Hoa hậu Lương Thùy Linh: 'H’Hen Niê và Thùy Dương không phải là đối thủ' tại ‘The Next Face Vietnam 2021’

Tin tức giải trí 03/11/2021 23:02

Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa được công bố trở thành vị huấn luyện viên tại một show truyền hình thực tế, liệu đây có phải là cơ hội để cô nàng bứt phá những kỹ năng của mình.

Sau 2 năm đăng quang ngôi vị Miss World Vietnam 2019, Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều sự kiện giải trí cũng như các sàn diễn thời trang. Không những thế, cô còn được ưu ái khi đảm nhận vai trò đại sứ của nhiều nhãn hàng lớn. Với kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, nàng hậu sinh năm 2000 mới đây lại tiếp tục trở thành huấn luyện viên của “The Next Face Vietnam 2021” - cuộc thi tìm kiếm gương mặt quảng cáo online.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: 'H’Hen Niê và Thùy Dương không phải là đối thủ' tại ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 1

Đây cũng là lần đầu tiên Hoa hậu Lương Thùy Linh tham gia một chương trình thực tế. Mặc dù vậy nhưng cô nàng cũng đã và đang đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” tại một số cuộc thi nhan sắc như Miss World Vietnam 2021, Hoa khôi Học viện báo chí và Tuyên truyền, Hoa khôi Nam Cần Thơ,... Không những thế, việc nổi tiếng với danh xưng nàng hậu tri thức sẽ là bước đệm vững chắc để Thùy Linh thể hiện bản lĩnh của mình tại sân chơi mới này.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: 'H’Hen Niê và Thùy Dương không phải là đối thủ' tại ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 2

Tham gia buổi họp báo của chương trình, Lương Thùy Linh bày tỏ quan điểm: “Linh không nghĩ rằng chị H’hen và chị TyhD là hai đối thủ của mình. Linh cũng không nghĩ cuộc thi The Next Face Vietnam được tạo ra không để cho Linh và hai chị đối đầu với nhau mà đây là cuộc thi để tìm ra một quán quân và người đó có thể trở thành đồng nghiệp của chị Hen, chị TyhD và cũng như Linh. Vì vậy Linh sẽ cố gắng làm hết sức mình, mang hết sức trẻ của mình đến đây. Mặc dù Linh biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng điều đó không có nghĩa là Linh không thể làm tốt vai trò này.”

Hoa hậu Lương Thùy Linh: 'H’Hen Niê và Thùy Dương không phải là đối thủ' tại ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 3
Lương Thùy Linh ngồi "ghế nóng" cùng Hoa hậu H'Hen Niê và người mẫu TyhD Thùy Dương
 

Hoa hậu Lương Thùy Linh: 'H’Hen Niê và Thùy Dương không phải là đối thủ' tại ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 4

Lần đầu đảm nhận vị trí mentor nhưng nàng hậu không hề có sự e ngại “đàn chị”, cô chia sẻ: “Trong bất kỳ quyết định hay hành động nào của con người cũng cần sự cứng rắn và mềm mỏng. Cần có cả trái tim nóng và một cái đầu lạnh để có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất. Dù Linh biết đây sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt, nhưng có lẽ mọi người cũng nên cần dùng đến trái tim nóng để khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn.

Cả hai chị đều là 2 người có thâm niên rất lâu trong lĩnh vực người mẫu. Vì vậy, Linh còn có rất nhiều điều phải học hỏi từ chị. Linh không nghĩ là Linh nên dè chừng đâu vì có lẽ Linh nên tiếp cận nhiều hơn để mình có thể học hỏi nhiều hơn.”

Hoa hậu Lương Thùy Linh: 'H’Hen Niê và Thùy Dương không phải là đối thủ' tại ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 5

Không chỉ xinh đẹp, nàng hậu gốc Cao Bằng còn sở hữu những điểm nổi bật mà nhiều cô gái cũng ao ước như việc sở hữu đôi chân dài 1m22 cùng số đo 3 vòng 88-62-95. Mặc dù xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu nhưng cô nàng cũng từng sải bước trên các sàn catwalk với vai trò vedette, first face. Chưa dừng ở đó, ở tuổi đôi mươi cô nàng cũng đã đạt được nhiều thành công nhất định, nổi bật là thành tích Top 12 tại cuộc thi quốc tế Miss World 2021.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: 'H’Hen Niê và Thùy Dương không phải là đối thủ' tại ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 6Hoa hậu Lương Thùy Linh: 'H’Hen Niê và Thùy Dương không phải là đối thủ' tại ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 7

Bên cạnh lĩnh vực giải trí, Lương Thùy Linh còn là một cô gái đầy tài năng khi thử sức ở mảng kinh doanh. Cô hiện đang giữ cương vị Giám đốc phát triển dự án của một tập đoàn bất động sản cũng như Giám đốc của một thương hiệu thời trang.

 Ảnh: BTC

Từ khóa:   Hoa hậu Lương Thùy Linh H'Hen Niê The Next face Vietnam 2021

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