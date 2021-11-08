Taylor Swift, G-Dragon bất ngờ xuất hiện tại gameshow tài năng việt nam

Tin tức giải trí 08/11/2021 16:23

Tập 2 - 6 “Ô Cửa Bí Ẩn” vừa lên sóng với những tài năng nổi bật làm “thỏa mãn” sự kì vọng của những người chơi và khán giả. Nghệ nhân điêu khắc ánh sáng Bùi Văn Tự trở thành tài năng được yêu thích nhất tuần này với những tiết mục và giá trị thông điệp ý nghĩa.

Phù thủy hóa trang Vân Miu cũng là tài năng tạo được ấn tượng với 3 người chơi và Ban bình luận. Với các tín đồ làm đẹp và yêu makeup, Vân Miu đã khá quen thuộc. Nhưng với netizen, Vân Miu còn là một hot TikToker với hơn 1 triệu lượt follower trên tài khoản cá nhân. 

Taylor Swift, G-Dragon bất ngờ xuất hiện tại gameshow tài năng việt nam - Ảnh 1

Xuất hiện tại “6 Ô Cửa Bí Ẩn với tư cách là thí sinh, Vân Miu đã có màn hóa thân ấn tượng thành 3 nhân vật: Puka, Taylor Swift và G-Dragon. Mặc dù có những bất lợi về tỉ lệ gương mặt so với các nhân vật nhưng Vân Miu đã hoàn thành rất xuất sắc khả năng hóa trang của mình. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ Ban bình luận: “Em thấy chị Puka khá ấn tượng, còn để một người Châu Á hóa thân thành một người Châu Âu thì nó sẽ khó hơn” – Tun Phạm chia sẻ. Biên đạo Toàn Trung cũng nhận xét: “Mọi thứ thể hiện trên gương mặt, những cái phần thể hiện của bạn so với bản gốc thì mình cảm thấy nó có rất nhiều nét tương đồng”. 

Taylor Swift, G-Dragon bất ngờ xuất hiện tại gameshow tài năng việt nam - Ảnh 2Taylor Swift, G-Dragon bất ngờ xuất hiện tại gameshow tài năng việt nam - Ảnh 3Taylor Swift, G-Dragon bất ngờ xuất hiện tại gameshow tài năng việt nam - Ảnh 4

Để có thể hóa thân thành những nhân vật có gương mặt khác hoàn toàn với mình, Vân Miu đã phải rất nỗ lực học hỏi và tự rèn luyện, thử thách bản thân mỗi ngày. Đôi khi chỉ là một chiếc clip biến hình 30s nhưng cô mất tới 6 tiếng để có thể thực hiện. 

Taylor Swift, G-Dragon bất ngờ xuất hiện tại gameshow tài năng việt nam - Ảnh 5Taylor Swift, G-Dragon bất ngờ xuất hiện tại gameshow tài năng việt nam - Ảnh 6

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   6 Ô Cửa Bí Ẩn la thành vân miu

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