Liên minh Thỏ đen, Thỏ trắng sụp đổ, Jun Phạm liên tục “dìm hàng” Ngô Kiến Huy

Tin tức giải trí 07/11/2021 16:09

Người chơi "đi tới đâu bào giải thưởng tới đó" Dương Thanh Vàng khiến ban tư vấn của “5 Giây Thành Triệu Phú” quay lưng sau khi nghe Ngô Kiến Huy giới thiệu.

Nếu như ở tuần trước, chịu chung số phận bị phũ với người bạn thân Ngô Kiến Huy thì trong tuần này, Jun Phạm đã nhập hội “những chuyên gia dìm hàng MC” cùng Đại Nghĩa và Khả Như. Xuất hiện với mái tóc “cúp bế” độc lạ, Thỏ Đen nhanh chóng giải thích đây là phong cách hoài niệm, trưởng thành, anh muốn thay đổi để chương trình hấp dẫn hơn.

Liên minh Thỏ đen, Thỏ trắng sụp đổ, Jun Phạm liên tục “dìm hàng” Ngô Kiến Huy - Ảnh 1

Ngay lập tức, Đại Nghĩa đưa ra nhận xét “Anh thấy giống mấy con cúp bế tóc bết bết hồi xưa đó”. Khả Như tiếp lời “Đẹp trai mà tóc giả uổng ha”, Jun Phạm cũng xua tay “Lần sau đừng có làm cái tóc đó nữa, Huy”. Đến đây, Thỏ Đen chỉ biết phản kháng yếu ớt “Để số sau em đổi kiểu tóc mới, em nhuộm lại”. 

Liên minh Thỏ đen, Thỏ trắng sụp đổ, Jun Phạm liên tục “dìm hàng” Ngô Kiến Huy - Ảnh 2

Khách mời của tuần này là hai nam diễn viên hài Hữu Đằng và Dương Thanh Vàng. Được giới thiệu là “đi tới đâu bào giải thưởng tới đó”, Dương Thành Vàng vừa xuất hiện trên sân khấu đã khiến ban tư vấn quay lưng vì “Vàng nổi tiếng là chơi gameshow thắng, có lẽ không cần sự hiện diện của chúng ta”. Ngô Kiến Huy cũng đồng tình “Ban tư vấn đã vậy rồi thì tui đọc câu hỏi chi trời”.

Liên minh Thỏ đen, Thỏ trắng sụp đổ, Jun Phạm liên tục “dìm hàng” Ngô Kiến Huy - Ảnh 3

Thấy thế, Dương Thanh Vàng liền “xéo sắt” đáp trả “Ban tư vấn đã như vậy, MC đã như vậy rồi chơi chi trời” khiến cả trường quay cười như được mùa. Sau màn chào hỏi đầy “drama”, MC tiếp tục nhiệm vụ giới thiệu luật chơi tuy nhiên lại bị ban tư vấn và khách mời đồng loạt phản đối vì quá “điệu đà”. Đại Nghĩa không ngần ngại thay thế vị trí của Thỏ Đen với màn công bố luật chơi vô cùng trôi chảy và nhanh chóng. Dù đã cố gắng giải thích “Do bộ đồ cản cái sự mạnh mẽ của em lại” nhưng Thỏ Đen vẫn bị vùi dập không thương tiếc. 

Liên minh Thỏ đen, Thỏ trắng sụp đổ, Jun Phạm liên tục “dìm hàng” Ngô Kiến Huy - Ảnh 4Liên minh Thỏ đen, Thỏ trắng sụp đổ, Jun Phạm liên tục “dìm hàng” Ngô Kiến Huy - Ảnh 5

Liệu MC thỏ đen có thành công đáp trả ban tư vấn lắm chiêu, hai khách mời sẽ đem đến những bất ngờ nào cho “5 Giây Thành Triệu Phú” tuần này?  

Đừng bỏ lỡ “5 Giây Thành Triệu Phú” tập 8 phát sóng vào lúc 21h Thứ 7 ngày 6/11 trên kênh HTV7. 

Ảnh: BTC

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