Tin nhắn 'tố' Diệp Lâm Anh không ổn chút nào nhưng ráng 'gồng' vì một lý do này đây

Đoạn tin nhắn giữa Diệp Lâm Anh và một người bạn đã cho thấy cô nằng đang "gồng" chứng tỏ bản thân đang ổn chứ không phải là chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau những ồn ào trên mạng xã hội do "ông xã" Đức Phạm đăng đàn trên mạng xã hội chia sẻ chuyện ly thân đã gần 1 năm vào đúng dịp sinh nhật con gái, Diệp Lâm Anh cùng mẹ chồng có buổi gặp gỡ và trao đổi với truyền thông. Theo đó, chiều ngày 1/11, mẹ chồng Diệp Lâm Anh khẳng định: "Diệp Lâm Anh vẫn là con dâu tôi, 2 con chưa ly hôn".

Diệp Lâm Anh cùng chồng đại gia Đức Phạm lúc mang thai con đầu lòng. Ảnh: Internet

Dù vẫn tỏ ra mình ổn trên mạng xã hội bằng cách đăng tải hình ảnh với thần thái hút hồn cùng vẻ ngoài xinh đẹp trên trang cá nhân. Nhưng khán giả vẫn chỉ ra được rằng Diệp Lâm Anh đang không hề ổn chút nào mà chỉ đang cố gắng "gồng" mình vì một lý do, chính là 2 con của nữ diễn viên cùng chồng doanh nhân Đức Phạm.

Mới đây, đoạn tin nhắn của Diệp Lâm Anh được người bạn thân thiết chia sẻ đã thay lời cho nữ diễn viên nói lên tất cả. Theo đó cô nàng tâm sự "Em cảm ơn anh, phải cố gắng thôi nè. Còn tụi nhỏ nữa ạ!". Dòng tin nhắn của cô khiến nhiều cư dân mạng đồng cảm.

Tin nhắn tâm sự của Diệp Lâm Anh chứng tỏ mình đang không ổn chút nào nhưng vẫn phải cố gằng vì 2 con. Ảnh: FBNV

Tuy đang không ổn nhưng vì 2 con nên Diệp Lâm Anh vẫn phải cố gắng đứng dậy sau biến cố gia đình. Ảnh: FBNV

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-nhan-to-diep-lam-anh-khong-on-chut-nao-nhung-rang-gong-vi-mot-ly-do-nay-day-434329.html