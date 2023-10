Tối ngày 7/11, sau hơn 2 tháng khởi động, series thực tế tìm kiếm gương mặt người mẫu thế hệ 4.0 “ The Next Face Vietnam 2021 ” đã có màn chào sân đầy bùng nổ trong sự háo hức của đông đảo khán giả.

Mặc dù phải ghi hình với cường độ liên tiếp trong 4 ngày nhưng các thí sinh của cuộc thi đều vô cùng hào hứng với format mới lạ của chương trình, đồng thời thể hiện đam mê cháy bỏng với nghề người mẫu, cũng như tinh thần “chiến đấu” mạnh mẽ để có cơ hội được trở thành The Next Face Vietnam mùa đầu tiên. Những nhận xét sắc sảo vốn có của Host Nam Trung, hay sự khéo léo trong việc xử lý tình huống của Hoa Hậu H’Hen Niê chính là chất xúc tác không thể thiếu, giúp mang đến những màu sắc thú vị và tình huống đầy kịch tính trong tập mở màn của “The Next Face Vietnam”.