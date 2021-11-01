Hậu tan vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh và 'ông bầu' Quang Huy hội ngộ 'như chưa hề có cuộc chia ly'

Năm 2018, Phạm Quỳnh Anh thông báo ly hôn với đạo diễn Quang Huy , kết thúc cuộc hôn nhân dài hơn 1 thập kỷ của mình. Tuy ly hôn nhưng trong 3 năm qua, Quang Huy không hề vắng mặt và vẫn xuất hiện đều đặn trong những dịp đặc biệt của gia đình, đặc biệt hơn không có chuyện anh và vợ cũ "cạch mặt" sau hôn nhân, cả hai thường giữ tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Mới đây, vào sinh nhật tròn 10 tuổi của con gái lớn, Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh hội ngộ cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái chưa từng có cuộc chia ly. Sau khi giảm liền 30 ký, Quang Huy nay gầy gò có phần hốc hác đến mức khó nhận ra, anh vui vẻ ôm lấy con gái nhỏ vào lòng. Khung ảnh cả gia đình Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy và 2 con gái bên nhau dù đã ly hôn khiến cho ai nấy đều phải khâm phục gia đình có 1 không 2 này của đôi vợ chồng nghệ sĩ.

Quang Huy không những có mặt tại sự kiện kỷ niệm của con gái mà còn rất thân thiết với gia đình hậu hôn nhân tan vỡ

Mừng ngày sinh nhật con gái lớn, Phạm Quỳnh Anh viết trên trang cá nhân: "Năm nào cứ đến sinh nhật của chị 2 là mẹ cảm thấy nuối tiếc vì thời gian trôi qua nhanh quá. Vẫn là câu nói ấy, mới ngày nào còn trong bụng mẹ mà bây giờ con đã bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 10. Đối với riêng mẹ, đây là giai đoạn rất quan trọng vì con gái đã đủ lớn để nhận thức nhiều điều và mẹ thì luôn dặn mình phải biết học cách làm sao để trở thành người bạn thân của con.

Mẹ cũng khủng hoảng không kém trong việc cân bằng giữa nghiêm khắc dạy dỗ và ân cần để giải toả được nhiều điều về tâm lý cho con gái, cũng có lúc giữa hai chúng mình gặp thật nhiều trở ngại trong việc hiểu lẫn nhau, cũng đôi khi mẹ vì quá lo lắng mà lớn tiếng với Tuệ Lâm, mẹ xin lỗi con gái nhưng mẹ nghĩ người mẹ nào cũng sẽ lúng túng trong việc chọn cách đối thoại với các con của mình, mẹ sẽ thật là cố gắng nhé, cả hai chúng mình cùng cố gắng con gái nhé".

Con gái lớn Tuệ Lâm của Phạm Quỳnh Anh

2 cô con gái của Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh

Ảnh: FBNV