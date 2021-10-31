Á hậu Kiều Loan gây thương nhớ bằng bản Dự báo thời tiết tự sáng tác

Tin tức giải trí 31/10/2021 17:28

Mới đây, Á hậu – Rapper Lona trưng trổ khả năng sáng tác melody qua bài hát tự viết lời, ngày càng chứng tỏ cho mọi người thấy hình tượng của nghệ sĩ đa-zi-năng.

Trong lúc giãn cách xã hội, Á hậu Kiều Loan đã cùng ê-kíp chương trình “The Heroes” sản xuất ra các sản phẩm âm nhạc tại nhà nhầm cổ vũ, động viên các lực lượng tuyến đầu. Trong đó, ca khúc “Nổi lửa lên em” là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất và được khán giả yêu thích. Bên cạnh đó, màn song ca của Lona cùng Vũ Cát Tường cũng như viết lại melody và thêm lời rap cho bản hit “Don’t you go” cũng khiến chính chủ phải bất ngờ.

Á hậu Kiều Loan gây thương nhớ bằng bản Dự báo thời tiết tự sáng tác - Ảnh 1

Mới đây, Lona tiếp tục khiến giới mộ điệu âm nhạc “trầm trồ” khi trình diễn ca khúc “Dự báo thời tiết do chính nàng sáng tác. Lấy cảm hứng từ đoạn nhạc hiệu quen thuộc của bản tin Dự báo thời tiết, Lona đã biến hoá thành một bài hát có giai điệu cuốn hút. Đây cũng là lần đầu tiên Lona tự làm melody dưới sự trợ giúp của producer Kent Trần cùng Master Hà Lê và Nimbia. Phần lời dễ thương, trending cùng con beat bắt tai, catchy đã “đốt nóng” cả trường quay. Dự báo thời tiết là bản tình ca miêu tả chân thật tính cách “đỏng đảnh”, thất thường của người con gái trong chuyện yêu đương. Mặc dù đáng yêu khiến bao chàng mê đắm nhưng vẫn rất kiêu kỳ “kẹo ngọt anh không thích thì thôi em cho đắng”.

Á hậu Kiều Loan gây thương nhớ bằng bản Dự báo thời tiết tự sáng tác - Ảnh 2

Trên sân khấu, Lona diện trang phục trắng có mũ đi cùng son đỏ tạo hình tượng đầy ma mị và bí hiểm. Tuy nhiên, vào phần cao trào để chuyển đoạn, nàng rapper đã cởi tung lớp ngoài khoe vóc dáng chuẩn chỉnh qua những đường cắt xẻ tinh tế biến hình thành nữ “chiến binh” thực thụ. Sân khấu cũng được đầu tư chỉn chu với nhiều hiệu ứng miêu tả thời tiết khiến tổng thể hoàn hảo.

Á hậu Kiều Loan gây thương nhớ bằng bản Dự báo thời tiết tự sáng tác - Ảnh 3

Chia sẻ về lần trở lại cực “máu lửa”, Lona bộc bạch: “Khi mà Lona làm những sản phẩm âm nhạc tại gia thì Lona liền cảm thấy háo hức muốn trình diễn liền luôn vì mình đã ấp ủ sản phẩm của mình và muốn bung ra cho mọi người thưởng thức”. Producer Kent Trần cũng bày tỏ sự xúc động về sáng tác đầu tay của đàn em: “Thật ra mình và Lona hoàn thành bài này khá lâu rồi và cũng dành nhiều thời gian để trau chuốt, mình cũng mong chờ được tận hưởng cái cảm giác được giới thiệu sản phẩm của mình ra cho mọi người”.

Á hậu Kiều Loan gây thương nhớ bằng bản Dự báo thời tiết tự sáng tác - Ảnh 4Á hậu Kiều Loan gây thương nhớ bằng bản Dự báo thời tiết tự sáng tác - Ảnh 5

Đặc biệt, Master Nguyễn Hải Phong dành lời khen ngợi đến đội The Fire Crown vì bản phối dùng nhiều kỹ xảo khó, phải để tâm huyết rất nhiều. Vị Master còn đánh tiếng so sánh rằng tác phẩm của team The Fire Crown và Đường Số 10 có thể bằng các tác phẩm trên thế giới về đẳng cấp. Master Khắc Hưng nhận xét Lona: “Anh càng ngày càng thích sáng tác của em vì em ngày càng cứng tay và anh cảm thấy em hoàn toàn không chỉ sáng tác cho em mà sau này em còn có thể sáng tác được cho người khác nữa”. Các vị giám khảo có mặt tại trường quay cũng công nhận sự tiến bộ vượt bậc của Lona về âm nhạc so với thời điểm cô thi tại “King of Rap”.

Á hậu Kiều Loan gây thương nhớ bằng bản Dự báo thời tiết tự sáng tác - Ảnh 6

Mặc dù thấp điểm hơn và mất 90% số tiền đầu tư về team Đường số 10 nhưng nàng Á hậu – Rapper Lona cũng đã chứng minh cho mọi người thấy được mình là một gen Z “đa-zi-năng” và luôn cháy hết mình trên sân khấu. Hãy cùng theo dõi tiếp hành trình của Lona tại vòng Chung kết “The Heroes” nhé!

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Á hậu Kiều Loan The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng Dự báo thời tiết

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