Sốc: Trình diễn 'Tôi không sao kê đâu', Duy Mạnh bị đánh vào đầu trên sân khấu ở Phú Quốc, thực hự ra sao?

Hậu trường 02/11/2021 06:00

Sau khi có tin đồn nam ca sĩ Duy Mạnh bị đánh thì đoạn clip ghi lại sự việc đó được dân mạng truyền tay nhau như vũ bão.

Mới đây, mạng xã hội đã bất ngờ làn truyền thông tin nam ca sĩ Duy Mạnh bị đánh khi đang biểu diễn ở Phú Quốc, kèm theo đó là đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ đang biểu diễn thì bất ngờ bị một khán giả "tác động vật lý" bằng ghế. Ngay sau đó đoạn clip này đã nhanh chóng được truyền tay nhau trên mạng. Nhiều trang mạng còn cho rằng nam ca sĩ đang biểu diễn ca khúc đình đám hiện tại "Tôi Không Sao Kê Đâu".

Sốc: Trình diễn 'Tôi không sao kê đâu', Duy Mạnh bị đánh vào đầu trên sân khấu ở Phú Quốc, thực hự ra sao? - Ảnh 1Sốc: Trình diễn 'Tôi không sao kê đâu', Duy Mạnh bị đánh vào đầu trên sân khấu ở Phú Quốc, thực hự ra sao? - Ảnh 2Sốc: Trình diễn 'Tôi không sao kê đâu', Duy Mạnh bị đánh vào đầu trên sân khấu ở Phú Quốc, thực hự ra sao? - Ảnh 3

Sốc: Trình diễn 'Tôi không sao kê đâu', Duy Mạnh bị đánh vào đầu trên sân khấu ở Phú Quốc, thực hự ra sao? - Ảnh 4
Dân mạng chia sẻ trên khắp các diễn đàn và fanpage đoạn clip Duy Mạnh bị hành hung bằng ghế và cho biết sự việc này xảy ra ở Phú Quốc khi anh đang trình diễn "Tôi không sao kê đâu". Ảnh: Chụp mành hình

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đoạn clip mà cộng đồng mạng chia sẻ thực chất là sự cố xảy ra với nam ca sĩ Duy Mạnh vào tháng 10/2017, khi nam ca sĩ biểu diễn tại Đông Hà, Quảng Trị. Có thể thấy rõ trong đoạn clip, khi đang trình diễn trên sân khấu, Duy Mạnh đã bất ngờ bị một khán giả lao lên và đấm thẳng vào mặt. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ đã có mặt để đưa nam thanh niên có hành vi gây rối ra ngoài xử lý. Về phần Duy Mạnh, anh vẫn tiếp tục biểu diễn dù bị hành hung.

Sốc: Trình diễn 'Tôi không sao kê đâu', Duy Mạnh bị đánh vào đầu trên sân khấu ở Phú Quốc, thực hự ra sao? - Ảnh 5
Cận cảnh Duy Mạnh bị khán giả hành hung trong đoạn clip. Ảnh: Chụp màn hình
Sốc: Trình diễn 'Tôi không sao kê đâu', Duy Mạnh bị đánh vào đầu trên sân khấu ở Phú Quốc, thực hự ra sao? - Ảnh 6
Thông tin Duy Mạnh bị đánh hiện là đề tài hot trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

 

Hậu tan vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh và 'ông bầu' Quang Huy hội ngộ 'như chưa hề có cuộc chia ly'

Hậu tan vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh và 'ông bầu' Quang Huy hội ngộ 'như chưa hề có cuộc chia ly'

Không như những cặp đôi vợ chồng ly hôn khác, Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh vẫn luôn xem nhau là bạn sau khi tan rã hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Duy Mạnh Duy Mạnh bị hành hung ở Phú Quốc Tôi không sao kê đâu

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 27 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 49 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?