Hotboy chuyển khoản 100 triệu mừng sinh nhật Midu từng nằm mơ lấy nữ diễn viên làm vợ

Tin tức giải trí 01/11/2021 17:42

Thông minh lại còn xinh đẹp, “nữ đại gia bất động sản” Midu đã khiến không ít đồng nghiệp nam mê mẩn.

Tập 3 chương trình Hẹn hò cùng ngôi sao phát sóng vào lúc 13h15 chủ nhật tuần vừa qua trên kênh HTV7 là cuộc gặp gỡ đầy thú vị giữa ca sĩ Yori – cựu thành viên nhóm Lip B và fanboy Minh Khánh. Kết nối cả hai lần này là MC Trần Anh Huy.

Dù mới tiếp xúc Minh Khánh nhưng Trần Anh Huy dường như đã bắt được “tần số” với nam khách mời khi cả hai tâm sự rôm rả về thần tượng của riêng mình. Minh Khánh cho biết lí do anh đến với chương trình lần này chủ yếu muốn được chạm mặt thần tượng của mình là ca sĩ Yori. Vì quá mê mẩn giọng ca “Số nhọ”, anh thậm chí còn từng “mơ” lấy nữ ca sĩ làm vợ.

Hotboy chuyển khoản 100 triệu mừng sinh nhật Midu từng nằm mơ lấy nữ diễn viên làm vợ - Ảnh 1

Đáp lại lời chia sẻ của Minh Khánh, MC Trần Anh Huy cũng cho biết bản thân từng gặp trường hợp tương tự. “Đúng rồi, anh cũng từng nằm mơ thấy lấy thần tượng làm vợ. Đôi lúce suy nghĩ về thần tượng của mình nhiều quá nên nó đi vào tiềm thức luôn. Em biết đó là ai không? Là Midu đó!”, nam MC hào hứng cho biết.

Hotboy chuyển khoản 100 triệu mừng sinh nhật Midu từng nằm mơ lấy nữ diễn viên làm vợ - Ảnh 2

Dứt lời, Trần Anh Huy cũng tỏ ra đầy tiếc nuối khi thốt lên đây chỉ là giấc mơ của mình, không bảo giờ là sự thật. Nghe xong lời của Trần Anh Huy, Minh Khánh cũng bật cười vì câu chuyện “nửa đùa, nửa thật” giống mình của nam MC.

Được biết, cũng trong một lần sánh đôi tại chương trình “Giác quan thứ 6” trong vai trò người chơi, Trần Anh Huy và Midu đã rất thân mật với nhau khi tham gia những thử thách của chương trình. Thậm chí nữ diễn viên còn bị Trần Anh Huy thả thính liên tục. Tuy nhiên, phủ nhận mọi suy đoán Trần Anh Huy có tình cảm với mình, Midu đã lên tiếng khẳng định giữa cô và nam MC trẻ này không có mối quan hệ yêu đương, mà thực chất chỉ là bạn thân.

Hotboy chuyển khoản 100 triệu mừng sinh nhật Midu từng nằm mơ lấy nữ diễn viên làm vợ - Ảnh 3

Trở lại chương trình, đúng như những gì Minh Khánh mong muốn khi cùng Yori tâm sự một cách thân mật về chuyện cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất lại là tình huống “đáng buồn” của fanboy này khi phải hứng chịu mớ bột mì mà Yori “trút” thẳng lên đầu sau thử thách của chương trình. Dù không giận thần tượng của mình nhưng đây được xem là kỉ niệm đáng nhớ của Minh Khánh khi lần đầu tham gia chương trình.

Hotboy chuyển khoản 100 triệu mừng sinh nhật Midu từng nằm mơ lấy nữ diễn viên làm vợ - Ảnh 4Hotboy chuyển khoản 100 triệu mừng sinh nhật Midu từng nằm mơ lấy nữ diễn viên làm vợ - Ảnh 5

Chia sẻ trong chương trình, Yori cũng cho biết sau rời khỏi nhóm nhạc Lip B nữ ca sĩ vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát. Bên cạnh đó cô cũng thử sức với công việc MC và diễn viên, đặc biệt là công việc kinh doanh.

Đón xem "Hẹn hò cùng ngôi sao" phát sóng vào lúc 13h15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Trần Anh Huy Midu Hẹn hò cùng ngôi sao

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