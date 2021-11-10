Lận đận đường tình duyên, Lê Lộc viết thư ‘cưa cẫm’ Anh Tài

Phim hay mỗi ngày 10/11/2021 16:08

Trong khi chàng giám đốc Lâm (Anh Tài) liên tục “khẩu nghiệp” với An Kiều (Vũ Ngọc Ánh), thì đối với Quỳnh Mai (Lê Lộc) lại vô cùng ngọt ngào.

Từ những tập đầu tiên, sitcom “Văn Phòng Đại Chiến” đã mang đến cho khán giả biết bao tiếng cười từ chuyện xung đột của văn phòng tư vấn ly hôn và công ty mai mối. Kể từ khi ba chàng “ngự lâm” trong công ty mai mối của Lâm dọn đến làm việc chung văn phòng với các cô nàng của công ty tư vấn ly hôn, biết bao chuyện “oái ăm” và tranh cãi giữa hai bên liên tục nổ ra. Tính chất công việc của hai bên vốn đã “trái nghịch” nhau, nay lại càng căng thẳng hơn khi hai vị giám đốc Lâm – An Kiều cứ đụng nhau là cãi. Quả nhiên là cặp “oan gia truyền kiếp”.

Lận đận đường tình duyên, Lê Lộc viết thư ‘cưa cẫm’ Anh Tài - Ảnh 1Lận đận đường tình duyên, Lê Lộc viết thư ‘cưa cẫm’ Anh Tài - Ảnh 2Lận đận đường tình duyên, Lê Lộc viết thư ‘cưa cẫm’ Anh Tài - Ảnh 3

Làm việc cùng văn phòng với An Kiều, Quỳnh Mai do Lê Lộc đảm nhận, là một cô gái “ế” truyền kiếp, đang trong tình trạng ráo riết tìm kiếm người yêu. Từ khi công ty của Lâm dọn đến chung một văn phòng, cô nàng đã “thầm thương trộm” nhớ chàng giám đốc điển trai. Và đã không biết bao nhiêu lần, Quỳnh Mai mơ thấy Lâm tỏ tình vô cùng ngọt ngào với cô.

Lận đận đường tình duyên, Lê Lộc viết thư ‘cưa cẫm’ Anh Tài - Ảnh 4Lận đận đường tình duyên, Lê Lộc viết thư ‘cưa cẫm’ Anh Tài - Ảnh 5Lận đận đường tình duyên, Lê Lộc viết thư ‘cưa cẫm’ Anh Tài - Ảnh 6Lận đận đường tình duyên, Lê Lộc viết thư ‘cưa cẫm’ Anh Tài - Ảnh 7

Mặc cho sự xích mích giữa hai lãnh đạo công ty, Quỳnh Mai vẫn nhất quyết bắt trọn thời cơ, tỏ tình với người trong mộng. Tính cách mơ mộng nhưng nhút nhát có thừa, cô không thể bày tỏ trực tiếp tình cảm của mình đến Lâm. Cho nên, Quỳnh Mai nhiều lần viết tình cảm của mình ra giấy rồi dán vào khu vực chỗ ngồi của Lâm, hoặc kẹp trong tập tài liệu. Thế nhưng, tất cả mọi thứ đều bị các đồng nghiệp của Lâm vô tình phá nát. Có lẽ, đường tình duyên của Quỳnh Mai sẽ vẫn còn “lận đận” dài dài.

Lận đận đường tình duyên, Lê Lộc viết thư ‘cưa cẫm’ Anh Tài - Ảnh 8

Đón xem “Văn Phòng Đại Chiến” được phát sóng vào lúc 19g55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. 

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Lê Lộc Văn Phòng Đại Chiến Anh Tài

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