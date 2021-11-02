Đang tham gia gameshow, Puka tức muốn "đục" màn hình vì thái độ của Quốc Khánh

Tin tức giải trí 02/11/2021 16:46

Tập 28 ”Ca Sĩ Bí Ẩn – Làn sóng mới” vừa lên sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả bởi rất nhiều sự bất ngờ, hài hước, vui nhộn. Ca sĩ bí ẩn số 5 – người được cho là “quen cả showbiz” không ai khác, chính là chàng diễn viên lém lỉnh Quốc Khánh.

Bị “lên thớt” ngay từ vòng đầu tiên, Lâm Minh Thảo khiến hai đội chơi được phen bất ngờ và “hổ thẹn” vì không nhận ra người quen trong nghề của mình. Với chiếc view xịn xò, đằng sau là những tòa nhà cao tầng đủ màu sắc và bộ trang phục chỉn chu, tươm tất, Lâm Minh Thảo bị Puka “loại thẳng tay” vì trông rất giống một “doanh nhân bất động sản” thành đạt. Lâm Minh Thảo được biết đến là Quán quân "Tuyệt đỉnh song ca 2016" và theo đuổi dòng nhạc bolero; cô còn có biệt tài giả giọng ca sĩ Phương Thanh “cực đỉnh”.

Đang tham gia gameshow, Puka tức muốn 'đục' màn hình vì thái độ của Quốc Khánh - Ảnh 1
S.T Sơn Thạch
Đang tham gia gameshow, Puka tức muốn 'đục' màn hình vì thái độ của Quốc Khánh - Ảnh 2
Liên Bỉnh Phát
 

Trong phần giao lưu tại “Ca Sĩ Bí Ẩn”, nữ ca sĩ đã gửi tặng khán giả và hai đội chơi ca khúc “Giã từ dĩ vãng” và “Một thời đã xa” với giọng điệu đặc trưng của “chị Chanh” khiến Khả Như nổi da gà và không ngừng xuýt xoa: “Hay quá chị Thảo ơi”. Vũ Mạnh Cường cũng tiếp lời: “Giọng rất là hay nha mọi người, tại vì đang còn hát mộc nữa, mà giọng vẫn rất hay và chuẩn giống như là nuốt đĩa luôn”. Được biết, hiện tại Lâm Minh Thảo đang ở quê tại Phú Quốc và có dự định thu âm lại một số ca khúc bolero xưa và xuất bản dưới dạng băng đĩa trong thời gian tới.  

Đang tham gia gameshow, Puka tức muốn 'đục' màn hình vì thái độ của Quốc Khánh - Ảnh 3
Khả Như

Trở lại với phần được mong đợi nhất tại chương trình: lộ diện Ca sĩ bí ẩn số 5. Mặc dù đã giành phần thắng tại phần thi đối kháng, nhưng đội Puka cũng không mấy tự tin vì sự “bất đồng quan điểm nội bộ” và do trước đó hai đội đã thẳng tay loại đi quá nhiều ca sĩ. Nhân vật có giọng nói “tầng thượng” và “quen cả showbiz” đã được hé lộ trước đó không ai khác chính là chàng diễn viên lém lỉnh Quốc Khánh. Vừa xuất hiện, anh chàng đã khiến mọi người được phen cười điên đảo.

Đang tham gia gameshow, Puka tức muốn 'đục' màn hình vì thái độ của Quốc Khánh - Ảnh 4
Puka tức "muốn đục vô màn hình" vì Quốc Khánh

Xuất hiện trong MV với bộ trang phục lịch sự, tay cầm cây đàn, giọng hát ngọt ngào, thoạt nhìn mọi thứ đều có vẻ rất ổn nhưng người nghe vẫn thấy “cọc” vì nét hài hước không thể giấu giếm của nam diễn viên. Puka đã phải thể hiện sự  “bức xúc” rằng: “Trong MV thì em hát hay thiệt, nhưng mà cái mặt em rất thái độ, có ai hát mà thái độ như em đâu, tức muốn đục vào màn hình luôn đó”. Mặc dù ngoài đời Puka và Quốc Khánh có mối quan hệ hết sức thân thiết, tuy nhiên màn “đánh lừa” này có vẻ khá khéo léo khiến đàn chị không thể nhận ra được. Sự xuất hiện của nam diễn viên khiến bầu không khí trở nên vui nhộn và thoải mái hơn bao giờ hết.  

 Đang tham gia gameshow, Puka tức muốn 'đục' màn hình vì thái độ của Quốc Khánh - Ảnh 5

Đang tham gia gameshow, Puka tức muốn 'đục' màn hình vì thái độ của Quốc Khánh - Ảnh 6
Quốc Khánh chính là ca sĩ bí ẩn số 5

Ảnh: BTC 

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Từ khóa:   Puka Quốc Khánh Ca sĩ bí ẩn

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