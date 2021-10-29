Lộ clip Color Man bên cạnh Mỹ Tâm, nhưng bị cô nàng 'khó chịu ra mặt', lại còn liên tục nói 'ngưng, ngưng ngay'

"Họa mi tóc nâu" không hề hài lòng với việc ê-kíp của Color Man cứ dí sát máy quay vào mình.

Color Man là chủ công ty giải trí Điền Quân Entertainment, "cái nôi" của nhiều chương trình truyền hình và gameshow lớn như "Thách thức danh hài", "Giọng ải giọng ai",...Ngoài ra ông còn có mối quan hệ tốt và thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Color Man còn được biết đến là một YouTuber khi sở hữu kênh YouTube hơn 2,2 triệu người theo dõi. Nội dung các video là cuộc sống tại công ty, đời sống thường ngày hay khi đi làm từ thiện, cũng như là lúc gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng đằng sau hậu trường các chương trình truyền hình.

Mới đây, dân mạng đã đào lại đoạn clip Color Man đưa cameraman của mình vào hậu trường một chương trình để ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ giữa anh và ca sĩ Mỹ Tâm. Trước hành động Cameraman cứ liên tục dí sát ống kính vào mình, "Họa mi tóc nâu" không ngần ngại chau mày ra lệnh: "Ngưng, ngưng em. Nói ngưng là ngưng đi, đừng làm nữa".

Mỹ Tâm nhăn mặt vì sự riêng tư của mình trong hậu trường bị cameraman của Color Man quấy rầy Trước đó, khi đang trò chuyện cùng Color Man, Mỹ Tâm đã tỏ thái độ khó chịu khi bị cameraman của ông quấy rầy vì liên tục tiếp cận ghi hình nữ ca sĩ. Thấy vậy cô liền lên tiếng "gắt": "Xong chưa, để người ta nói chuyện riêng coi. Quay hoài, rảnh quá quay hoài". Một thành viên trong ê-kíp của nữ ca sĩ cũng bức xúc: "Nói chuyện riêng mà cũng quay suốt". "Ông trùm" Điền Quân khi đó cũng chỉ biết giải thích gượng gạo như sau: "Ai cũng muốn gặp Mỹ Tâm mà thích gặp ngoài đời hơn là gặp trong show, những hình ảnh này hơi bị hiếm nên mọi người rất thích". Ngay khi không hài lòng, nữ ca sĩ đình đám lên giọng "gắt" yêu cầu người quay phim này ngưng lại ngay lập tức Khi clip xuất hiện lại trên mạng, nhiều bình luận cho rằng Mỹ Tâm đang khó chịu thật chứ không phải đang đùa. Ảnh: Chụp màn hình

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-clip-color-man-ben-canh-my-tam-nhung-bi-co-nang-kho-chiu-ra-mat-lai-con-lien-tuc-noi-ngung-ngung-ngay-433727.html