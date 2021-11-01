Sáng 1/11, Lily Chen "đánh úp" người hâm mộ với một status đầy ẩn ý nhắc thẳng tên "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh để chỉ trích về việc làm "tiểu tam", cướp chồng người khác. Trên trang cá nhân, người đẹp Tây Ninh có dòng trạng thái "thót tim": "Nghe đồn, 'nữ hoàng nội y' quấn xèo nẹo người đáng em mình tuyên bố Lily Chen không có cửa với chị. Chị nghĩ mình là ai vậy? Là vedette xứ Trà Vinh hả chị? Em không giỏi như chị cướp chồng hết người này đến người khác nhưng xin lỗi chị đừng dìm em". Cư dân mạng một phen bàng hoàng và không khỏi bị sốc trước hành động của mỹ nhân này. Đồng thời ai cũng biết "người mà ai cũng biết là ai đó" không phải ai xa lạ chính là Ngọc Trinh. Trước đây cô cũng từng vướng tin đồn "chồng chung" với mỹ nhân Lily Chen.