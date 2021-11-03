Giữa ồn ào bạn gái cũ 'tố' phỉ báng và mạt sát, Karik đăng đàn chỉ 8 chữ ngầm ám chỉ ai đó đừng 'mạo hiểm' làm liều?

Karik và Bella khi công khai chuyện tình cảm đã gây "sốt" cả cõi mạng vì lúc này Karik đang là cái tên rất nổi ở vị trí HLV chương trình "Rap Việt". Tuy nhiên cặp đôi không có kết thúc có hậu khi "đường ai nấy bước" chỉ sau vài tháng hẹn hò. Mới đây, Bella bất ngờ đăng status tiết lộ bị "người ấy" phỉ báng, mạt sát và cô đã phải im lặng bấy lâu để chịu đựng sau nửa năm tan vỡ.

Bài đăng của Bella tố bạn trai cũ gây "sốt" thời gian gần đây

Bella chia sẻ với truyền thông: "Tôi hy vọng phía bên người ấy hãy tỉnh táo và không gây tổn thương đến bản thân tôi nữa, vì mọi chuyện nên có giới hạn nhất định mà thôi". Tuy nhiên, Bella từ chối trả lời khi được hỏi đến chuyện nghi vấn Karik là "người ấy".