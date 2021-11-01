“Phỏng mắt” với body nóng bỏng của dàn thí sinh “The Next Face Vietnam 2021”

Ngay từ khi được phát động, chương trình “The Next Face Vietnam 2021” đã đón nhận được sự quan tâm và tò mò của truyền thông và đông đảo bạn trẻ có đam mê với nghề người mẫu. Với mục tiêu tìm kiếm vào đào tạo những gương mặt người mẫu có tiềm năng trở thành những người mẫu chuyên nghiệp, biết tạo dựng hình ảnh và tầm ảnh hưởng trong thời đại 4.0

Sau những thử thách căng thẳng ở vòng sơ tuyển, các thí sinh tiềm năng đã bước vào phần thi “hot” nhất của​ The Next Face 2021, đó chính là phần thi hình thể vô cùng nóng bỏng và thú vị. Tại chặng thi này, các thí sinh sẽ thực hiện catwalk cùng trang phục bikini bốc lửa để tìm ra những bạn có vóc dáng chuẩn nhất, phù hợp nhất với các tiêu chí của chương trình. Đây hứa hẹn sẽ là phần thi vô cùng bùng nổ của các thí sinh tại “The Next Face 2021”.

Ngày thứ ba của vòng sơ tuyển diễn ra với vòng thi hình thể, các thí sinh sẽ trình diễn catwalk cùng trang phục bikini. Ở phần thi này, việc có ngoại hình đẹp và hình thể cân đối sẽ được xem là một trong những lợi thế của các thí sinh. Tất cả các ứng viên xuất sắc vượt qua vòng này phải biết cách tạo nên điểm nhấn riêng biệt để phù hợp với tiêu chí lựa chọn của chương trình năm nay. Trong vòng thi này, các thí sinh tiếp tục chứng minh khả năng của mình qua thế mạnh là hình thể đạt chuẩn và những bước catwalk chuyên nghiệp để giành cơ hội bước tiếp vào vòng trong.

Ở ngày ghi hình thứ 3, các thí sinh được trình diễn trang phục bikini trước các giám khảo để đánh giá về các chỉ số hình thể. Sau vòng bikini, các thí sinh tiềm năng tiếp tục đến với vòng phỏng vấn trực tiếp và thử thách kỹ năng cùng giám khảo và để tìm ra những gương mặt phù hợp nhất sở hữu tấm vé bước vào vòng Chọn đội (Pick team), tiến gần hơn với “ngôi nhà chung” “The Next Face Vietnam 2021” .

Hãy cùng theo dõi và đón chờ những tình tiết thú vị sẽ có trong tập 1 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào ngày 07/11/2021.

Ảnh: BTC