Giữa ồn ào bạn gái cũ 'tố' phỉ báng và mạt sát, Karik đăng đàn chỉ 8 chữ ngầm ám chỉ ai đó đừng 'mạo hiểm' làm liều?

Dòng trạng thái 8 chữ của Karik gây chú ý khi anh liên tục bị kéo vào câu chuyện với bạn gái cũ Bella.
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Karik và Bella khi công khai chuyện tình cảm đã gây "sốt" cả cõi mạng vì lúc này Karik đang là cái tên rất nổi ở vị trí HLV chương trình "Rap Việt". Tuy nhiên cặp đôi không có kết thúc có hậu khi "đường ai nấy bước" chỉ sau vài tháng hẹn hò. Mới đây, Bella bất ngờ đăng status tiết lộ bị "người ấy" phỉ báng, mạt sát và cô đã phải im lặng bấy lâu để chịu đựng sau nửa năm tan vỡ.
Bella chia sẻ với truyền thông: "Tôi hy vọng phía bên người ấy hãy tỉnh táo và không gây tổn thương đến bản thân tôi nữa, vì mọi chuyện nên có giới hạn nhất định mà thôi". Tuy nhiên, Bella từ chối trả lời khi được hỏi đến chuyện nghi vấn Karik là "người ấy".
Giữa lúc bạn gái cũ "đăng đàn" bóng gió nói "người nào đó" phỉ báng, mạt sát mình đang gây xôn xao cõi mạng, và cái tên bị réo gọi vào các bài đăng liên quan đến cô nàng không ai khác ngoài nam rapper đình đám Karik, sáng ngày 3/11, giọng ca "Anh không đòi quà" cũng có chia sẻ gây chú ý. Chỉ vỏn vẹn 8 chữ: "Mọi sự mạo hiểm phải có cơ sở!", Karik không nhắc đến vấn đề gì nhưng ngầm ám chỉ ai đó "nói năng phải có cơ sở chứ không nên mạo hiểm". Hiện tại thực hư câu chuyện như thế nào cũng chỉ có những người trong cuộc mới có thể biết được câu trả lời.
Ảnh: Chụp màn hình, FBNV