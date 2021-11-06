Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja

Tin tức giải trí 06/11/2021 14:09

Những hé lộ tiếp theo của chuỗi thử thách của khóa huấn luyện tại xứ sở Kim Chi tiếp tục mang đến những màn cạnh tranh, đối đầu, thách đố nhau hồi hộp đến nghẹt thở.

Ngày mới chào đón dàn cast bằng một thử thách vận động sức lực của toàn bộ cơ thể và khả năng phán đoán, định hướng khó nhằn. Trong trang phục quần áo ngủ cùng với chiếc bịt mắt, liệu rằng các chiến binh sẽ phải chinh phục điều gì ở phía trước khi phải liên tiếp lộn nhiều vòng như vậy? 

Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja - Ảnh 1Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja - Ảnh 2

Chứng kiến Voi Biển thi triển chiêu lăn lộn, Thúy Ngân có phần phấn khích và liên tục cổ vũ “đúng rồi!”. Thỏ Đen cũng bất ngờ và tỏ vẻ ngưỡng mộ với phần thực hiện của Thỏ Trắng. Khởi động ngày mới với ưu thế sẽ dành cho người giành chiến thắng? Những bất ngờ thú vị vẫn còn nhiều ở phía trước.  

Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja - Ảnh 3

Công viên nước chính là điểm đến tiếp theo của dàn cast khi rời khách sạn. Những thử thách tiếp theo liên quan đến nước liệu có phải lợi thế ở game này chính là khả năng bơi lội, sự uyển chuyển, linh hoạt hơn là sức mạnh về cơ bắp hay trí tuệ? Xét về mặt thể lực thì Đội Cam Karik – Voi Biển có thể thấy chính là đội “một chín một mười” với Đội Xanh Lá Thúy Ngân - Liên Bỉnh Phát. Voi Biển, Liên Bỉnh Phát, Thúy Ngân ở những tập trước đã cho thấy rõ thể lực rất tốt trong phần thi Xé Bảng Tên. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ tiếp tục giành chiến thắng dưới nước. Công bằng và cơ hội giành cho kẻ yếu sẽ được quyết định?  

Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja - Ảnh 4Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja - Ảnh 5Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja - Ảnh 6

Có thể thấy trong teaser tập 8 hé lộ về những khoảnh khắc ăn mừng vui sướng của Đội Xanh Thỏ Đen - Trường Giang và Đội Tím Lan Ngọc - Thỏ Trắng. Điều gì đã xảy ra, có phải chăng lần đầu tiên “thần xui xẻo” từ bỏ Ngô Kiến Huy và “anh già” Trường Giang không còn “tay trắng” khi chưa sở hữu bất kỳ viên đá nào?  

Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja - Ảnh 7Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja - Ảnh 8Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja - Ảnh 9

Số viên đá Nâng cấp của mỗi thành viên đang có sự chênh lệch khi “kẻ ăn không hết người lần không ra”. Tập 8 này sẽ quyết định thay đổi hoàn toàn thế cục hay có những bứt phá ngoạn mục gì? Những pha đấu đố nhau đầy kịch tính, màn rượt đuổi gay cấn, chiến lược chiêu trò sẽ mang đến cho khán giả một tối cuối tuần thư giãn thú vị. 

Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja - Ảnh 10Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja - Ảnh 11

Rất nhiều tình tiết hài hước, hấp dẫn sẽ có tại “Running Man VietnamChơi Là Chạy” tập 8 phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật ngày 07/11 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC

Nhà sản xuất ‘Siêu Trí Tuệ Việt Nam’ chính thức tung ‘Siêu Thử Thách’ tôn vinh những tài năng dị biệt.

Nhà sản xuất ‘Siêu Trí Tuệ Việt Nam’ chính thức tung ‘Siêu Thử Thách’ tôn vinh những tài năng dị biệt.

“Siêu Thử Thách” - chương trình truyền hình độc đáo nhất 2021 sẽ chính thức ra mắt khán giả vào tháng 11 này.

Xem thêm
Từ khóa:   Running Man Vietnam mùa 2 Chơi là chạy Karik

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 55 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43