Cách đi flow mới lạ giúp bản rap “Đừng Xa Anh Đêm Nay” dựa trên ca khúc gốc “Đừng Xa Em Đêm Nay” đã khiến Rhymastic – Binz – Wowy – Karik lần lượt bị chinh phục. Dẫu đến với chương trình là do duyên số vì kẹt lại Việt Nam, nhưng RAF đã chứng minh quyết định tham gia chương trình của mình là đúng đắn bằng màn trình diễn vô cùng bùng nổ.

Khi được MC Trấn Thành đặt câu hỏi tại sao lại chờ đợi lâu như vậy để đưa ra quyết định chọn, HLV Karik đã không ngần ngại cho biết lý do: “Bạn khá là dị so với những gì mà em có thể hình dung. Thật sự flow của bạn rất là Tây, rất là US-UK và thật sự anh rất là thích cái điều đó...”. HLV Wowy chia sẻ thêm: “Bạn có flow rất đặc biệt. Cái thứ 2, khi mà anh Thành nói về sự bất lợi của bạn nhưng mà bạn vẫn có can đảm để biểu diễn bài nhạc của mình thì Wowy đánh giá cao chuyện đó”.