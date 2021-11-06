Á hậu Kim Duyên thử sức với các thiết kế trang phục chưa từng mặc

Đối với từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi sắc đẹp thì trang phục luôn là vấn đề được ưu tiên chuẩn bị hàng đầu. Bởi trang phục thể hiện sự chỉn chu về hình ảnh, cá tính và phong cách mà đại diện Việt Nam mang đến trong cuộc thi, giúp tạo thu hút đến khán giả và ấn tượng đối với ban giám khảo, đặc biệt là giúp quảng bá hình ảnh quốc gia đến bạn bè quốc tế.

Trong tập 3, Kim Duyên đã có buổi làm việc, gặp gỡ cùng Stylist Trần Đạt - người đồng hành cùng cô trong suốt chặng hành trình chuẩn bị trang phục cho Miss Universe 2021. Trong hành trình này, Kim Duyên còn có sự hỗ trợ của 12 NTK nổi tiếng: NTK Nguyễn Công Trí, NTK Adrian Anh Tuấn, NTK Tăng Thành Công, NTK Cường Đàm, Nhà mốt 9192 Phạm Sĩ Toàn - Huỳnh Bảo Toàn, NTK Đỗ Long, NTK Lê Ngọc Lâm, NTK Hoàng Tony, NTK Long NG, NTK Võ Thanh Can, NTK Nguyễn Minh Tuấn. Trong tập 3 này, Kim Duyên lần đầu tiết lộ hình ảnh buổi chụp hình profile để gửi đến BTC Miss Universe 2021 với layout makeup được cô lần đầu tiên trải nghiệm. Hình ảnh Kim Duyên khoe trọn vẹn vẻ đẹp quyến rũ cùng vóc dáng nóng bỏng trong những bộ trang phục sexy cũng chính thức lần đầu tiên được hé lộ.

Buộc thay đổi hình thức làm việc đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội vì ảnh hưởng dịch bệnh, Stylist Trần Đạt đã phải làm việc với NTK Adrian Anh Tuấn và NTK Tăng Thành Công bằng hình thức online qua màn hình máy tính. Để có thể mang đến những hình ảnh của Kim Duyên trong những thiết kế hoàn toàn mới, Stylist Trần Đạt và Kim Duyên đã gặp phải không ít khó khăn.

Mở đầu tập 3, Stylist Trần Đạt đã liên lạc với NTK Adrian Anh Tuấn - một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay với những bộ sưu tập lộng lẫy. NTK Adrian Anh Tuấn đã từng làm việc chung với nhiều hoa, á hậu, người đẹp nổi tiếng, hỗ trợ trang phục cho các đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, đáp lại lời mời hợp tác từ Stylist Trần Đạt, NTK Adrian Anh Tuấn cho biết gặp khó khăn với ảnh hưởng dịch bệnh: “Đây là lúc khó khăn nhất. Tất cả mọi thứ đều đình trệ, vải vóc mua không có, thợ nghỉ nhiều.” Dù rất thích và mong muốn hỗ trợ cho Kim Duyên nhưng anh vẫn phải từ chối vì “không có khả năng”.

NTK Tăng Thành Công cũng “e dè” trước lời mời của Trần Đạt: “Tất cả các chợ, xưởng cũng không hoạt động được. Anh không dám nhận lời vì nhận mà không chỉn chu thì ảnh hưởng đến cả ekip”. NTK cũng chia sẻ việc hợp tác cùng Kim Duyên và hành trình tham dự Miss Universe 2021 là cơ hội tốt nhưng anh không thể nhận lời nếu không thể đảm bảo chất lượng, tiến độ sản xuất trang phục.

Dù nhận được “tin buồn” khi các NTK đồng loạt từ chối nhưng Á hậu Kim Duyên vẫn rất lạc quan, động viên ngược lại Stylist Trần Đạt, chủ động hướng giải quyết: “Mình có thể liên hệ với các nhà thiết kế, cùng nhau lên bản vẽ, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh để khi vừa hết dịch thì sẽ bắt tay vào để kịp”.

Trước tinh thần không bỏ cuộc của Kim Duyên thì một cú “twist” đã xảy ra khi stylist Trần Đạt bất ngờ tiết lộ các NTK đã đồng ý nhận lời. Dù thiếu hụt về nguyên liệu và nhân công cùng với quy định nghiêm ngặt trong thời gian giãn cách nhưng cả NTK Adrian Anh Tuấn, NTK Tăng Thành Công đều sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ Kim Duyên. Theo đó, NTK Adrian Anh Tuấn sẽ ưu tiên dành 5, 6 bộ trang phục trong bộ sưu tập Thu Đông mới nhất cho Kim Duyên vì thời gian cô đi thi sẽ rơi vào mùa đông, thời tiết thường sẽ khá lạnh. Vì vậy, các thiết kế Thu Đông của Adrian Anh Tuấn sẽ rất phù hợp để Kim Duyên tỏa sáng. Với những trải nghiệm thực tế tại Israel, anh cũng sẽ tư vấn để giúp Kim Duyên lựa chọn trang phục phù hợp nhất.

NTK Tăng Thành Công quyết định: “Thời gian này làm việc qua bản vẽ, mong Sài Gòn sẽ mau khỏe để mình có thể quay lại và “bung lụa” hết để cùng nhau cố gắng đẩy nhanh tiến độ hơn”. Để kịp chuẩn bị trang phục cho Kim Duyên mang đi dự thi, cả ekip đều và các NTK đều cùng nhau cố gắng “chạy đua với thời gian”.

Để giúp Kim Duyên có thêm hình ảnh mới, stylist Trần Đạt tiếp tục liên hệ với NTK Cường Đàm. Cả 3 đã cùng nhau bàn bạc về các bản sketch (bản vẽ) để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Các trang phục được đánh giá khá độc đáo và mới lạ về ý tưởng, form dáng. Lấy hạt Gạo làm ý tưởng, NTK Cường Đàm đã tạo nên một chiếc váy có form dáng lạ mà Kim Duyên chưa từng thử qua trước đó. Điều này làm cho Trần Đạt và Kim Duyên bối rối vì thời gian thi cũng khá cận kề, tình hình căng thẳng của dịch bệnh có thể khiến buổi fitting bị cản trở nên đây là một lựa chọn khá mạo hiểm. Tuy nhiên, NTK Cường Đàm trấn an: “Chưa thử thì đúng là sẽ lo lắng, nhưng mà Cường nghĩ chúng ta nên thử cái nó mới”. Anh chia sẻ nếu biến tấu trên những form dáng cũ sẽ rất nhanh nhưng lại không có sự mới mẻ, để thuyết phục thêm, anh cho biết sẽ cho mẫu có hình thể giống Kim Duyên thử trang phục này để chủ động và kịp thời thay đổi cho phù hợp với Kim Duyên. Lắng nghe chia sẻ của nhà thiết kế, cả stylist Trần Đạt và Kim Duyên đều khá hào hứng và cảm thấy yên tâm hơn.

Hãy cùng chờ đón tập 4 của digital series “Road To Miss Universe 2021” chính thức phát sóng lúc 20h00 thứ 6 ngày 12/11/2021.

Ảnh: BTC