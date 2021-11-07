Thí sinh người Nga gốc Việt kẹt lại Việt Nam vì Covid 19 khiến Binz và dàn HLV ‘bắn’ tiếng Anh nửa Tây nửa Ta

Tin tức giải trí 07/11/2021 13:13

Vượt qua rào cản ngôn ngữ, chàng rapper sinh ra và lớn lên ở Nga - Nguyễn Quang Tùng Dương, rapname RAF đã khẳng định được tài năng âm nhạc của mình và chinh phục thành công 4 HLV của chương trình.

Cách đi flow mới lạ giúp bản rap “Đừng Xa Anh Đêm Nay” dựa trên ca khúc gốc “Đừng Xa Em Đêm Nay” đã khiến Rhymastic – Binz – Wowy – Karik lần lượt bị chinh phục. Dẫu đến với chương trình là do duyên số vì kẹt lại Việt Nam, nhưng RAF đã chứng minh quyết định tham gia chương trình của mình là đúng đắn bằng màn trình diễn vô cùng bùng nổ.

Thí sinh người Nga gốc Việt kẹt lại Việt Nam vì Covid 19 khiến Binz và dàn HLV ‘bắn’ tiếng Anh nửa Tây nửa Ta - Ảnh 1

Khi được MC Trấn Thành đặt câu hỏi tại sao lại chờ đợi lâu như vậy để đưa ra quyết định chọn, HLV Karik đã không ngần ngại cho biết lý do: “Bạn khá là dị so với những gì mà em có thể hình dung. Thật sự flow của bạn rất là Tây, rất là US-UK và thật sự anh rất là thích cái điều đó...”. HLV Wowy chia sẻ thêm: “Bạn có flow rất đặc biệt. Cái thứ 2, khi mà anh Thành nói về sự bất lợi của bạn nhưng mà bạn vẫn có can đảm để biểu diễn bài nhạc của mình thì Wowy đánh giá cao chuyện đó”.

Thí sinh người Nga gốc Việt kẹt lại Việt Nam vì Covid 19 khiến Binz và dàn HLV ‘bắn’ tiếng Anh nửa Tây nửa Ta - Ảnh 2

Lập tức tung chiêu “dụ ngọt” thí sinh, HLV Rhymastic đã dành những lời khen cho cậu: “Bạn có chất giọng rất đặc biệt, flow, type chắc nịch và mình biết bạn có đầy đủ yếu tố để trở thành một rap star. Trở ngại duy nhất của bạn hiện tại như anh Binz nói, đó là Tiếng Việt. Nhưng mà bạn biết không? Trong đội Rhymastic có rất nhiều rapper lyrical và về với đội Rhymastic thì bạn giống như cá gặp nước đấy!”.

Thí sinh người Nga gốc Việt kẹt lại Việt Nam vì Covid 19 khiến Binz và dàn HLV ‘bắn’ tiếng Anh nửa Tây nửa Ta - Ảnh 3

Về phía mình, giám khảo JustaTee lại có chút lo lắng về phần thi của RAF ở khúc đầu, anh cho biết lý do: “Đối với anh khi nhạc nổi lên thì anh rất lo. Nói thật, cái dòng Dark Trap này không phải ai cũng dám thể hiện. Quan trọng nhất ở dòng này chính là delivery, mà thật sự đến verse 2 những cái câu chữ, rồi em ngẩng mặt lên trời, rồi em lắc đầu rap, lúc đấy anh mới thở phào nhẹ nhõm là em làm điều này quá tuyệt vời”.

Thí sinh người Nga gốc Việt kẹt lại Việt Nam vì Covid 19 khiến Binz và dàn HLV ‘bắn’ tiếng Anh nửa Tây nửa Ta - Ảnh 4Thí sinh người Nga gốc Việt kẹt lại Việt Nam vì Covid 19 khiến Binz và dàn HLV ‘bắn’ tiếng Anh nửa Tây nửa Ta - Ảnh 5Thí sinh người Nga gốc Việt kẹt lại Việt Nam vì Covid 19 khiến Binz và dàn HLV ‘bắn’ tiếng Anh nửa Tây nửa Ta - Ảnh 6Thí sinh người Nga gốc Việt kẹt lại Việt Nam vì Covid 19 khiến Binz và dàn HLV ‘bắn’ tiếng Anh nửa Tây nửa Ta - Ảnh 7

Quá muốn có được thí sinh về đội, HLV Rhymastic phải thừa nhận bản thân rơi vào cảnh “sa cơ lỡ vận” và quyết xin xỏ mong BGK nể chút tình xưa cho RAF về đội của mình. Trước sự mong mỏi của Rhymastic thì không chỉ Binz mà ngay cả Karik, Wowy cũng vote cho RAF về đội nạm HLV này. Đứng trước tình cảm của 4 vị HLV, giám khảo JustaTee phải thốt lên: “Nó vượt qua quỹ đạo của chương trình”, còn Trấn Thành thì được phen ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Và quyết định cuối cùng, 2 GK cũng đã để RAF về với đội Rhymastic như anh mong ước.

Ảnh: BTC

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