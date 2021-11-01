Nóng: Ngọc Trinh vướng tin đồn 'tiểu tam' giật chồng người khác, chính chủ gọi hẳn danh xưng 'nữ hoàng nội y', 'vedette Trà Vinh'

Hậu trường 01/11/2021 14:18

Đang yên đang lành, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh bất ngờ bị dân tình gọi tên vào "vòng xoáy drama" "tiểu tam" phá hoại gia cang người khác.

Mới đây, Lily Chen đăng đàn "tố" một "nữ hoàng nội y" cướp chồng người khác. Sự việc nhanh chóng dấy lên một cơn "bão" trên mạng xã hội. Theo đó, Lily Chen gay gắt như sau: "Nghe đồn, 'nữ hoàng nội y' quấn xèo nẹo người đáng em mình tuyên bố Lily Chen không có cửa với chị. Chị nghĩ mình là ai vậy? Là vedette xứ Trà Vinh hả chị? Em không giỏi như chị cướp chồng hết người này đến người khác nhưng xin lỗi chị đừng dìm em". 

Nóng: Ngọc Trinh vướng tin đồn 'tiểu tam' giật chồng người khác, chính chủ gọi hẳn danh xưng 'nữ hoàng nội y', 'vedette Trà Vinh' - Ảnh 1

Nóng: Ngọc Trinh vướng tin đồn 'tiểu tam' giật chồng người khác, chính chủ gọi hẳn danh xưng 'nữ hoàng nội y', 'vedette Trà Vinh' - Ảnh 2
Lily Chen bỗng dưng đăng đàn tố "nữ hoàng nội y" giật chồng người khác. Ảnh: Chụp màn hình

Chưa biết người đang được nhắc đến là ai nhưng chỉ nhờ vào danh xưng "nữ hoàng nội y" và nguồn gốc quê quán là "vedette Trà Vinh" thì dân tình hiện đang rần rần nghĩ ngay đến đó là "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, quê gốc ở Trà Vinh chứ không ai xa lạ. Hiện chính chủ chưa có bất kỳ phản hồi nào về việc nói trên.

Nóng: Ngọc Trinh vướng tin đồn 'tiểu tam' giật chồng người khác, chính chủ gọi hẳn danh xưng 'nữ hoàng nội y', 'vedette Trà Vinh' - Ảnh 3
Ngọc Trinh hiện đang là cái tên được dân tình "réo" gọi nhiều nhất ngày hôm nay sau khi LiLy Chen đăng đàn tố cáo. Ảnh: Internet

 

 

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Diễn viên Lily Chen Quỳnh Thư tiểu tam

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