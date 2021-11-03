Miss Universe lại để lộ hình ảnh Kỳ Duyên thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021?

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh được đăng tải từ chính fanpage Miss Universe Vietnam, được cho rằng là hình ảnh dự thi của Hoa hậu Việt Nam 2014.

Sáng ngày 3/11, trên nhiều nhóm sắc đẹp và showbiz lớn của mạng xã hội tràn ngập hình ảnh Kỳ Duyên trong poster thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021. Thậm chí những người phát tán còn cho biết rằng đây là hình ảnh được chính trang fanpage của Miss Universe Vietnam đăng tải nhưng đã xóa ngay sau đó. Chuyện gì vậy?

Xuất hiện loạt ảnh và thông tin Hoa hậu Kỳ Duyên dự thi Miss Universe Vietnam 2021 trên các diễn đàn mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đa số lại cho rằn đây là sản phẩm của photoshop tinh vi, song vẫn để lộ sơ hở nhỏ. Khi đối chiếu về số đo hình thể, số đo trong ảnh không khớp với Kỳ Duyên thời điểm hiện tại. Chiều cao 1m73, ba vòng 86 - 63 - 91 là những chỉ số của Kỳ Duyên tại Hoa hậu Việt Nam 2014. Chỉ số mới của nàng Hậu hiện tại đã lên tới 1m76 (đo tại chương trình Sao Nhập Ngũ). Vòng 1 hiện tại của Kỳ Duyên cũng đã được phẫu thuật thẩm mỹ, nên chắc chắn sẽ lớn hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/miss-universe-lai-de-lo-hinh-anh-ky-duyen-thi-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2021-434395.html