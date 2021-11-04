Hé lộ hình ảnh đầu tiên về những trang phục của Kim Duyên tại Miss Universe 2021

Tin tức giải trí 04/11/2021 08:00

NTK Adrian Anh Tuấn, NTK Tăng Thành Công…, cùng Stylist Trần Đạt là khách mời xuất hiện trong tập 3 “Road To Miss Universe”, cùng hỗ trợ Kim Duyên về trang phục dự thi tại Miss Universe 2021.

Chỉ còn 1 tháng nữa, Á hậu Kim Duyên – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe sẽ chính thức lên đường dự thi Miss Universe 2021. Có thể thấy, hành trình chuẩn bị của đại diện Việt Nam cho đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2021 nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương. Với chủ đề “Interview” (phỏng vấn giả định), Kim Duyên đã khiến ban giám khảo và khán giả bất ngờ với sự tiến bộ vượt bậc trong kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp vô cùng tự tin của mình. Sau khi phát sóng, đại diện Việt Nam nhận được ngày càng nhiều sự ủng hộ của khán giả bởi hành trình luôn cố gắng, nỗ lực và hoàn thiện bản thân từng ngày. 

Hé lộ hình ảnh đầu tiên về những trang phục của Kim Duyên tại Miss Universe 2021 - Ảnh 1

Đến với tập 3, khán giả sẽ được theo dõi hành trình Kim Duyên cùng ekip của mình chuẩn bị trang phục để mang đi “chinh chiến” tại Miss Universe 2021. Đối với một đại diện tham gia dự thi tại đấu trường nhan sắc quốc tế, trang phục nổi bật và phù hợp với vóc dáng, cá tính sẽ giúp các người đẹp tạo được sự thu hút nhất định giữa nhiều nhan sắc đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. 

Đồng hành cùng Kim Duyên trong hành trình chuẩn bị trang phục dự thi năm nay có Stylist Trần Đạt. Trước đó, anh cũng từng đã đồng hành cùng Khánh Vân trong hành trình dự thi Miss Universe 2020.

Hé lộ hình ảnh đầu tiên về những trang phục của Kim Duyên tại Miss Universe 2021 - Ảnh 2

Phải thay đổi hình thức làm việc đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội vì ảnh hưởng dịch bệnh, Stylist Trần Đạt đã phải liên lạc và làm việc với NTK Adrian Anh Tuấn và NTK Tăng Thành Công bằng hình thức online qua màn hình máy tính. Khi mở lời mời Adrian Anh Tuấn thực hiện trang phục cho Kim Duyên tại cuộc thi năm nay, đáp lại lời mời và sự chờ đợi từ Stylist Trần Đạt, NTK Adrian Anh Tuấn đã không ngại nói lời từ chối và cho biết “không có khả năng” vì ảnh hưởng của dịch bệnh: “Từ lúc khởi nghiệp tới giờ đây là lúc khó khăn nhất, tất cả mọi thứ đều đình trệ” NTK Adrian Anh Tuấn giải thích thêm.

Hé lộ hình ảnh đầu tiên về những trang phục của Kim Duyên tại Miss Universe 2021 - Ảnh 3

Không từ chối thẳng như NTK Adrian Anh Tuấn nhưng NTK Tăng Thành Công lại bày tỏ sự e dè “Tình hình dịch bệnh như vậy nên không dám hứa vì hứa mà làm không tốt thì còn tệ hơn”. Anh cũng cho biết, không phải ngại khó khăn hay thời gian gấp rút mà chủ yếu là do “Tất cả đều lockdown rồi, xưởng của anh cũng không hoạt động được”. Trước lời từ chối của hai nhà thiết kế, Stylist Trần Đạt sẽ làm gì để giúp Kim Duyên? cố gắng thuyết phục 2 NTK hay lựa chọn mời NTK khác?

Hé lộ hình ảnh đầu tiên về những trang phục của Kim Duyên tại Miss Universe 2021 - Ảnh 4

Teaser cũng hé lộ đoạn trò chuyện về ý nghĩa trang phục dự thi của Kim Duyên. Khi nhận được câu hỏi của Kim Duyên về ý nghĩa trang phục của cô sẽ như thế nào, Stylist Trần Đạt khiến khán giả “shock” khi nói rằng: “Anh nghĩ trang phục của Duyên năm nay không có ý nghĩa gì hết!”. Sau khi nhận được chia sẻ từ phía Trần Đạt, Kim Duyên cảm thấy “đơ” và “Không biết nói gì”. Không chỉ Kim Duyên mà ngay cả những khán giả theo dõi teaser cũng sẽ rất bất ngờ trước câu trả lời của anh. Không biết đây có phải là một thông điệp mới dành cho trang phục dự thi của Kim Duyên hay chỉ là lời nói đùa? 

Hé lộ hình ảnh đầu tiên về những trang phục của Kim Duyên tại Miss Universe 2021 - Ảnh 5

Cuối teaser, hình ảnh Kim Duyên pose dáng đầy thần thái với các trang phục dạ hội cũng được hé mở, không phụ sự kỳ vọng của khán giả, với sự hỗ trợ của stylist Trần Đạt, Kim Duyên tỏa sáng với nhan sắc lộng lẫy, tôn lên vóc dáng gợi cảm cùng thần thái cuốn hút của mình. Trước những hình ảnh về các trang phục, khán giả đang bộ cùng háo hức chờ đợi tập 3 phát sóng để xem Kim Duyên sẽ lựa chọn những bộ trang phục nào mang đi thi.

Cùng đón xem tập 3 của digital series “Road To Miss Universe” 2021 chính thức phát sóng lúc 20h00 thứ 6 ngày 05/11/2021.

Ảnh: BTC

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