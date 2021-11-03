Bà chủ Thúy Nga 'chốt đơn' đưa 3 con gái nuôi Phi Nhung sang Mỹ biễu diễn tri ân mẹ tại 'Paris by night' số Tết

Theo như lời hứa của mình vào livestream trước, bà Marie Tô đã hoàn thành thủ tục xin cấp visa để đưa 3 con gái nuôi Phi Nhung lên đường sang Mỹ biễu diễn cho 'Paris by nigt' số Tết.
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Trong buổi livesream trung tâm Thúy Nga tổ chức để tưởng niệm cố Ca sĩ Phi Nhung tháng qua, bà chủ trung tâm Thúy Nga cho biết sắp tới sẽ đưa 3 con nuôi của Phi Nhung bao gồm Thiêng Ngân, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang tham gia thể hiện một ca khúc, tri âm người mẹ quá cố. Nhận được thông báo này các con Phi Nhung đã không dấu nổi hạnh phúc và có đôi dòng tâm sự trên trang cá nhân.
Mới đây, trên trang cá nhân của chuyên gia trang điểm Nhật Bình, người thân cận với cố nghệ sĩ Phi Nhung lúc sinh tiền đã tiết lộ poster mới nhất của chương trình "Paris by night" số Tết 2021 có sự xuất hiện của 3 con gái nuôi Phi Nhung. Thông qua bài đăng này, người này đã gián tiếp thông báo rằng cả 3 con nuôi của Phi Nhung đã hoàn tất thủ tục xin visa và sẽ có mặt tại Mỹ trong tiết mục tri ân mẹ trong số Tết tới đây.