Á hậu Kiều Loan gây thương nhớ bằng bản Dự báo thời tiết tự sáng tác

Trong lúc giãn cách xã hội, Á hậu Kiều Loan đã cùng ê-kíp chương trình “ The Heroes ” sản xuất ra các sản phẩm âm nhạc tại nhà nhầm cổ vũ, động viên các lực lượng tuyến đầu. Trong đó, ca khúc “Nổi lửa lên em” là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất và được khán giả yêu thích. Bên cạnh đó, màn song ca của Lona cùng Vũ Cát Tường cũng như viết lại melody và thêm lời rap cho bản hit “Don’t you go” cũng khiến chính chủ phải bất ngờ.

Trên sân khấu, Lona diện trang phục trắng có mũ đi cùng son đỏ tạo hình tượng đầy ma mị và bí hiểm. Tuy nhiên, vào phần cao trào để chuyển đoạn, nàng rapper đã cởi tung lớp ngoài khoe vóc dáng chuẩn chỉnh qua những đường cắt xẻ tinh tế biến hình thành nữ “chiến binh” thực thụ. Sân khấu cũng được đầu tư chỉn chu với nhiều hiệu ứng miêu tả thời tiết khiến tổng thể hoàn hảo.

Chia sẻ về lần trở lại cực “máu lửa”, Lona bộc bạch: “Khi mà Lona làm những sản phẩm âm nhạc tại gia thì Lona liền cảm thấy háo hức muốn trình diễn liền luôn vì mình đã ấp ủ sản phẩm của mình và muốn bung ra cho mọi người thưởng thức”. Producer Kent Trần cũng bày tỏ sự xúc động về sáng tác đầu tay của đàn em: “Thật ra mình và Lona hoàn thành bài này khá lâu rồi và cũng dành nhiều thời gian để trau chuốt, mình cũng mong chờ được tận hưởng cái cảm giác được giới thiệu sản phẩm của mình ra cho mọi người”.

Đặc biệt, Master Nguyễn Hải Phong dành lời khen ngợi đến đội The Fire Crown vì bản phối dùng nhiều kỹ xảo khó, phải để tâm huyết rất nhiều. Vị Master còn đánh tiếng so sánh rằng tác phẩm của team The Fire Crown và Đường Số 10 có thể bằng các tác phẩm trên thế giới về đẳng cấp. Master Khắc Hưng nhận xét Lona: “Anh càng ngày càng thích sáng tác của em vì em ngày càng cứng tay và anh cảm thấy em hoàn toàn không chỉ sáng tác cho em mà sau này em còn có thể sáng tác được cho người khác nữa”. Các vị giám khảo có mặt tại trường quay cũng công nhận sự tiến bộ vượt bậc của Lona về âm nhạc so với thời điểm cô thi tại “King of Rap”.

Mặc dù thấp điểm hơn và mất 90% số tiền đầu tư về team Đường số 10 nhưng nàng Á hậu – Rapper Lona cũng đã chứng minh cho mọi người thấy được mình là một gen Z “đa-zi-năng” và luôn cháy hết mình trên sân khấu. Hãy cùng theo dõi tiếp hành trình của Lona tại vòng Chung kết “The Heroes” nhé!

Ảnh: BTC