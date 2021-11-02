Mẹ đích thân lên tiếng nói 2 vợ chồng Diệp Lâm Anh chưa ly thân, ông xã đại gia có tiếp tục chối?

Ông xã Diệp Lâm Anh có động thái đầu tiên sau khi mẹ của mình lên tiếng về sự vụ ly thân của 2 vợ chồng.

Chiều ngày 1/11, mẹ chồng của Diệp Lâm Anh chính thức ra mặt trước truyền thông để đích thân khẳng định, bênh vực con dâu mình: "Diệp Lâm Anh vẫn là con dâu tôi, 2 con chưa ly hôn". Trước đó, phía đại gia Đức Phạm, anh đã đích thân viết trên mạng xã hội mình đã chính thức ly thân với Diệp Lâm Anh vào đầu năm 2021. Dòng trạng thái này được đăng tải vào đúng ngày gia đình tổ chức sinh nhật 2 con của mình. Sau đó vị đại gia vẫn xuất hiện trong buổi tiệc cùng gia đình như chưa hề có cuộc chia ly.

Mẹ chồng cùng với Diệp Lâm Anh lộ diện trước truyền thông, bà bênh vực con dâu và cho biết 2 con của mình chưa ly hôn

Diệp Lâm Anh sau 3 năm về làm dâu rất được lòng mẹ chồng quyền lực

Sau khi mẹ chồng và Diệp Lâm Anh cùng lộ diện để lên tiếng khẳng định vợ chồng chia ly thân, phản ứng của doanh nhân Đức Phạm gây tò mò. Hiện tại, anh đã mở lại Facebook cá nhân, giữ nguyên status thông báo ly thân với Diệp Lâm Anh và đồng thời tắt tính năng bình luận, xóa hết những comment công kích. Đến sáng 2/11, Đức Phạm chưa có bất kì phát ngôn nào sau khi mẹ ruột đích thân đại diện Diệp Lâm Anh lên tiếng.

Bài đăng thông báo ly thân của doanh nhân Đức Phạm vẫn còn trên trang cá nhân của anh

Ảnh: Tổng hợp

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