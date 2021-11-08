Nói năng ‘nuốt cả thiên hạ’ chọc giận Nam Trung, thí sinh bị giao thử thách posing trong tư thế…chổng ngược khi đang mặc đầm

Tin tức giải trí 08/11/2021 00:47

Thí sinh Kiều Diễm đã khiến cho giám khảo Nam Trung phải ra đề bài khó nhằn vì nói năng “đao to búa lớn” trước mặt giám khảo.

Tối ngày 7/11, sau hơn 2 tháng khởi động, series thực tế tìm kiếm gương mặt người mẫu thế hệ 4.0 “The Next Face Vietnam 2021” đã có màn chào sân đầy bùng nổ trong sự háo hức của đông đảo khán giả. 

Trong tập 1 được phát sóng tối 07/11/2021 trên Facebook Watch thông qua Facebook Fanpage của chương trình, khán giả đã được chứng kiến hành trình chinh phục giám khảo của Top 200 thí sinh được lựa chọn đến với vòng sơ tuyển, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến qua nền tảng OnMeeting đối với những thí sinh ở xa và casting trực tiếp tại TP.HCM đối với những thí sinh đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Đến với vòng thi này các thí sinh phải trải qua hàng loạt các phần thi về kỹ năng bao gồm: Catwalk với trang phục tự chọn và trang phục bikini, thử thách quay viral clip với thông điệp từ nhãn hàng, và phần phỏng vấn cùng Ban giám khảo.

Mặc dù phải ghi hình với cường độ liên tiếp trong 4 ngày nhưng các thí sinh của cuộc thi đều vô cùng hào hứng với format mới lạ của chương trình, đồng thời thể hiện đam mê cháy bỏng với nghề người mẫu, cũng như tinh thần “chiến đấu” mạnh mẽ để có cơ hội được trở thành The Next Face Vietnam mùa đầu tiên. Những nhận xét sắc sảo vốn có của Host Nam Trung, hay sự khéo léo trong việc xử lý tình huống của Hoa Hậu H’Hen Niê chính là chất xúc tác không thể thiếu, giúp mang đến những màu sắc thú vị và tình huống đầy kịch tính trong tập mở màn của “The Next Face Vietnam”.

 

Nói năng ‘nuốt cả thiên hạ’ chọc giận Nam Trung, thí sinh bị giao thử thách posing trong tư thế…chổng ngược khi đang mặc đầm - Ảnh 1

Trong phần ghi hình casting online, thí sinh Kiều Diễm có màn đối đáp “giật gân” với giám khảo Nam Trung thu hút người xem. Ngay từ lúc mới xuất hiện thí sinh này đã mạnh miệng rằng: “Em tự tin có thể làm được hết những thử thách BGK giao cho em. Cứ giao cho em, em làm được hết”. Thấy vậy host Nam Trung liền ra đề ngay tắp lự: “Bây giờ sẽ là yêu cầu từ BGK. Đang sẵn chiếc ghế em đang ngồi, chúng tôi cần nhìn thấy tư thế posing đảo ngược của em trên chiếc ghế đó.”

Nói năng ‘nuốt cả thiên hạ’ chọc giận Nam Trung, thí sinh bị giao thử thách posing trong tư thế…chổng ngược khi đang mặc đầm - Ảnh 2Nói năng ‘nuốt cả thiên hạ’ chọc giận Nam Trung, thí sinh bị giao thử thách posing trong tư thế…chổng ngược khi đang mặc đầm - Ảnh 3Nói năng ‘nuốt cả thiên hạ’ chọc giận Nam Trung, thí sinh bị giao thử thách posing trong tư thế…chổng ngược khi đang mặc đầm - Ảnh 4

Thí sinh Kiều Diễm sau khi nghe thấy thử thách thì “bật” lại: “Anh ơi nhưng mà bây giờ em đang mặc đầm thì làm sao mà đảo được anh?”. Nam Trung tiếp tục “bắt bài”: “Ra đề là việc của anh còn thực hiện là việc của em”. Nữ thí sinh này vẫn mạnh miệng bào chữa: “Nhưng mà em đang mặc đầm với cái ghế như thế này thì làm sao mà thực hiện. Như thế này giống đánh đố hơn.

Nói năng ‘nuốt cả thiên hạ’ chọc giận Nam Trung, thí sinh bị giao thử thách posing trong tư thế…chổng ngược khi đang mặc đầm - Ảnh 5

Host Nam Trung lúc này cũng “lật bài ngửa”: “Đúng rồi đối với những thí sinh đến với chương trình bằng thái độ như em thì thử thách không phải để thử thách mà là để thách đố.” Vị host khó tính nói thêm: “Ăn nói muốn nuốt cả thiên hạ không có qua được anh đâu em ơi. Đây là thử thách, em không làm được thì đồng nghĩa với em dừng cuộc thi tại đây.”

Nói năng ‘nuốt cả thiên hạ’ chọc giận Nam Trung, thí sinh bị giao thử thách posing trong tư thế…chổng ngược khi đang mặc đầm - Ảnh 6Nói năng ‘nuốt cả thiên hạ’ chọc giận Nam Trung, thí sinh bị giao thử thách posing trong tư thế…chổng ngược khi đang mặc đầm - Ảnh 7

Cuối cùng khi thực hiện đối phó thử thách nhưng vẫn không được cho qua thì thí sinh này chưa dừng lại ở đó mà còn đòi…kiện và “bóc phốt” chương trình. Tuy nhiên toàn bộ chỉ là một thử thách về tài năng diễn xuất mà host Nam Trung và mentor H’Hen Niê đề ra cho thí sinh này mà thôi. Sau khi kết thúc phần thi Kiều Diễm đã xin lỗi 2 vị giám khảo sơ tuyển rất nhiều lần.

Nói năng ‘nuốt cả thiên hạ’ chọc giận Nam Trung, thí sinh bị giao thử thách posing trong tư thế…chổng ngược khi đang mặc đầm - Ảnh 8Nói năng ‘nuốt cả thiên hạ’ chọc giận Nam Trung, thí sinh bị giao thử thách posing trong tư thế…chổng ngược khi đang mặc đầm - Ảnh 9Nói năng ‘nuốt cả thiên hạ’ chọc giận Nam Trung, thí sinh bị giao thử thách posing trong tư thế…chổng ngược khi đang mặc đầm - Ảnh 10

Những thử thách tiếp theo đang chờ đợi Top 20 xuất sắc nhất “The Next Face Vietnam 2021” trong vòng pick team là gì? Bên cạnh đó, dàn giám khảo xinh đẹp và quyền lực sẽ sử dụng những “tuyệt chiêu” gì để chiêu mộ nhân tài về đội mình? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 2 của The Next Face Vietnam, được livestream trực tiếp trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 14/11/2021

Ảnh: Chụp màn hình

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Từ khóa:   Nam Trung The Next face Vietnam 2021 H'Hen Niê

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