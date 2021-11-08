ST Sơn Thạch, Mâu Thủy ra sức phản đối HLV Minh Phương dùng quyền “hồi sinh” cứu cầu thủ đội Ali Hoàng Dương

Tin tức giải trí 08/11/2021 15:41

Tuy nhiên, nam ca sĩ Ali Hoàng Dương mong muốn HLV Minh Phương có thể dùng quyền “hồi sinh” để cứu thành viên xuất sắc của chương trình.

Tập 8 chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí 2021 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy ngày 6/11 trên kênh VTV3. Với sự góp mặt của 3 đội trưởng: ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương và Mâu Thủy, cùng MC Sam và HLV trưởng Minh Phương.

Ở tuần trước, cầu thủ nhí Xuân Chương bất ngờ bị loại với lý do chưa thực hiện tốt kỷ luật của chương trình đặt ra. Ngay sau đó, đội trưởng Ali Hoàng Dương đã có một buổi trò chuyện cùng HLV trưởng Minh Phương để thuyết phục cho Xuân Chương một cơ hội để cùng các bạn tiếp tục hành trình “Cầu thủ nhí 2021”.

ST Sơn Thạch, Mâu Thủy ra sức phản đối HLV Minh Phương dùng quyền “hồi sinh” cứu cầu thủ đội Ali Hoàng Dương - Ảnh 1ST Sơn Thạch, Mâu Thủy ra sức phản đối HLV Minh Phương dùng quyền “hồi sinh” cứu cầu thủ đội Ali Hoàng Dương - Ảnh 2

Ngay sau đó, một cuộc họp khẩn giữa HLV trưởng Minh Phương cùng 3 đội trưởng về quyết định thực hiện quyền “hồi sinh” ở tập này. Ali Hoàng Dương cho biết từ khi tham gia chương trình bản thân chưa hề “xin xỏ” bất cứ điều gì, nhưng nam ca sĩ mong muốn ở tập này sẽ nhận được quyền hồi sinh từ HLV trưởng để cứu Xuân Chương trở lại chương trình.

“Cá nhân Ali cảm nhận được là bạn có nghịch và vi phạm nhiều kỷ luật trong lúc sinh hoạt ở nhà chung. Nhưng với tài năng và khả năng của Xuân Chương ở trên sân cỏ khi cùng đồng đội chinh chiến ở những tập vừa qua thì Ali nghĩ Xuân Chương là người xứng đáng có cơ hội để quay trở lại chương trình”, nam ca sĩ cho biết.

ST Sơn Thạch, Mâu Thủy ra sức phản đối HLV Minh Phương dùng quyền “hồi sinh” cứu cầu thủ đội Ali Hoàng Dương - Ảnh 3

Phản đối ý kiến của Ali Hoàng Dương, ST Sơn Thạch lên tiếng bảo vệ quyền lợi của các bạn cầu thủ nhí còn lại của chương trình. Nam ca sĩ cho biết: “Quyền hồi sinh chỉ có một mà thôi. Và nếu như sử dụng để hồi sinh Xuân Chương thì sẽ mất đi cơ hội cho những bé sau”. Thấy vậy, Mâu Thủy lên tiếng: “Khi Ali có quyết định đưa Xuân Chương vào vòng nguy hiểm thì phải chịu trách nhiệm. Nếu Ali nghĩ đây là một cái game và muốn chơi chiêu thì phải chấp nhận rủi ro. Thủy rất tôn trọng quyết định của anh Minh Phương”. Sau nhiều lần đắn đo, HLV trưởng Minh Phương quyết định sử dụng quyền hồi sinh để cứu học trò giỏi trở lại chương trình.

ST Sơn Thạch, Mâu Thủy ra sức phản đối HLV Minh Phương dùng quyền “hồi sinh” cứu cầu thủ đội Ali Hoàng Dương - Ảnh 4

“Có thể sự lựa chọn của tôi sẽ khiến khán giả theo dõi chương trình không đồng lòng, nhưng tôi mong quyết định của mình là đúng đắn”, vị HLV chia sẻ.

Vì lý do dùng quyền “hồi sinh” cứu Xuân Chương, đội trưởng Ali Hoàng Dương bắt buộc phải đưa 2 thí sinh vào vòng nguy hiểm là Huy Hoàng và Hoàng Thiên. Tấn Nam là lựa chọn của đội trưởng Mâu Thủy. Riêng đội trưởng ST lựa chọn đến 2 bạn Hoàng Thiện và Thiên Quý bước ra đối mặt với vòng loại nhưng sau đó nam ca sĩ lại quyết định bạn Thiên Quý trở về cùng đồng đội.

ST Sơn Thạch, Mâu Thủy ra sức phản đối HLV Minh Phương dùng quyền “hồi sinh” cứu cầu thủ đội Ali Hoàng Dương - Ảnh 5

Với những đánh giá chuyên môn cũng như theo dõi chặt chẽ quá trình rèn luyện của các cầu thủ nhí, vị HLV đã quyết định giữ lại bạn Tấn Nam và Hoàng Thiên. Điều này cũng đồng nghĩa bạn Hoàng Thiện và Huy Hoàng phải tạm biệt đồng đội và khép lại hành trình “Cầu thủ nhí 2021.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   ST Sơn Thạch Ali Hoàng Dương Cầu thủ nhí

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