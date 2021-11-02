Từ rất lâu rồi, netizen đã nhiều lần "khui" ra nhiều hint cho thấy Gil Lê và Hoàng Thuỳ Linh đã sống chung nhà sau tin đồn hẹn hò. Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục "soi" ra loạt bằng chứng chắc nịch, chứng minh năng lực "thám tử" của mình là đúng.

Trong đoạn clip được nam diễn viên Duy Khánh quay cùng Gil Lê đăng tải lên trang cá nhân, netizen phát hiện bậc cầu thang mà nam diễn viên đang đứng ở chỗ mà Gil Lê rủ về chơi chính là bậc thang trong căn penthouse tiền tỷ mà Hoàng Thuỳ Linh vừa tậu. Netizen còn tinh ý nhận ra, cặp đôi rất chăm rủ bạn bè thân thiết của nhau đến vui chơi tại căn penthouse này, giống như một buổi ra mặt bạn bè 2 bên. Trước đó, cả Hoàng Thuỳ Linh và Gil Lê cũng nhiều lần để lộ "hint" sống chung nhà như là chơi lego cùng nhau chẳng hạn.