Mới đây, mạng xã hội đã bất ngờ làn truyền thông tin nam ca sĩ Duy Mạnh bị đánh khi đang biểu diễn ở Phú Quốc, kèm theo đó là đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ đang biểu diễn thì bất ngờ bị một khán giả "tác động vật lý" bằng ghế. Ngay sau đó đoạn clip này đã nhanh chóng được truyền tay nhau trên mạng. Nhiều trang mạng còn cho rằng nam ca sĩ đang biểu diễn ca khúc đình đám hiện tại "Tôi Không Sao Kê Đâu".

Dân mạng chia sẻ trên khắp các diễn đàn và fanpage đoạn clip Duy Mạnh bị hành hung bằng ghế và cho biết sự việc này xảy ra ở Phú Quốc khi anh đang trình diễn "Tôi không sao kê đâu". Ảnh: Chụp mành hình

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đoạn clip mà cộng đồng mạng chia sẻ thực chất là sự cố xảy ra với nam ca sĩ Duy Mạnh vào tháng 10/2017, khi nam ca sĩ biểu diễn tại Đông Hà, Quảng Trị. Có thể thấy rõ trong đoạn clip, khi đang trình diễn trên sân khấu, Duy Mạnh đã bất ngờ bị một khán giả lao lên và đấm thẳng vào mặt. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ đã có mặt để đưa nam thanh niên có hành vi gây rối ra ngoài xử lý. Về phần Duy Mạnh, anh vẫn tiếp tục biểu diễn dù bị hành hung.

Cận cảnh Duy Mạnh bị khán giả hành hung trong đoạn clip. Ảnh: Chụp màn hình