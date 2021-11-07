Xuất hiện ‘truyền nhân của tlinh’ chuyên dòng melody rap khiến HLV Binz, Rhymastic phải “gục ngã”

Một lần nữa, HLV Binz và Rhymastic phải đối đầu cùng nhau khi có cùng chọn V#. Lyric ấn tượng, phong cách trình diễn độc lạ, cô nàng V# khiến ai cũng phải nhớ đến mình sau phần trình diễn.

Việc đặt để những khoảng lặng giá trị vào bài hát của V# đã thật sự thu hút được sự chú ý của 2 vị HLV Binz – Rhymastic. Binz tỏ ra vô cùng ưng ý với phần trình diễn của cô nàng, nam HLV nhận xét: “Trước hết là nghe vài câu đầu thôi, anh đã thấy âm nhạc của em rất hiện đại. Điều làm anh thật sự ấn tượng là những chỗ trống trong flow của em, em đặt nó vào những chỗ rất tinh tế. Anh rất là ít thấy những người có cái flow giống như vậy, hơn nữa em dùng cái quãng cao như em nói là chipmunk ở trong cái giọng của mình, em dùng nó rất tốt và em hát cũng rất tốt nữa”.

HLV Rhymastic liền tiếp lời ngay sau đó: “Anh rất ấn tượng với cái giọng thỏ thẻ của em. Giọng đó nghe thì rất là mỏng manh nhưng ẩn chứa bên trong nó thật sự là một sự nguy hiểm. Anh biết là cái flow của em nó đánh trúng tim đen của Binz luôn rồi!...”.

Nam GK JustaTee cũng đã có những nhận xét đầy tâm ý gửi đến cô nàng: “Nói thật là giai điệu em đi rất Tây, cách em phối hợp rap với giai điệu melody rất hợp lý. Nếu anh là HLV chẳng hạn thì anh sẽ nhìn ra được tiềm năng có thể làm được rất nhiều thứ từ em. Khi em hát nguyên bài mà không có chút lúng túng nào như thế, anh nghĩ các vòng sau em còn làm được nhiều thứ nữa”. Một lần nữa, Rhymastic và Binz phải đối đầu cùng nhau để chiêu mộ V#, tuy nhiên chiến thắng lần này đã thuộc về Binz, V# đã được 2 GK chọn về đội của HLV yêu mùa hồng.

“Rap Việt – Mùa 2” do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, Tập 5 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 13/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC