Bị bà Phương Hằng hỏi: 'Sao lên công an mà im ru?', Thủy Tiên có động thái đáp trả, chứng minh mình không hề 'im ru', địa điểm lộ diện có phải đồn cảnh sát?

Sau khi bị bà Phương Hằng "réo" tên và đặt câu hỏi nhạy cảm trong livestream mới nhất, cuối cùng Thủy Tiên cũng có động thái đáp trả đầu tiên sau 2 tháng biệt tăm.
- Thêm bằng chứng Gil Lê và Hoàng Thùy Linh sống chung nhà, lại còn rủ cả bạn bè 2 bên về ra mắt?
- Mẹ đích thân lên tiếng nói 2 vợ chồng Diệp Lâm Anh chưa ly thân, ông xã đại gia có tiếp tục chối?
Sau khi tuyên bố sẽ cho "Thầy ông nội" Lê Tùng Vân tại Tịnh Thất Bồng Lai 300 triệu nếu như đồng ý xét nghiệm ADN và chứng minh mình vô tội, không có quan hệ huyết thống gì với anh Lê Thanh Minh Tùng và những người sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai, bà Phương Hằng đột nhiên "réo" tên Trấn Thành và Thủy Tiên trong livestream mới nhất của mình. Cụ thể bà Phương Hằng chất vấn về lý do vì sao 2 ngôi sao này im lặng khi công an gọi lên làm việc và không kêu oan nữa?
Nguyên văn lời bà Phương Hằng như sau: "Trấn Thành nói quý vị kêu tôi đi làm từ thiện, bắt chúng tôi sao kê chúng tôi không làm. Cũng cao thủ, đúng không? Bây giờ sao không ai nhảy ra làm từ thiện nữa đi. Thủy Tiên - Công Vinh, C.A mời lên làm việc sao không la lên: 'Bà Hằng nói oan đi, thưa hết, thưa hết'. Tôi đã nói rồi. Sao C.A kêu lên mà về im ru vậy? Sao không lên la nữa đi, im phăng phắc, chờ thời đúng không? Cố la lên, cố chứng minh, biện hộ, sao kê ra 1.800 tờ giấy, lừa ai, lừa bà Hằng, dễ lắm sao? Đây đại diện cho chính nghĩa".
Mới đây, để chứng minh cho việc mình không "im ru bà rù" như lời bà Phương Hằng khi bị công an mời lên làm việc, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên có động thái đầu tiên, và cũng là bài đăng trở lại mạng xã hội sau 2 tháng dài vắng bóng vì vướng scandal sao kê và công an điều tra chuyện tiền từ thiện.
Tối ngày 2/11, Thuỷ Tiên đăng tải khoảnh khắc giản dị trong lúc nhóm bếp than, làm buổi tiệc nướng BBQ bên cạnh Công Vinh và con gái. Có thể thấy, hiện tại cuộc sống của Thuỷ Tiên vẫn diễn ra rất bình thường, không hề bị xáo trộn như nhiều đồn đoán, thậm chí có cả tin đồn cô bị áp giải lên đồn công an.
Ảnh: FBNV, Chụp màn hình