Dàn cast 'Running Man' mặc đồ bộ, trùm kín mít như...Ninja

Ngày mới chào đón dàn cast bằng một thử thách vận động sức lực của toàn bộ cơ thể và khả năng phán đoán, định hướng khó nhằn. Trong trang phục quần áo ngủ cùng với chiếc bịt mắt, liệu rằng các chiến binh sẽ phải chinh phục điều gì ở phía trước khi phải liên tiếp lộn nhiều vòng như vậy?

Chứng kiến Voi Biển thi triển chiêu lăn lộn, Thúy Ngân có phần phấn khích và liên tục cổ vũ “đúng rồi!”. Thỏ Đen cũng bất ngờ và tỏ vẻ ngưỡng mộ với phần thực hiện của Thỏ Trắng. Khởi động ngày mới với ưu thế sẽ dành cho người giành chiến thắng? Những bất ngờ thú vị vẫn còn nhiều ở phía trước.

Công viên nước chính là điểm đến tiếp theo của dàn cast khi rời khách sạn. Những thử thách tiếp theo liên quan đến nước liệu có phải lợi thế ở game này chính là khả năng bơi lội, sự uyển chuyển, linh hoạt hơn là sức mạnh về cơ bắp hay trí tuệ? Xét về mặt thể lực thì Đội Cam Karik – Voi Biển có thể thấy chính là đội “một chín một mười” với Đội Xanh Lá Thúy Ngân - Liên Bỉnh Phát. Voi Biển, Liên Bỉnh Phát, Thúy Ngân ở những tập trước đã cho thấy rõ thể lực rất tốt trong phần thi Xé Bảng Tên. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ tiếp tục giành chiến thắng dưới nước. Công bằng và cơ hội giành cho kẻ yếu sẽ được quyết định?

Có thể thấy trong teaser tập 8 hé lộ về những khoảnh khắc ăn mừng vui sướng của Đội Xanh Thỏ Đen - Trường Giang và Đội Tím Lan Ngọc - Thỏ Trắng. Điều gì đã xảy ra, có phải chăng lần đầu tiên “thần xui xẻo” từ bỏ Ngô Kiến Huy và “anh già” Trường Giang không còn “tay trắng” khi chưa sở hữu bất kỳ viên đá nào?

Số viên đá Nâng cấp của mỗi thành viên đang có sự chênh lệch khi “kẻ ăn không hết người lần không ra”. Tập 8 này sẽ quyết định thay đổi hoàn toàn thế cục hay có những bứt phá ngoạn mục gì? Những pha đấu đố nhau đầy kịch tính, màn rượt đuổi gay cấn, chiến lược chiêu trò sẽ mang đến cho khán giả một tối cuối tuần thư giãn thú vị.

Rất nhiều tình tiết hài hước, hấp dẫn sẽ có tại “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tập 8 phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật ngày 07/11 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC