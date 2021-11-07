Xuất hiện ‘truyền nhân của tlinh’ chuyên dòng melody rap khiến HLV Binz, Rhymastic phải “gục ngã”

Tin tức giải trí 07/11/2021 13:29

“Truyền nhân của tlinh” đã xuất hiện tại tập 4 “Rap Việt mùa 2”

Trái ngược với vẻ ngoài cá tính pha lẫn 1 chút yểu điệu trong phong thái của mình, cô nàng sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Phạm Thị Yến Vi - rapname V# khiến Bộ 6 lẫn khán giả phải phát wow trước phần thi mang gên “V Thang dựa trên bài hát gốc “Nắng Sân Trường”.

Xuất hiện ‘truyền nhân của tlinh’ chuyên dòng melody rap khiến HLV Binz, Rhymastic phải “gục ngã” - Ảnh 1

Xuất hiện ‘truyền nhân của tlinh’ chuyên dòng melody rap khiến HLV Binz, Rhymastic phải “gục ngã” - Ảnh 2
Thí sinh này được xem là "truyền nhân của tlinh" ở mùa 1 và có thể là thí sinh "nặng ký" tiến sau vòng vòng chung kết cuối cùng

Một lần nữa, HLV Binz và Rhymastic phải đối đầu cùng nhau khi có cùng chọn V#. Lyric ấn tượng, phong cách trình diễn độc lạ, cô nàng V# khiến ai cũng phải nhớ đến mình sau phần trình diễn.

Xuất hiện ‘truyền nhân của tlinh’ chuyên dòng melody rap khiến HLV Binz, Rhymastic phải “gục ngã” - Ảnh 3

Việc đặt để những khoảng lặng giá trị vào bài hát của V# đã thật sự thu hút được sự chú ý của 2 vị HLV Binz – Rhymastic. Binz tỏ ra vô cùng ưng ý với phần trình diễn của cô nàng, nam HLV nhận xét: “Trước hết là nghe vài câu đầu thôi, anh đã thấy âm nhạc của em rất hiện đại. Điều làm anh thật sự ấn tượng là những chỗ trống trong flow của em, em đặt nó vào những chỗ rất tinh tế. Anh rất là ít thấy những người có cái flow giống như vậy, hơn nữa em dùng cái quãng cao như em nói là chipmunk ở trong cái giọng của mình, em dùng nó rất tốt và em hát cũng rất tốt nữa”.

HLV Rhymastic liền tiếp lời ngay sau đó: “Anh rất ấn tượng với cái giọng thỏ thẻ của em. Giọng đó nghe thì rất là mỏng manh nhưng ẩn chứa bên trong nó thật sự là một sự nguy hiểm. Anh biết là cái flow của em nó đánh trúng tim đen của Binz luôn rồi!...”.

Xuất hiện ‘truyền nhân của tlinh’ chuyên dòng melody rap khiến HLV Binz, Rhymastic phải “gục ngã” - Ảnh 4Xuất hiện ‘truyền nhân của tlinh’ chuyên dòng melody rap khiến HLV Binz, Rhymastic phải “gục ngã” - Ảnh 5

Nam GK JustaTee cũng đã có những nhận xét đầy tâm ý gửi đến cô nàng: “Nói thật là giai điệu em đi rất Tây, cách em phối hợp rap với giai điệu melody rất hợp lý. Nếu anh là HLV chẳng hạn thì anh sẽ nhìn ra được tiềm năng có thể làm được rất nhiều thứ từ em. Khi em hát nguyên bài mà không có chút lúng túng nào như thế, anh nghĩ các vòng sau em còn làm được nhiều thứ nữa”. Một lần nữa, Rhymastic và Binz phải đối đầu cùng nhau để chiêu mộ V#, tuy nhiên chiến thắng lần này đã thuộc về Binz, V# đã được 2 GK chọn về đội của HLV yêu mùa hồng.

Xuất hiện ‘truyền nhân của tlinh’ chuyên dòng melody rap khiến HLV Binz, Rhymastic phải “gục ngã” - Ảnh 6Xuất hiện ‘truyền nhân của tlinh’ chuyên dòng melody rap khiến HLV Binz, Rhymastic phải “gục ngã” - Ảnh 7

Rap Việt – Mùa 2” do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, Tập 5 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 13/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC      

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Vượt qua rào cản ngôn ngữ, chàng rapper sinh ra và lớn lên ở Nga - Nguyễn Quang Tùng Dương, rapname RAF đã khẳng định được tài năng âm nhạc của mình và chinh phục thành công 4 HLV của chương trình.

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Từ khóa:   Binz V# rap việt mùa 2

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