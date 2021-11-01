Giữa ồn ào bị Lily Chen réo tên là "tiểu tam" phá hoại gia cang người khác, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh có động thái gì đáng chú ý?
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Sáng 1/11, Lily Chen "đánh úp" người hâm mộ với một status đầy ẩn ý nhắc thẳng tên "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh để chỉ trích về việc làm "tiểu tam", cướp chồng người khác. Trên trang cá nhân, người đẹp Tây Ninh có dòng trạng thái "thót tim": "Nghe đồn, 'nữ hoàng nội y' quấn xèo nẹo người đáng em mình tuyên bố Lily Chen không có cửa với chị. Chị nghĩ mình là ai vậy? Là vedette xứ Trà Vinh hả chị? Em không giỏi như chị cướp chồng hết người này đến người khác nhưng xin lỗi chị đừng dìm em". Cư dân mạng một phen bàng hoàng và không khỏi bị sốc trước hành động của mỹ nhân này. Đồng thời ai cũng biết "người mà ai cũng biết là ai đó" không phải ai xa lạ chính là Ngọc Trinh. Trước đây cô cũng từng vướng tin đồn "chồng chung" với mỹ nhân Lily Chen.
Trước động thái chỉ trích đích danh của nữ diễn viên Lily, Ngọc Trinh không có động thái gì đáp trả mà chỉ lặng lặng đăng tải một đoạn story ngắn ngủi dành thời gian để tới viếng mẹ ruột trong ngày giỗ mẹ. Được biết cứ 1/11 hàng năm, Ngọc Trinh đều sắp xếp công việc để về Trà Vinh. Chủ nhân của "vòng eo 59" chia sẻ: "Lần đầu tiên thấy vắng như vậy". Việc này cho thấy chân dài gốc Trà Vinh hoàn toàn không mấy bận tâm lùm xùm xung quanh mình.