Trong buổi họp báo công bố chương trình "The Next Face Vietnam 2021", khi được MC hỏi về việc có để ý thí sinh nào của cuộc thi năm nay và muốn giành về đội mình chưa, mentor TyhD Thùy Dương bày tỏ mình chưa có thời gian theo sát vòng tuyển chọn các thí sinh như H'Hen Niê, tuy nhiên trong đoạn clip trình chiếu các thí sinh trong vòng casting năm nay, TyhD có "me" một bạn khá nổi bật là thí sinh người Ê-đê nói tiếng mẹ đẻ với H'Hen trong vòng casting online. Có vẻ như chỉ mới khởi đầu nhưng một cuộc chiến nảy lửa tranh giành thí sinh sắp diễn ra.