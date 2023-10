‘Venom 2’ ấn định khởi chiếu chính thức ở việt nam dịp cuối năm, ra rạp ngày 03.12.2021

“ Venom: Let There Be Carnage ” (Tựa Việt: Venom: Đối Mặt Tử Thù ) là một trong những bộ phim siêu anh hùng ấn tượng nhất năm nay. Tác phẩm liên tục phá vỡ các kỷ lục doanh thu ngay từ ngày ra mắt, đồng thời mở đường cho Vũ trụ Spider-Man của Sony (SSU) tiến lên màn ảnh rộng với Morbius (2022) và Kraven the Hunter (2023). Sau thời gian dài khiến người hâm mộ chờ đợi, bộ phim đã có lịch công chiếu chính thức tại Việt Nam ngày 03. 12.2021.

Trong số này, “Venom: Let There Be Carnage” là một trong những bộ phim được mong đợi nhất trong dịp cuối năm nay. Bộ phim đang nắm giữ kỷ lục mở màn hoành tráng nhất Bắc Mỹ với 90,1 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần, xô đổ kỷ lục trước đó của “Black Widow” với 80 triệu USD, “Shang-Chi” với 75 triệu USD và “Fast & Furious” 9 với 70 triệu USD. Thậm chí, con số 90,1 triệu USD của phim còn cao hơn 80 triệu USD của “Venom” (2018) dù ra mắt trong thời dịch.

“Venom: Let There Be Carnage” còn cán mốc doanh thu 100 triệu USD nhanh nhất năm 2021 khi chỉ mất có 5 ngày. Hiện tại, bom tấn của Andy Serkis đã vượt Black Widow để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai tại Bắc Mỹ trong năm 2021 với 186,3 triệu USD. Tổng doanh thu phim trên toàn thế giới đã vượt con số 355 triệu USD dù chưa được chiếu ở nhiều nước.

Thành tích khủng của bộ phim đến từ chất lượng vượt trội. Nhiều nhà phê bình dành lời khen cho màn trình diễn của Tom Hardy, yếu tố hài hước đi kèm hành động kịch tính. Russell Holly của CNET khẳng định: “Nếu đã thích Venom thì bạn chắc chắn sẽ thích Venom 2”. Meagan Navarro của Bloody Disgusting viết: “Venom 2 là một trận chiến bạo lực, kịch tính, và đầy tính giải trí”.

Quả thật vậy, lần này, Venom và Eddie Brock (Tom Hardy) sẽ phải đối mặt với kẻ thù đáng sợ nhất của mình là Carnage. Do là “con” của Venom, Carnage sở hữu sức mạnh đáng sợ với vô số gai nhọn chết chóc mọc ra từ cơ thể. Nó cũng mạnh mẽ, nhanh nhẹn và tàn ác hơn Venom nhiều lần do liên kết thông qua máu với tay sát nhân hang loạt Kletus Kasady (Woody Harrelson). “Venom: Let There Be Carnage” hứa hẹn là bom tấn siêu anh hùng mang đậm chất giải trí nhất trong dịp cuối năm nay.

“Venom: Let There Be Carnage” khởi chiếu ngày 03.12 trên toàn quốc.