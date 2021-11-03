Đang yên đang lành Việt Hương đột ngột ‘có bầu’? Chuyện gì vậy?

Bởi lẽ với chiều cao của Nam Em, hoa khôi sẽ rất khó thực hiện những cảnh bưng bê. Điều đó đồng nghĩa Nam Em phải thực hiện vai diễn người chồng say xỉn của Thuận Nguyễn. Có thể nói đây là lần đầu tiên người đẹp phải thể hiện vai diễn nam giới trong chương trình. Riêng Tuấn Dũng tỏ ra áp lực khi lần đầu “tiếp chiêu” đàn chị.

Theo teaser, Việt Hương sử dụng triệt để những động tác hình thể nhằm làm khó đội diễn sau. Thậm chí còn có những cú lộn nhào trên sân khấu làm đội Nam Em vô cùng lo lắng. Theo lời khuyên của Việt Hương, Tuấn Dũng sẽ là người “tiếp chiêu” vai diễn này.

“Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi” ngoài những màn “tranh đấu” diễn xuất, chương trình vẫn dành ra một vở kịch để các diễn viên được hợp sức cùng nhau. Theo Việt Hương, đây là phần làm chị áp lực nhất. Vốn dĩ là chương trình không có kịch bản, các diễn viên buộc phải nắm đường dây nhân vật thật chắc. Ngoài ra, các diễn viên đều phải tiết chế nhân vật của mình sao cho những màn đối thoại được đồng đều, ai cũng phải có đất diễn trong màn trình diễn ngắn.

Ở tập 6, được biết các diễn viên sẽ vào vai những cư dân chung sống tại một khu phố nhỏ. Mâu thuẫn nảy sinh khi những thông điệp về xử lý rác thải được không được tuyên truyền đúng cách, người dân cũng không có ý thức bảo vệ môi trường. Trong teaser, Thuận Nguyễn vào vai nhân viên thu gom rác đã phải cố gắng giải thích cho Hoàng Phi về cách phân biệt rác vô cơ và hữu cơ.

Việt Hương, Nam Em, Hữu Tín, Tuấn Dũng sẽ giữ vai trò mang đến tiếng cười xuyên suốt vở kịch. Thuận Nguyễn ở vai diễn này gây ấn tượng mạnh bởi cơ bắp săn chắc khiến bạn diễn Hoàng Phi phải trầm trồ. Đây cũng là lần hiếm hoi nam vương toàn cầu 2017 khoe cơ bắp trên sóng truyền hình.

Nhân cơ hội diễn vở kịch liên quan đến rác thải, Việt Hương cũng chia sẻ góc nhìn sau nhiều năm sinh sống tại nước ngoài: “Lúc trước mình cũng nghĩ rác cứ để chung thôi, lựa làm chi. Rồi một thời gian chị đi sinh sống khắp nơi, lúc ông xã kéo thùng rác ra để phân loại chị cũng thấy làm vậy chi cho cực vậy. Thùng màu xanh sẽ là rác vô cơ, thùng nâu là rác hữu cơ còn màu đen sẽ dành cho những loại rác hủy hoại môi trường. Về sau chị mới cảm thấy đó là một thói quen rất là hay, sau này về Việt Nam chị cũng yêu cầu phải phân loại rác. Vì những người thu dọn rác họ rất là cực”. Nữ diễn viên cũng mong muốn mọi người cùng có ý thức bảo vệ môi trường.

Nam Em cũng chia sẻ từng tham gia Miss Earth - cuộc thi được tổ chức ra để kêu gọi bảo vệ môi trường. Cô nói: “Đất, không khí, nước, lửa đều là linh hồn của đất trời nên chúng ta cần phải bảo vệ. Bảo vệ môi trường của chúng ta cũng là bảo vệ sức khỏe của chính mình’’. “Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi” tập 6 phát sóng lúc 20h30 thứ năm 4/11 trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.

Ảnh: BTC