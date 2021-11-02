Nam ca sĩ đã có câu trả lời chính xác cho việc lan truyền tin đồn mình bị đánh vào khuya qua.

Khuya ngày 1/11, mạng xã hội đã bất ngờ làn truyền thông tin nam ca sĩ Duy Mạnh bị đánh khi đang biểu diễn ở Phú Quốc, kèm theo đó là đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ đang biểu diễn thì bất ngờ bị một khán giả "tác động vật lý" bằng ghế. Ngay sau đó đoạn clip này đã nhanh chóng được truyền tay nhau trên mạng. Nhiều trang mạng còn cho rằng nam ca sĩ đang biểu diễn ca khúc đình đám hiện tại "Tôi Không Sao Kê Đâu".

Khuya ngày 1/11 bỗng rộ lên tin đồn và đoạn clip Duy Mạnh bị khán giả dùng ghế "tác động vật lý" vào đầu. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi diễn ra vụ việc, phóng viên của tờ Doanh Nghiệp và Tiếp Thị đã nhanh chóng liên hệ với nam ca sĩ Duy Mạnh và nhận được câu trả lời từ phía giọng ca "Kiếp đỏ đen" như sau: "Họ bịa ra đây, không phải tôi, tôi đang ở Sài Gòn và bình thường. Tôi không bị sao hết, tôi đang ngồi với bạn gái, hạnh phúc với bạn gái chứ không đi đâu đâu mà lo. Còn vợ tôi ở nhà, tôi phải đi với bạn gái chứ".

Duy Mạnh bác tin và cho biết rằng anh đang ở cạnh bạn gái ở Sài Gòn. Ảnh: Internet

Như vậy với câu trả lời như trên, Duy Mạnh khẳng định mình hoàn toàn bình thường và không có chuyện bị đánh như đoạn clip ghi lại và chia sẻ nói trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-clip-bi-danh-khi-dang-bieu-dien-toi-khong-sao-ke-dau-duy-manh-chinh-thuc-len-tieng-434200.html