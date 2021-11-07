Một nữ nghệ sĩ nổi tiếng cho rằng đàn ông đi nhậu là do phụ nữ không tạo được không khí gia đình

Tin tức giải trí 07/11/2021 16:17

Diễn viên Hứa Minh Đạt vô tình tiết lộ “lịch sử nhậu nhẹt” dày đặc của mình trong quá khứ trên sóng truyền hình và cho rằng nhậu chính là cách giải trí lành mạnh của đàn ông.

Tập 14 chương trình “Có hẹn lúc 22 giờ” sẽ được phát sóng lúc 22h thứ 7 ngày 6/11 trên kênh HTV9 có chủ đề “Tại sao đàn ông đi nhậu?”. Ở tuần này, tiếp tục sự tham gia tranh luận của 3 “quý ông” là Lê Hoàng, Hứa Minh Đạt và Quang Tuấn và một nữ khách mời bí ẩn.

Một nữ nghệ sĩ nổi tiếng cho rằng đàn ông đi nhậu là do phụ nữ không tạo được không khí gia đình - Ảnh 1

Sau khi nghe chủ đề mà chương trình đưa ra, nữ khách mời bí ẩn bày tỏ: "Nếu như phụ nữ thích trang điểm, thích đi shopping thì đàn ông lại không có nhu cầu và nhu cầu của họ là đi nhậu". Đồng tình với quan điểm này, diễn viên, Hứa Minh Đạt cũng cho rằng đi nhậu là một cách giải trí lành mạnh của đàn ông. Bất ngờ với quan điểm của ông xã Lâm Vỹ Dạ, đạo diễn Lê Hoàng hỏi: "Giải trí lành mạnh? Em đang nói nghiêm túc hả Đạt?".

Một nữ nghệ sĩ nổi tiếng cho rằng đàn ông đi nhậu là do phụ nữ không tạo được không khí gia đình - Ảnh 2

Sau khi nghe chủ đề mà chương trình đưa ra, nữ khách mời bí ẩn bày tỏ: "Nếu như phụ nữ thích trang điểm, thích đi shopping thì đàn ông lại không có nhu cầu và nhu cầu của họ là đi nhậu". Đồng tình với quan điểm này, diễn viên, Hứa Minh Đạt cũng cho rằng đi nhậu là một cách giải trí lành mạnh của đàn ông. Bất ngờ với quan điểm của ông xã Lâm Vỹ Dạ, đạo diễn Lê Hoàng hỏi: "Giải trí lành mạnh? Em đang nói nghiêm túc hả Đạt?".

Một nữ nghệ sĩ nổi tiếng cho rằng đàn ông đi nhậu là do phụ nữ không tạo được không khí gia đình - Ảnh 3

Về lý do khiến đàn ông thường xuyên đi nhậu, diễn viên “Gia đình là số 1” cho rằng họ đi nhậu với nhau là để có thể nói chuyện tâm sự hoặc bàn công việc và quan điểm này cũng được Hứa Minh Đạt đồng tình. Tuy nhiên, đạo diễn Lê Hoàng lại khẳng định anh không đồng ý với ý kiến của 2 “quý ông”. Nam đạo diễn cho rằng đàn ông của các nước phương Tây họ cũng nói chuyện, đàn ông Nhật Bản họ cũng kí hợp đồng nhưng không bao giờ tìm đến quán nhậu để giải quyết những việc đó. Và theo như Lê Hoàng, đàn ông nhậu bởi vì họ không có thú vui gì khác.

Nghe đàn anh nói vậy, diễn viên Hứa Minh Đạt cho rằng nếu đàn ông không biết nhậu sẽ làm mất đi nhiều cơ hội trong tương lai. Anh lấy ví dụ nếu sếp rủ nhân viên đi nhậu vì quý nhưng anh nhân viên kia lại không biết uống rượu sẽ khiến sếp nghĩ anh ta không tôn trọng mình. Không để cho ông xã Lâm Vỹ Dạ nói hết câu, Lê Hoàng khua tay nói: “Cái đó trong cuộc sống sẽ có, nhưng một ông sếp lại đánh giá nhân viên qua việc nhậu thì ông đó cũng chẳng ra cái quái gì”. Không dừng lại ở đó, ông xã Lâm Vỹ Dạ lại cho rằng nhậu chính là văn hóa của người Việt nhưng lập tức bị Lê Hoàng bác bỏ: “Mình phải đính chính câu này, nhậu không bao giờ là văn hóa. Tại sao nhậu lại là văn hóa được”.

Một nữ nghệ sĩ nổi tiếng cho rằng đàn ông đi nhậu là do phụ nữ không tạo được không khí gia đình - Ảnh 4

Lắng nghe quan điểm của 3 “quý ông” trong phòng bí mật, nữ khách mời lại cho rằng khi có rượu vào sẽ giúp chúng ta dễ bộc bạch và dễ tha thứ hơn cho nhau và điều đó xấu hay không là phụ thuộc vào cách nhậu và cá tính mỗi người. “Tôi nghĩ một phần đàn ông đi nhậu có thể là do người phụ nữ họ không tạo được không khí ấm cúng trong gia đình để người chồng từ giã cuộc nhậu để về nhà”, nữ khách mời cho hay.

Chưa lộ diện nhưng nữ khách mời bí ẩn đã có những quan điểm trái ngược với một trong 3 “quý ông”. Liệu cô có giữ vững được lập trường của mình khi mặt đối mặt để tranh luận với họ hay không?

Ảnh: BTC

Liên minh Thỏ đen, Thỏ trắng sụp đổ, Jun Phạm liên tục “dìm hàng” Ngô Kiến Huy

Liên minh Thỏ đen, Thỏ trắng sụp đổ, Jun Phạm liên tục “dìm hàng” Ngô Kiến Huy

Người chơi "đi tới đâu bào giải thưởng tới đó" Dương Thanh Vàng khiến ban tư vấn của “5 Giây Thành Triệu Phú” quay lưng sau khi nghe Ngô Kiến Huy giới thiệu.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Hoàng Hứa Minh Đạt có hẹn lúc 22h

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 56 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43