Nhói lòng nghe Á hậu Mâu Thủy kể chuyện viết sẵn “tâm thư” gửi mẹ lúc chống dịch: 'Con không còn nữa thì mẹ nên biết là cuộc đời con vô cùng ý nghĩa'

HCM vừa trải qua 4 tháng oằn mình chống lại đại dịch. Trong cuộc chiến cam go ấy, những người phụ nữ thầm lặng chấp nhận “rũ bỏ” son phấn, váy áo lụa là để khoác lên mình bộ đồ bảo hộ y tế, trở thành người “chiến sĩ” xông pha nơi tuyến đầu chống dịch. Và một trong số họ trở thành khách mời cho tập 5 - tập đặc biệt mang tên “Chiến thắng COVID”: Thạc sĩ, Bác sĩ, Phó Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM - Võ Ngọc Anh Thơ; Phó Giám đốc Nhà văn Hóa Thanh Niên TP. HCM, Đội trưởng đội tình nguyện viên Nghệ sĩ - MC Quỳnh Hoa; Á hậu, Đạo diễn Vũ Hoàng My và Á hậu Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 Mâu Thủy – cùng là thành viên đội tình nguyện viên Nghệ sĩ TP. HCM.

Lần đầu tiên sau 4 tháng cùng nhau làm tình nguyện viên tại TP. HCM, có dịp gặp gỡ nhau, MC Quỳnh Hoa có chút bất ngờ vì đã quen với hình ảnh “mặt mộc, đi dép lê” của Hoàng My, Mâu Thủy. Là một người đẹp can đảm trong đại dịch covid, Mâu Thủy tâm sự lý do quyết định tham gia đội tình nguyện viên “Thủy không nghĩ gì nhiều, mình còn sức khỏe, còn tuổi trẻ, thay vì ở nhà thì chỉ phí thời gian”.

Với MC Quỳnh Hoa, miễn tham gia làm tình nguyện, dù là nổi tiếng hay mới vào nghề, đều là tình nguyện viên. Cô cũng chia sẻ thêm nếu trở thành thành viên của đội, các tình nguyện viên sẽ nhận được “tâm thư” hướng dẫn cách mặc và tháo bảo hộ an toàn, kèm theo lời dặn dò, những quy tắc khi tham gia.

MC Quỳnh Hoa cũng đồng cảm với các y, bác sĩ vì chính các tình nguyện viên cũng trải qua cảm giác ấy. Không thể ăn uống, không thể đi vệ sinh trong suốt cả ngày là điều không tưởng đối với một người bình thường. Nhưng các tình nguyện viên chấp nhận hy sinh, Mâu Thủy nhớ lại: “Mồ hôi chảy ướt cả giấy tờ, nhưng không dám thay đồ bảo hộ vì sợ… phí”.

Mâu Thủy tâm sự về việc mặc đồ bảo hộ mồ hôi ướt đẫm nhưng không dám thay vì sợ phí

4 tháng vừa qua Mâu Thủy là cái tên Á hậu tích cực hoạt động chống dịch Covid 19 được nhiều người biết đến

Dàn khách mời không thể kìm nước mắt khi hồi tưởng lại những thời khắc “kinh hoàng” đã trải qua. Mâu Thủy nghẹn ngào: “Lên mạng lướt đến mấy tin đó là mình không dám xem, mình cố gắng khuyên mẹ ở nhà, nếu lỡ mẹ bệnh thì con không lo cho mẹ được vì sự sống và cái chết nó mong manh quá trong thời điểm này”.

Với các tình nguyện viên, phải ra tuyến đầu thì cơ hội nhiễm bệnh rất cao, tình huống xấu nhất là sẽ không qua khỏi. Đối mặt với điều đó, Mâu Thủy bật mí cô từng viết “tâm thư” để lại cho mẹ. Cô viết “mẹ ơi, sau này bất chợt con không còn nữa thì mẹ nên biết là cuộc đời con vô cùng ý nghĩa”. Ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc này là vô cùng mong manh, nhưng đối với những VINAWOMAN, khi họ chấp nhận hy sinh và sẵn sàng chiến đấu, không còn gì phải hối tiếc.

Á hậu Hoàn Vũ 2017 rất yêu thương mẹ mình, thậm chí viết sẵn tâm thư gửi mẹ phòng có điều bất trắc xảy ra

Là những tình nguyện viên, tiếp xúc trực tiếp với nhiều người, cơ hội lây nhiễm bệnh cho gia đình là rất cao nên với MC Quỳnh Hoa, Mâu Thủy, hay Hoàng My, họ đều phải tự cách ly. MC Quỳnh Hoa phải để mẹ 80 tuổi ở nhà một mình. Á hậu Hoàng My thì không dám về nhà, riêng Mâu Thủy thì tự cách ly trong chính căn nhà của mình, ở một phòng riêng biệt, không dám lại gần mẹ trong suốt thời gian làm tình nguyện viên.

Mâu Thủy cũng chia sẻ bản thân trưởng thành hơn sau khi tham gia 4 tháng tình nguyện viên. Giai đoạn đầu, bị chửi, bị kì thị khi cho rằng, nghệ sĩ chỉ biết check in, chụp hình, ban đầu còn cảm thấy mất bình tĩnh nhưng dần về sau, cô học được cách thích nghi. Hoàng My cũng đồng ý với Mâu Thủy và còn nói vui về bài học mà cô rút ra: “3 ngày đầu tiên mình sẽ cãi nhau với đồng đội, 7 ngày đầu tiên cãi với người dân. Sau đó thì sẽ là im lặng vì đã học được bài học “nhịn””.

Dù đôi lúc rất mệt mỏi nhưng Á hậu Hoàn Vũ 2017 chưa từng bao giờ muốn dừng công việc hỗ trợ cộng đồng của mình lại

Câu chuyện về những phụ nữ bình thường với việc phi thường trong chủ đề “Chiến thắng covid” đã lấy đi nước mắt của các khách mời và cả những khán giả đang theo dõi chương trình. Với thông điệp tốt đẹp mà chương trình đưa ra, chắc hẳn ai trong chúng ra cũng sẽ thực sự trân trọng và biết ơn từng khoảnh khắc bên gia đình, sống một cuộc đời có ích.

Teaser tập 6 cũng chính thức hé lộ với dàn khách mời như MC Liêu Hà Trinh, Hoa khôi Nam Em, Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Đào Thị Hà, Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Hương Ly. Với chủ đề “Được phép yếu đuối”.

Ảnh: BTC, FBNV