Lan Ngọc tha thiết gọi tên tìm Karik, “vợ chồng Non Nớt” thảm hại dưới tay voi biển

Trong tập này, khán giả sẽ được chứng kiến vô số màn “thính” ngọt ngào của cặp đôi Non Nớt. Là hai thành viên còn sống sót trong cuộc Xé bảng tên, Lan Ngọc hoang mang đi tìm Karik . Nàng Nớt đi tới đâu cũng cất tiếng gọi tìm chàng Non trong vô vọng. Điểm chung của cả hai là không có sức lực mạnh mẽ nhưng lại đầy mưu trí. Vì vậy, việc đi song song để cùng tương trợ lẫn nhau chính là một chiến thuật đúng đắn của Lan Ngọc và Karik.

Nhờ chiến thuật này, cặp đôi Non Nớt đã lần lượt ‘xử đẹp’ Ngô Kiến Huy và Thúy Ngân. Đáng chú ý, khi thấy Ngô Kiến Huy ‘bắt nạt’ Lan Ngọc, Karik đã hết tốc lực chạy tới giải cứu cho người đẹp đồng thời ‘xử gọn’ Thỏ Đen. Đây là một động ghi điểm trong mắt Lan Ngọc và khán giả.

Karik cũng không quên ‘mối thù’ bị Thúy Ngân xé áo, anh chàng hoàn toàn dửng dưng trước sự tha thiết cầu xin của Hoa Săn Mồi. Biết thể lực đã gần cạn, Thúy Ngân chỉ còn cách quỳ xuống năn nỉ Lan Ngọc ‘tha mạng’ nhưng câu nói chưa kịp dứt thì bảng tên của cô đã nằm gọn trong tay Karik.

Tuy vậy, ‘vợ chồng Non Nớt’ vẫn không thể ‘một tay xoay trời’ khi gặp Voi Biển. Mặc dù rất đoàn kết hợp lực nhưng Trương Thế Vinh dễ dàng từ bị động hóa chủ động khi cùng lúc kẹp chặt cả Karik và Lan Ngọc. Các Cast khác ngồi xem trực tiếp trận chiến này còn cảm thấy ‘đau giùm’ cho hai chiến binh đội Hồng, thậm chí khuyên cả hai nên bỏ cuộc, đừng chống cự sẽ bớt đau đớn. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, khi tiếng chuông đổi vị trí Phòng thủ - Tấn công vang lên, Voi Biển đã thẳng tay xé bảng tên của Lan Ngọc. Còn lại Karik, Voi Biển dùng tới tuyệt chiêu ‘dọa hôn’ mới khiến chàng Rapper bỏ cuộc. Trong cuộc chiến này, Karik xứng danh là Cast kiên trì, bền bỉ và nỗ lực nhất.

Ở tập này, Ngô Kiến Huy đã sử dụng 1 chiêu duy nhất để tồn tại khi gặp các đối thủ mạnh. Bằng cách dùng cả chân và tay khóa chặt đối thủ, Thỏ Đen đã lần lượt sống sót ngay cả khi đọ sức với Trường Giang, Karik và Lan Ngọc. Trận đấu giữa Thỏ Đen và Karik ‘dài lê thê’ đến nỗi chàng Rapper phải đành thả cho người bạn của mình chạy thoát vì quá mệt mỏi với chiêu thức ‘càng cua’.

Tuy vậy, hay không bằng hên, mặc dù sở hữu 19 quả bóng Running nhưng trong trò chơi bốc thăm, anh chàng lại không hề được gọi tên. Thay vào đó, Jun Phạm và Lan Ngọc chỉ sở hữu 4, 5 quả bóng với xác suất rất thấp nhưng lại được sao may mắn chiếu mạng. Có thể thấy, ‘vận đen’ của Ngô Kiến Huy đã lây cho cả đội Xanh vì Thúy Ngân là ‘đại gia’ trong làng Chạy với 21 quả bóng, Trương Thế Vinh 18 quả nhưng cũng ra về tay trắng.

Ở một diễn biến khác, ‘anh già’ Trường Giang cũng không hề may mắn khi vẫn là ‘con mồi’ của đàn em. Một mình Trường Giang lọt vào tầm ngắm của Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát và Thúy Ngân, khiến anh đành phải xuất chiêu “khinh công bay qua tường” nhưng thất bại. Tuy vậy, sự hài hước dí dỏm của Trường Giang trong màn ‘quay lô tô’ đã mang đến nhiều tiếng cười cho mọi người.

“Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” phát sóng vào lúc 20g30 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7, YouTube Dong Tay Promotion và phát trọn bộ tại ứng dụng VieON.

Ảnh: BTC