinh phục những cung đường đầy mạo hiểm và chia sẻ về hành trình đạp xe 29 ngày để về quê ăn Tết cùng gia đình của anh khiến các nghệ sĩ không khỏi trầm trồ, thán phục. “Ảnh không cần những con đường có sẵn đâu, ảnh cứ đi là có đường”, Minh Dự chia sẻ. Nam diễn viên cũng không quên rủ người bạn của mình là Quốc Khánh “xách balo lên và đi” sau khi được truyền cảm hứng từ Minh Tú.

Trở lại với chàng ca sĩ có biệt tài giả giọng Ngọc Phi. Trong vòng thi đầu tiên anh chàng gây ấn tượng với khả năng hát hai giọng nam nữ và được Minh Dự lựa chọn. Đến vòng thi cuối cùng, Ngọc Phi một lần nữa khiến Hải Yến “nổi da gà” khi giả giọng của NSƯT Phượng Hằng và cố NSƯT Bạch Lan.

Màn biểu diễn xiếc nhí của hai anh em Minh Quang, Minh Nhựt cũng mang đến nhiều kì vọng. Sự phối hợp nhịp nhàng và thành thục của hai bé khiến chúng ta liên tưởng hình ảnh của anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp. Đây có lẽ sẽ là “hậu duệ” tiềm năng và đáng được trông đợi trong tương lai.

Và cuối cùng, phần thi để lại nhiều cảm xúc và được đánh giá cao nhất trong tập 1 là màn bẻ cong thanh sắt ở tử huyệt của võ sĩ mình đồng Đới Thị Hoa. Phần biểu diễn hồi hộp đến mức Hải Yến phải nhắm mắt lại không dám nhìn và MC Đức Bảo tay ôm ngực trái, thốt lên: “Kinh khủng”. Diễn viên Quốc Khánh bày tỏ: “Em không thể tin một người phụ nữ Việt Nam, một người phụ nữ của gia đình lại có thể làm được như vậy. Giờ thì em hiểu câu “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh rồi”.

Như vậy, 6 tài năng đằng sau “6 Ô Cửa Bí Ẩn” đã được hé lộ. Mỗi người tham gia lại mang đến những tiết mục đặc sắc, ấn tượng.

Ảnh: BTC