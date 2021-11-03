Bằng chứng 'chắc nịch' Karik rút khỏi 'Running Man', lý do gì vậy?

Sau tin đồn râm rang Karik là người rút khỏi "Running Man" tiếp theo sau Jack, mới đây cư dân mạng lại soi ra bằng chứng cho giả thuyết trên.

Là fan cứng của Karik và "Running Man" thì ai cũng biết chương trình được ghi hình kiểu "cuốn chiếu" (tức vừa quay vừa phát). Thế nên việc netizen đồn đoán chuyện Karik sẽ rời "Running Man Việt" vì vướng lịch trình "Rap Việt" là điều có thể hiểu vì 2 chương trình này đang ghi hình song song cùng nhau nên Karik sẽ khó có thể "phân thân" ở 2 nơi cùng lúc được.

Mới đây, động thái của Thúy Ngân - Lan Ngọc cho thấy dàn cast "Running Man Việt" hiện đang ghi hình ở Phú Quốc. Ở một diễn biến khác thì bức ảnh mới nhất mà Karik đăng tải cho thấy nam rapper vẫn đang ở TP.HCM họp mặt cùng bạn bè và ghi hình cho "Rap Việt".

Karik đăng hình tụ họp bạn bè ở Sài Gòn trong khi dàn cast lại đang ghi hình ở Phú Quốc?

Mai Âm Nhạc đăng hình "dìm hàng" Karik trong phòng thu tại TP.HCM

Một số fan bình luận trái chiều cho rằng Karik chỉ out một số tập chứ không out hết chương trình

Trên story của Mai Âm Nhạc, netizen cũng phát hiện cô nàng đăng ảnh dìm HLV của mình. Rất có thể Karik đã bận lịch trình "Rap Việt" nên không thể ghi hình cùng các thành viên "Running Man Việt" lần này. Chuyện kẹt lình trình là điều có thể xảy ra bởi vì "Rap Việt" là chương trình ghi hình cố định tại TP.HCM còn "Running Man" lại là chương trình "lưu động" ghi hình khắp cả nước để quảng bá du lịch.

Ảnh: FBNV. Chụp màn hình

Đang tham gia gameshow, Puka tức muốn "đục" màn hình vì thái độ của Quốc Khánh Tập 28 ”Ca Sĩ Bí Ẩn – Làn sóng mới” vừa lên sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả bởi rất nhiều sự bất ngờ, hài hước, vui nhộn. Ca sĩ bí ẩn số 5 – người được cho là “quen cả showbiz” không ai khác, chính là chàng diễn viên lém lỉnh Quốc Khánh.

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