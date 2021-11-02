Đang tham gia gameshow, Puka tức muốn "đục" màn hình vì thái độ của Quốc Khánh

Bị “lên thớt” ngay từ vòng đầu tiên, Lâm Minh Thảo khiến hai đội chơi được phen bất ngờ và “hổ thẹn” vì không nhận ra người quen trong nghề của mình. Với chiếc view xịn xò, đằng sau là những tòa nhà cao tầng đủ màu sắc và bộ trang phục chỉn chu, tươm tất, Lâm Minh Thảo bị Puka “loại thẳng tay” vì trông rất giống một “doanh nhân bất động sản” thành đạt. Lâm Minh Thảo được biết đến là Quán quân "Tuyệt đỉnh song ca 2016" và theo đuổi dòng nhạc bolero; cô còn có biệt tài giả giọng ca sĩ Phương Thanh “cực đỉnh”.

S.T Sơn Thạch

Liên Bỉnh Phát

Trong phần giao lưu tại “Ca Sĩ Bí Ẩn”, nữ ca sĩ đã gửi tặng khán giả và hai đội chơi ca khúc “Giã từ dĩ vãng” và “Một thời đã xa” với giọng điệu đặc trưng của “chị Chanh” khiến Khả Như nổi da gà và không ngừng xuýt xoa: “Hay quá chị Thảo ơi”. Vũ Mạnh Cường cũng tiếp lời: “Giọng rất là hay nha mọi người, tại vì đang còn hát mộc nữa, mà giọng vẫn rất hay và chuẩn giống như là nuốt đĩa luôn”. Được biết, hiện tại Lâm Minh Thảo đang ở quê tại Phú Quốc và có dự định thu âm lại một số ca khúc bolero xưa và xuất bản dưới dạng băng đĩa trong thời gian tới.