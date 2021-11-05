Nhà sản xuất ‘Siêu Trí Tuệ Việt Nam’ chính thức tung ‘Siêu Thử Thách’ tôn vinh những tài năng dị biệt.

Tin tức giải trí 05/11/2021 17:51

“Siêu Thử Thách” - chương trình truyền hình độc đáo nhất 2021 sẽ chính thức ra mắt khán giả vào tháng 11 này.

Nếu như “Siêu Trí Tuệ Việt Nam” từng khiến khán giả đi từ sững sờ, kinh ngạc đến nể phục khi được trực tiếp chứng kiến ngay trên sân khấu màn trình diễn của những bộ não phi thường thì “Siêu Thử Thách” sẽ tuyên chuyến với mọi giới hạn bất khả thi bằng những thử thách không tưởng dành cho những người có siêu năng lực trong mọi lĩnh vực chứ không chỉ riêng về trí tuệ. Chương trình “Siêu Thử Thách” sẽ đưa khán giả lần đầu đến với những màn chinh phục thử thách của các tài năng về: não bộ - trí tuệ, sức mạnh - thể lực, kỹ năng - nghiệp vụ. Khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến những thử thách được tiến cấp lên độ khó không thể tưởng tượng được, những con người dị biệt luôn sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn.

Nhà sản xuất ‘Siêu Trí Tuệ Việt Nam’ chính thức tung ‘Siêu Thử Thách’ tôn vinh những tài năng dị biệt. - Ảnh 1

Nếu như “Siêu Trí Tuệ Việt Nam” từng khiến khán giả đi từ sững sờ, kinh ngạc đến nể phục khi được trực tiếp chứng kiến ngay trên sân khấu màn trình diễn của những bộ não phi thường thì “Siêu Thử Thách” sẽ tuyên chuyến với mọi giới hạn bất khả thi bằng những thử thách không tưởng dành cho những người có siêu năng lực trong mọi lĩnh vực chứ không chỉ riêng về trí tuệ. Chương trình “Siêu Thử Thách” sẽ đưa khán giả lần đầu đến với những màn chinh phục thử thách của các tài năng về: não bộ - trí tuệ, sức mạnh - thể lực, kỹ năng - nghiệp vụ. Khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến những thử thách được tiến cấp lên độ khó không thể tưởng tượng được, những con người dị biệt luôn sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn.

Nhà sản xuất ‘Siêu Trí Tuệ Việt Nam’ chính thức tung ‘Siêu Thử Thách’ tôn vinh những tài năng dị biệt. - Ảnh 2

Siêu Thử Thách có sự tham gia của NSƯT Xuân Bắc và Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ trong vai trò là 2 Giám khảo (GK) chính đồng hành xuyên suốt cùng chương trình. MC Đại Nghĩa sẽ là người dẫn dắt chương trình, chia sẻ câu chuyện của những Người Thử Thách cũng như truyền tải năng lượng tích cực về sự kiên trì và động lực bứt phá vượt giới hạn của họ cho khán giả. Bên cạnh đó là sự tham gia của các giám khảo khách mời, là những nghệ sĩ, ngôi sao nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu thích.

Nhà sản xuất ‘Siêu Trí Tuệ Việt Nam’ chính thức tung ‘Siêu Thử Thách’ tôn vinh những tài năng dị biệt. - Ảnh 3

Đã từng tham gia rất nhiều chương trình, nhưng đây là lần đầu tiên NSƯT Xuân Bắc làm giám khảo 1 chương trình quy tụ nhiều siêu năng lực và tận mắt chứng kiến các thử thách không tưởng ngay trên sân khấu. Giám khảo xuyên suốt của “Siêu Thử Thách” cho biết: “Siêu Thử Thách là một chương trình đặc biệt bởi những thử thách xuất hiện trong chương trình chưa hề biết trước và không chỉ nằm ngoài sức tưởng tượng của khán giả mà còn cả những người tham gia”. Còn kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ hào hứng đánh giá về các tài năng: “Đã từng tham gia ‘Siêu Trí Tuệ Việt Nam’ với vai trò Cố vấn khoa học nhưng khi đến với Siêu Thử Thách, tôi càng choáng ngợp vì những năng lực của các thí sinh. Các tài năng, thử thách xuất hiện trong Siêu Thử Thách rất rộng, bao quát nhiều lĩnh vực….”.

Nhà sản xuất ‘Siêu Trí Tuệ Việt Nam’ chính thức tung ‘Siêu Thử Thách’ tôn vinh những tài năng dị biệt. - Ảnh 4

“Siêu Thử Thách” sẽ ra mắt khán giả vào tháng 11 này, duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Siêu thử thách Xuân Bắc Đại Nghĩa

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