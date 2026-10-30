Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2026: Miếng SJC bốc hơi 1,3 triệu đồng sau một đêm

Đời sống 30/10/2026 09:44

Hôm nay, ngày 30/10/2026, giá vàng quay đầu giảm mạnh trên thế giới đẩy thị trường trong nước đi xuống khi nỗi lo lạm phát lên cao.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 30/10, giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 138,4 triệu đồng/lượng và bán ra còn 141,4 triệu đồng, giảm 1,3 triệu đồng so với sáng hôm qua. Các công ty khác cũng bán ra vàng miếng SJC bằng giá như trên.

Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC chỉ giảm 500.000 đồng khi còn mua vào 134,7 triệu đồng và bán ra 138,7 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng vàng nhẫn tại SJC tiếp tục được neo ở mức 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Phú Quý giảm 800.000 đồng, đưa chiều mua xuống 137,4 triệu đồng, bán ra 140,4 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2026: Miếng SJC bốc hơi 1,3 triệu đồng sau một đêm - Ảnh 1
Giá vàng tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng giảm mạnh về sát mốc 4.000 USD/ounce khi lạm phát lõi PCE tăng, kinh tế Mỹ tăng tốc. Lúc 21h30 ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.031 USD/ounce, giảm 30 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.039 USD/ounce.

Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), GDP quý III tăng 3,4%, cao hơn mức tăng 2,2% của quý II và vượt dự báo 3,2% của các nhà kinh tế. Đà tăng trưởng chủ yếu đến từ đầu tư, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ.

Lạm phát cũng có những diễn biến đáng chú ý. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi trong quý III tăng 2,5%, cao hơn dự báo 2,4% nhưng thấp hơn mức 3,3% của quý II.

Trong tháng 9, PCE lõi tăng 0,3%, đúng với dự báo của thị trường và bằng mức ghi nhận cuối quý II.

Sau cuộc họp chính sách ngày 28/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất. Thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất thêm một lần trước khi kết thúc năm. Sau khi số liệu GDP và lạm phát được công bố, thị trường dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 8-9/12 lên khoảng 83%.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh và lạm phát lõi vẫn cao khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5%. Lợi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản không sinh lãi. Đồng USD mạnh cũng tạo thêm áp lực lên kim loại quý.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục gây bất ổn cho thị trường năng lượng. Giá dầu Brent giảm về gần 114 USD/thùng, còn dầu WTI xuống quanh 101 USD/thùng.

Giá dầu giảm phần nào giúp hạ áp lực lạm phát, hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, số liệu kinh tế Mỹ tích cực và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vẫn là những yếu tố bất lợi.

Giới đầu tư đang theo dõi quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), những yếu tố có thể làm gia tăng biến động trên thị trường tài chính toàn cầu.

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