Một nữ nghệ sĩ nổi tiếng cho rằng đàn ông đi nhậu là do phụ nữ không tạo được không khí gia đình

Tập 14 chương trình “ Có hẹn lúc 22 giờ ” sẽ được phát sóng lúc 22h thứ 7 ngày 6/11 trên kênh HTV9 có chủ đề “Tại sao đàn ông đi nhậu?”. Ở tuần này, tiếp tục sự tham gia tranh luận của 3 “quý ông” là Lê Hoàng , Hứa Minh Đạt và Quang Tuấn và một nữ khách mời bí ẩn.

Sau khi nghe chủ đề mà chương trình đưa ra, nữ khách mời bí ẩn bày tỏ: "Nếu như phụ nữ thích trang điểm , thích đi shopping thì đàn ông lại không có nhu cầu và nhu cầu của họ là đi nhậu". Đồng tình với quan điểm này, diễn viên, Hứa Minh Đạt cũng cho rằng đi nhậu là một cách giải trí lành mạnh của đàn ông. Bất ngờ với quan điểm của ông xã Lâm Vỹ Dạ, đạo diễn Lê Hoàng hỏi: "Giải trí lành mạnh? Em đang nói nghiêm túc hả Đạt?".

Sau khi nghe chủ đề mà chương trình đưa ra, nữ khách mời bí ẩn bày tỏ: "Nếu như phụ nữ thích trang điểm, thích đi shopping thì đàn ông lại không có nhu cầu và nhu cầu của họ là đi nhậu". Đồng tình với quan điểm này, diễn viên, Hứa Minh Đạt cũng cho rằng đi nhậu là một cách giải trí lành mạnh của đàn ông. Bất ngờ với quan điểm của ông xã Lâm Vỹ Dạ, đạo diễn Lê Hoàng hỏi: "Giải trí lành mạnh? Em đang nói nghiêm túc hả Đạt?".

Về lý do khiến đàn ông thường xuyên đi nhậu, diễn viên “Gia đình là số 1” cho rằng họ đi nhậu với nhau là để có thể nói chuyện tâm sự hoặc bàn công việc và quan điểm này cũng được Hứa Minh Đạt đồng tình. Tuy nhiên, đạo diễn Lê Hoàng lại khẳng định anh không đồng ý với ý kiến của 2 “quý ông”. Nam đạo diễn cho rằng đàn ông của các nước phương Tây họ cũng nói chuyện, đàn ông Nhật Bản họ cũng kí hợp đồng nhưng không bao giờ tìm đến quán nhậu để giải quyết những việc đó. Và theo như Lê Hoàng, đàn ông nhậu bởi vì họ không có thú vui gì khác.

Nghe đàn anh nói vậy, diễn viên Hứa Minh Đạt cho rằng nếu đàn ông không biết nhậu sẽ làm mất đi nhiều cơ hội trong tương lai. Anh lấy ví dụ nếu sếp rủ nhân viên đi nhậu vì quý nhưng anh nhân viên kia lại không biết uống rượu sẽ khiến sếp nghĩ anh ta không tôn trọng mình. Không để cho ông xã Lâm Vỹ Dạ nói hết câu, Lê Hoàng khua tay nói: “Cái đó trong cuộc sống sẽ có, nhưng một ông sếp lại đánh giá nhân viên qua việc nhậu thì ông đó cũng chẳng ra cái quái gì”. Không dừng lại ở đó, ông xã Lâm Vỹ Dạ lại cho rằng nhậu chính là văn hóa của người Việt nhưng lập tức bị Lê Hoàng bác bỏ: “Mình phải đính chính câu này, nhậu không bao giờ là văn hóa. Tại sao nhậu lại là văn hóa được”.

Lắng nghe quan điểm của 3 “quý ông” trong phòng bí mật, nữ khách mời lại cho rằng khi có rượu vào sẽ giúp chúng ta dễ bộc bạch và dễ tha thứ hơn cho nhau và điều đó xấu hay không là phụ thuộc vào cách nhậu và cá tính mỗi người. “Tôi nghĩ một phần đàn ông đi nhậu có thể là do người phụ nữ họ không tạo được không khí ấm cúng trong gia đình để người chồng từ giã cuộc nhậu để về nhà”, nữ khách mời cho hay.

Chưa lộ diện nhưng nữ khách mời bí ẩn đã có những quan điểm trái ngược với một trong 3 “quý ông”. Liệu cô có giữ vững được lập trường của mình khi mặt đối mặt để tranh luận với họ hay không?

Ảnh: BTC