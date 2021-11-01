Nóng: Xác nhận ly thân nhưng Diệp Lâm Anh và ông xã đại gia lại xuất hiện cùng nhau, bố mẹ chồng cũng có mặt!

Hậu trường 01/11/2021 08:30

Chỉ vài tiếng sau xác nhận ly thân cặp vợ chồng Diệp Lâm Anh lại xuất hiện cùng nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Chiều ngày 31/10, showbiz chấn động khi đại gia Đức Phạm lên mạng xã hội viết status dài xác nhận ly thân với Diệp Lâm Anh từ tháng 1/2021, tức đã tròn 10 tháng. Ngay thời điểm  Đức Phạm công bố tin này, bà xã của anh là Diệp Lâm Anh còn đang tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật chung cho con gái lớn và con trai thứ 2 tại nhà hàng của cô.

Đáng ngạc nhiên hơn, sau khi xác nhận ly thân và khoá Facebook cá nhân, đại gia Đức Phạm lại ngay lập tức xuất hiện trong ngày sinh nhật của 2 nhóc tỳ con mình. Chuyện hy hữu nhất Vbiz đã xảy ra khi cặp đôi tưởng chừng như sắp ly hôn đến nơi lại có thể vui vẻ xuất hiện cùng nhau như thế, lại chẳng có chút gì là tỏ ra đau buồn? Diệp Lâm Anh thậm chí còn lên đồ sang chảnh, khoe vóc dáng và nhan sắc ngày càng thăng hạng của bà mẹ 2 con. Sau khi chồng công bố tin đã ly thân, Diệp Lâm Anh cho biết mọi việc sẽ giải quyết sau nên cô giữ nụ cười tươi, bình tĩnh để tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đỉnh nhỏ. Tuy nhiên khác với mọi lần, cặp đôi Diệp Lâm Anh và Đức Phạm không xuất hiện chung 1 khung hình cùng nhau.

Nóng: Xác nhận ly thân nhưng Diệp Lâm Anh và ông xã đại gia lại xuất hiện cùng nhau, bố mẹ chồng cũng có mặt! - Ảnh 1
Doanh nhân Đức Phạm có mặt trong buổi tiệc sinh nhật của 2 con mình
 
Nóng: Xác nhận ly thân nhưng Diệp Lâm Anh và ông xã đại gia lại xuất hiện cùng nhau, bố mẹ chồng cũng có mặt! - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh bế con trai 2 tuổi chụp hình cùng với người thân và bạn bè gia đình nhà chồng
 
Nóng: Xác nhận ly thân nhưng Diệp Lâm Anh và ông xã đại gia lại xuất hiện cùng nhau, bố mẹ chồng cũng có mặt! - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh là con dâu rất được lòng gia đình chồng sau 3 năm về chung sống
Nóng: Xác nhận ly thân nhưng Diệp Lâm Anh và ông xã đại gia lại xuất hiện cùng nhau, bố mẹ chồng cũng có mặt! - Ảnh 4
Bố mẹ chồng quyền lực của Diệp Lâm Anh cũng xuất hiện đón sinh nhật 2 cháu nội của mình
 
Nóng: Xác nhận ly thân nhưng Diệp Lâm Anh và ông xã đại gia lại xuất hiện cùng nhau, bố mẹ chồng cũng có mặt! - Ảnh 5
Nữ diễn viên cho biết mọi chuyện sẽ được giải quyết sau hôm nay

 Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Diệp Lâm Anh và Đức Phạm diệp lâm anh ly thân

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