“Phỏng mắt” với body nóng bỏng của dàn thí sinh “The Next Face Vietnam 2021”

Ngay từ khi được phát động, chương trình “The Next Face Vietnam 2021” đã đón nhận được sự quan tâm và tò mò của truyền thông và đông đảo bạn trẻ có đam mê với nghề người mẫu. Với mục tiêu tìm kiếm vào đào tạo những gương mặt người mẫu có tiềm năng trở thành những người mẫu chuyên nghiệp, biết tạo dựng hình ảnh và tầm ảnh hưởng trong thời đại 4.0

Sau những thử thách căng thẳng ở vòng sơ tuyển, các thí sinh tiềm năng đã bước vào phần thi “hot” nhất của​ The Next Face 2021, đó chính là phần thi hình thể vô cùng nóng bỏng và thú vị. Tại chặng thi này, các thí sinh sẽ thực hiện catwalk cùng trang phục bikini bốc lửa để tìm ra những bạn có vóc dáng chuẩn nhất, phù hợp nhất với các tiêu chí của chương trình. Đây hứa hẹn sẽ là phần thi vô cùng bùng nổ của các thí sinh tại “The Next Face 2021”.