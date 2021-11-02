Thêm bằng chứng Gil Lê và Hoàng Thùy Linh sống chung nhà, lại còn rủ cả bạn bè 2 bên về ra mắt?

Hậu trường 02/11/2021 16:14

Mới đây Gil Lê tiếp tục lộ hint đang sống cùng nhà với Hoàng Thùy Linh, hơn nữa lại còn dắt thêm hội bạn về "quẩy" tại chính căn nhà đó.

Từ rất lâu rồi, netizen đã nhiều lần "khui" ra nhiều hint cho thấy Gil Lê và Hoàng Thuỳ Linh đã sống chung nhà sau tin đồn hẹn hò. Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục "soi" ra loạt bằng chứng chắc nịch, chứng minh năng lực "thám tử" của mình là đúng.

Trong đoạn clip được nam diễn viên Duy Khánh quay cùng Gil Lê đăng tải lên trang cá nhân, netizen phát hiện bậc cầu thang mà nam diễn viên đang đứng ở chỗ mà Gil Lê rủ về chơi chính là bậc thang trong căn penthouse tiền tỷ mà Hoàng Thuỳ Linh vừa tậu. Netizen còn tinh ý nhận ra, cặp đôi rất chăm rủ bạn bè thân thiết của nhau đến vui chơi tại căn penthouse này, giống như một buổi ra mặt bạn bè 2 bên. Trước đó, cả Hoàng Thuỳ Linh và Gil Lê cũng nhiều lần để lộ "hint" sống chung nhà như là chơi lego cùng nhau chẳng hạn.

Thêm bằng chứng Gil Lê và Hoàng Thùy Linh sống chung nhà, lại còn rủ cả bạn bè 2 bên về ra mắt? - Ảnh 1
Trong clip Tiktok của Duy Khánh có mặt Gil Lê, hội bạn đang đứng trên chiếc cầu thang giống hệt như cầu thang nhà Hoàng Thùy Linh. Ảnh: Chụp màn hình
Thêm bằng chứng Gil Lê và Hoàng Thùy Linh sống chung nhà, lại còn rủ cả bạn bè 2 bên về ra mắt? - Ảnh 2
Và đây chính là hình ảnh chiếc cầu thang nhà Hoàng Thùy Linh mà cô từng đăng tải

 Thêm bằng chứng Gil Lê và Hoàng Thùy Linh sống chung nhà, lại còn rủ cả bạn bè 2 bên về ra mắt? - Ảnh 3

Thêm bằng chứng Gil Lê và Hoàng Thùy Linh sống chung nhà, lại còn rủ cả bạn bè 2 bên về ra mắt? - Ảnh 4
Trước đó nhiều lần Hoàng Thùy Linh chụp ảnh ở tại nhà nhưng đã để lộ ra bóng người chụp phản chiếu trong gương tương tự như Gil Lê
Thêm bằng chứng Gil Lê và Hoàng Thùy Linh sống chung nhà, lại còn rủ cả bạn bè 2 bên về ra mắt? - Ảnh 5
Hội bạn thân của Gil và Hoàng Thùy Linh thường xuyên xuất hiện ăn uống tụ tập trong căn penthouse này

Ảnh: FBNV 

 

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