Trong buổi họp báo công bố chương trình " The Next Face Vietnam 2021 ", khi được MC hỏi về việc có để ý thí sinh nào của cuộc thi năm nay và muốn giành về đội mình chưa, mentor TyhD Thùy Dương bày tỏ mình chưa có thời gian theo sát vòng tuyển chọn các thí sinh như H'Hen Niê , tuy nhiên trong đoạn clip trình chiếu các thí sinh trong vòng casting năm nay, TyhD có "me" một bạn khá nổi bật là thí sinh người Ê-đê nói tiếng mẹ đẻ với H'Hen trong vòng casting online. Có vẻ như chỉ mới khởi đầu nhưng một cuộc chiến nảy lửa tranh giành thí sinh sắp diễn ra.

Visial "đỉnh của chóp" của H'Hen Niê trong ngày họp báo công bố "The Next Face Vietnam 2021"

Được biết thí sinh người dân tộc Ê-đê này có học "H" trùng với họ của H'Hen. Cô bé có tên là H Vi Ktla, có cùng gốc gác, cùng quê với Top 5 Miss Universe 2018. Ngoài ra thí sinh này còn có nét đẹp lai Tây, làn da nâu ấn tượng cùng với gương mặt rất ăn ảnh không kém gì đàn chị đi trước là H'Hen Niê. Khán giả đã được chứng kiến màn giao lưu thú vị bằng tiếng mẹ đẽ của H'Hen và H Vi trong đoạn clip công bố trong buổi họp báo. Ngoàii ra trên trang cá nhân, thì sinh này cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho HLV H'Hen Niê bằng cách đăng tải hình ảnh và kèm theo dòng chú thích: "Bảnh". Không khó để có thể đoán thí sinh này sẽ chọn về đội của mentor H'Hen, tuy nhiên cuộc chiến giành thí sinh vẫn còn trước mắt khi TyhD Thùy Dương cũng muốn có "ngựa chiến" này trong đội.