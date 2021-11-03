Bị bà Phương Hằng hỏi: 'Sao lên công an mà im ru?', Thủy Tiên có động thái đáp trả, chứng minh mình không hề 'im ru', địa điểm lộ diện có phải đồn cảnh sát?

Sau khi tuyên bố sẽ cho "Thầy ông nội" Lê Tùng Vân tại Tịnh Thất Bồng Lai 300 triệu nếu như đồng ý xét nghiệm ADN và chứng minh mình vô tội, không có quan hệ huyết thống gì với anh Lê Thanh Minh Tùng và những người sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai, bà Phương Hằng đột nhiên "réo" tên Trấn Thành và Thủy Tiên trong livestream mới nhất của mình. Cụ thể bà Phương Hằng chất vấn về lý do vì sao 2 ngôi sao này im lặng khi công an gọi lên làm việc và không kêu oan nữa?

Bà Phương Hằng gọi tên Thủy Tiên và Trấn Thành trong livestream mới nhất

Nguyên văn lời bà Phương Hằng như sau: "Trấn Thành nói quý vị kêu tôi đi làm từ thiện, bắt chúng tôi sao kê chúng tôi không làm. Cũng cao thủ, đúng không? Bây giờ sao không ai nhảy ra làm từ thiện nữa đi. Thủy Tiên - Công Vinh, C.A mời lên làm việc sao không la lên: 'Bà Hằng nói oan đi, thưa hết, thưa hết'. Tôi đã nói rồi. Sao C.A kêu lên mà về im ru vậy? Sao không lên la nữa đi, im phăng phắc, chờ thời đúng không? Cố la lên, cố chứng minh, biện hộ, sao kê ra 1.800 tờ giấy, lừa ai, lừa bà Hằng, dễ lắm sao? Đây đại diện cho chính nghĩa".