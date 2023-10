Chiến binh điển trai Coldzy xuất trận, HLV Karik nhận xét muốn quên luôn bản gốc!

Cái tên tiếp theo hứa hẹn sẽ làm bùng nổ trong tập 4 đó chính là Đỗ Hoàng Hải – Coldzy. Nếu là một trong những fan yêu nhạc rap thì có lẽ Coldzy cũng không còn quá xa lạ với “dân trong nghề”. Biết đến rap từ 2009 và bắt đầu chơi rap từ 2013, Coldzy đã có “kha khá” thâm niên với thể loại nhạc này. Ngoài phong thái lúc on stage tự tin, khả năng làm chủ sân khấu thì ngoại hình cực điển trai chính là yếu tố chắc chắn khiến nam rapper được lòng kha khá những fan nữ khi có mặt tại tập tuần này. Dù là một rapper trẻ nhưng tên tuổi Coldzy cũng đã được khẳng định với kha khá hit triệu view cùng khả năng chơi đa dạng các thể loại. Đến với "Rap Việt – Mùa 2", chủ nhân hit "If you said so" đã có khoảng 1 năm chuẩn bị mọi kỹ năng kể từ khi mùa 1 lên sóng và mong muốn chứng tỏ những gì bản thân trau dồi trong năm qua với nguồn năng lượng mãnh liệt nhất.

Với phần trình diễn thật sự bùng nổ của mình, Coldzy đã khiến cả trường quay vỡ òa và bộ 6 liên tục “quẩy” hết mình. Đặc biệt hơn hết, bài hát gốc của phần thi này chính là bài kết hợp của 2 giám khảo LK và JustaTee trước đó khá lâu làm tiết mục càng “cháy” hơn nữa. Làm chủ mọi thứ từ lyrics, cách nhấn nhá và phong thái biểu diễn tự tin, Coldzy đã khiến HLV Karik nói đây là phần biểu diễn khiến cho mình quên đi bản gốc của LK và JustaTee. Còn chính HLV Wowy cũng phải thốt lên: “Em rất xúc động khi có thể nghe được một giá trị thật sự”, trong khi đó MC Trấn Thành đã dành những mỹ từ có cánh dành cho “hot boy” này: “Vâng, đây là nhân tài của chúng ta!”. Liệu HLV nào sẽ có được chiến binh nặng ký này trong tay? Hãy cùng chờ xem tập 4 của Rap Việt – Mùa 2.

Nói về những thí sinh nổi bật trong tập 4, không thể không kể đến chàng rapper 20 tuổi với rap name và ngoại hình ấn tượng – Xám. Bắt đầu đến với rap từ năm 2013, Xám liên tục trau dồi để nâng cao kỹ năng của mình và chiếm được nhiều cảm tình từ giới underground với tài chơi flow và lyrics ấn tượng. Tại “Rap Việt – Mùa 2”, thành viên nhỏ tuổi nhất của BCTM chia sẻ: “Mình là em út trong nhóm nên mình cũng muốn khẳng định rằng em út cũng có thể làm được.”. Đúng như vậy, Xám đã mang lại phần thi cực kỳ cảm xúc với lyrics “chạm tim” khiến các HLV bày tỏ sự ngưỡng mộ, đồng thời ngay chính giám khảo JustaTee cũng phải công nhận rằng: “Phần trình diễn này của em như 1 music video... Một bài hát thật sự hoàn hảo và anh đảm bảo với em là anh sẽ nghe lại rất nhiều lần.”. Ngoài phần thi hấp dẫn, Xám còn khiến cả trường quay lắng lại với câu chuyện đặc biệt về bố mình.

“Rap Việt – Mùa 2” Tập 4 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 06/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC