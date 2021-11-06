Chiến binh điển trai Coldzy xuất trận, HLV Karik nhận xét muốn quên luôn bản gốc!

Tin tức giải trí 06/11/2021 17:02

Tập 4 “Rap Việt – Mùa 2” với sự xuất hiện của những chiến binh khủng: Chàng “hoàng tử” Coldzy hứa hẹn khiến chị em đứng ngồi không yên hay Xám đầy tình cảm với bản rap và câu chuyện cảm động về bố.

Lần lượt đạt vị trí Top 1 YouTube Trending, 3 tập đầu tiên của “Rap Việt – Mùa 2” liên tục nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Lên top nhanh hơn cả “đàn anh”, tập 3 hiện tại vẫn giữ vững phong độ dẫn đầu trên top trending YouTube với gần 8 triệu view (tính đến 16h ngày 05/11).

Qua 3 tập phát sóng, đội của Wowy và Karik được MC Trấn Thành nhận định là hơi lép vế so với 2 HLV còn lại. Nếu như Wowy tiếp tục “ủ mưu” với những chiến thuật mới thì Karik được Trấn Thành cho là “ủ hàng” khi năm ngoái liên tục “đạp liên thanh” để chiêu mộ nhân tài còn năm nay thì “bình chân như vại”. Đáp lại nhận định đó, HLV Karik cho rằng: “Năm ngoái vì mình thiếu 1 thứ đó là kinh nghiệm. Năm nay Karik rất nhiều kinh nghiệm, chậm lại nhưng chắc.”. Đồng thời, nam HLV còn chủ động khiêu chiến với Binz: “Hôm nay em sẽ chơi hết mình, cái người mà em muốn hết mình sẽ là ông “hồng lòe” kia”. Riêng HLV Rhymastic bằng tài ăn nói cũng như kinh nghiệm ngồi ghế giám khảo mùa 1 khiến mọi người nhận định sẽ tiếp tục làm mưa làm gió chiêu mộ thêm nhiều nhân tài trong các tập tiếp theo của vòng Chinh Phục.

Chiến binh điển trai Coldzy xuất trận, HLV Karik nhận xét muốn quên luôn bản gốc! - Ảnh 1

Đến thời điểm hiện tại, team HLV Rhymastic đã có 5 “ngựa chiến” là 16 BRT, Mai Ngô, Vsoul, B-Wine và T.C. “Khủng long” Blacka và Night T tiếp tục chào đón thêm 2 người anh em là Free và J Jade vào đội hình của HLV Wowy. “Thầy 7” là người phá đảo tập 3 khi làm nên cuộc chiến của các HLV và cuối cùng với chiếc Nón Vàng quyền lực, HLV Binz đã mang Sol7 về nâng tổng số thành viên của team lên 5 người gồm: Sol7, Cà Nâu, D.KID, Pjpo, Pretty XIX. Việc kết nạp thêm Shanhao cũng giúp HLV Karik nâng đội hình của mình lên 4 thành viên gồm Mai Âm Nhạc, 2Can, ShanHao và “nón vàng” - Seachains.

Chiến binh điển trai Coldzy xuất trận, HLV Karik nhận xét muốn quên luôn bản gốc! - Ảnh 2Chiến binh điển trai Coldzy xuất trận, HLV Karik nhận xét muốn quên luôn bản gốc! - Ảnh 3Chiến binh điển trai Coldzy xuất trận, HLV Karik nhận xét muốn quên luôn bản gốc! - Ảnh 4

Cái tên tiếp theo hứa hẹn sẽ làm bùng nổ trong tập 4 đó chính là Đỗ Hoàng Hải – Coldzy. Nếu là một trong những fan yêu nhạc rap thì có lẽ Coldzy cũng không còn quá xa lạ với “dân trong nghề”. Biết đến rap từ 2009 và bắt đầu chơi rap từ 2013, Coldzy đã có “kha khá” thâm niên với thể loại nhạc này. Ngoài phong thái lúc on stage tự tin, khả năng làm chủ sân khấu thì ngoại hình cực điển trai chính là yếu tố chắc chắn khiến nam rapper được lòng kha khá những fan nữ khi có mặt tại tập tuần này. Dù là một rapper trẻ nhưng tên tuổi Coldzy cũng đã được khẳng định với kha khá hit triệu view cùng khả năng chơi đa dạng các thể loại. Đến với "Rap Việt – Mùa 2", chủ nhân hit "If you said so" đã có khoảng 1 năm chuẩn bị mọi kỹ năng kể từ khi mùa 1 lên sóng và mong muốn chứng tỏ những gì bản thân trau dồi trong năm qua với nguồn năng lượng mãnh liệt nhất.

Chiến binh điển trai Coldzy xuất trận, HLV Karik nhận xét muốn quên luôn bản gốc! - Ảnh 5

Với phần trình diễn thật sự bùng nổ của mình, Coldzy đã khiến cả trường quay vỡ òa và bộ 6 liên tục “quẩy” hết mình. Đặc biệt hơn hết, bài hát gốc của phần thi này chính là bài kết hợp của 2 giám khảo LK và JustaTee trước đó khá lâu làm tiết mục càng “cháy” hơn nữa. Làm chủ mọi thứ từ lyrics, cách nhấn nhá và phong thái biểu diễn tự tin, Coldzy đã khiến HLV Karik nói đây là phần biểu diễn khiến cho mình quên đi bản gốc của LK và JustaTee. Còn chính HLV Wowy cũng phải thốt lên: “Em rất xúc động khi có thể nghe được một giá trị thật sự”, trong khi đó MC Trấn Thành đã dành những mỹ từ có cánh dành cho “hot boy” này: “Vâng, đây là nhân tài của chúng ta!”. Liệu HLV nào sẽ có được chiến binh nặng ký này trong tay? Hãy cùng chờ xem tập 4 của Rap Việt – Mùa 2.

Chiến binh điển trai Coldzy xuất trận, HLV Karik nhận xét muốn quên luôn bản gốc! - Ảnh 6

Nói về những thí sinh nổi bật trong tập 4, không thể không kể đến chàng rapper 20 tuổi với rap name và ngoại hình ấn tượng – Xám. Bắt đầu đến với rap từ năm 2013, Xám liên tục trau dồi để nâng cao kỹ năng của mình và chiếm được nhiều cảm tình từ giới underground với tài chơi flow và lyrics ấn tượng. Tại “Rap Việt – Mùa 2”, thành viên nhỏ tuổi nhất của BCTM chia sẻ: “Mình là em út trong nhóm nên mình cũng muốn khẳng định rằng em út cũng có thể làm được.”. Đúng như vậy, Xám đã mang lại phần thi cực kỳ cảm xúc với lyrics “chạm tim” khiến các HLV bày tỏ sự ngưỡng mộ, đồng thời ngay chính giám khảo JustaTee cũng phải công nhận rằng: “Phần trình diễn này của em như 1 music video... Một bài hát thật sự hoàn hảo và anh đảm bảo với em là anh sẽ nghe lại rất nhiều lần.”. Ngoài phần thi hấp dẫn, Xám còn khiến cả trường quay lắng lại với câu chuyện đặc biệt về bố mình.

Chiến binh điển trai Coldzy xuất trận, HLV Karik nhận xét muốn quên luôn bản gốc! - Ảnh 7

“Rap Việt – Mùa 2” Tập 4 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 06/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.              

Ảnh: BTC

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