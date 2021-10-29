Hồ Bích Trâm lại hoá “tiểu tam”, chia rẽ Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài trong 'Văn Phòng Đại Chiến'

Phim hay mỗi ngày 29/10/2021 07:00

Cùng nhau trở lại màn ảnh nhỏ, vợ chồng Vũ Ngọc Ánh – Anh Tài đã vội hoá “oan gia” trong Văn Phòng Đại Chiến. Cả hai hứa hẹn sẽ có những cuộc chiến “long trời lở đất” khiến người xem bất ngờ.

Tháng 11 tới đây, trên sóng truyền hình HTV7, một bộ phim về đề tài ly hôn và mai mối sẽ chính thức được ra mắt với quý khán giả yêu phim mang tên "Văn Phòng Đại Chiến". Bộ phim xoay quanh cuộc chiến nơi công sở, tình yêu đôi lứa của những chàng trai, cô gái của 2 bên văn phòng tư vấn ly hôn và công ty mai mối. Trong khi một bên luôn tìm cách bảo vệ và giành quyền lợi về vật chất lẫn tinh thần cho những người phụ nữ, thì bên còn lại giúp đỡ cho các đối tượng muốn kết hôn và tìm được một nửa của cuộc đời.

Trong Văn Phòng Đại Chiến, nhân vật Kiều do Vũ Ngọc Ánh thủ vai là một cô gái luôn mang định kiến với đàn ông sau khi chứng kiến hôn nhân của cha mẹ tan vỡ. Cô luôn tìm cách bảo vệ, giành quyền lợi cả vật chất lẫn tinh thần cho phụ nữ - đối tượng mà cô luôn cho rằng chịu mọi sự thua thiệt trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Trong khi đó, nhân vật Lâm do Anh Tài diễn chính sau cú sốc ly thân với người vợ cũ, anh lập nên một công ty mai mối để giúp tất cả mọi người có thể tìm được một nửa thích hợp của cuộc đời.

Hồ Bích Trâm lại hoá “tiểu tam”, chia rẽ Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài trong 'Văn Phòng Đại Chiến' - Ảnh 1

Bộ đôi nam nữ chính không những tính cách, công việc, quan điểm sống khác biệt mà ngay cả mối nhân duyên giữa họ cũng không giống người thường. Nếu những đôi nam nữ chính phim truyền hình khác luôn gặp nhau trong những trường hợp ngọt ngào và lãng mạn, thì nam nữ chính của “Văn Phòng Đại Chiến” lại máu lửa hơn nhiều. Lần đầu chạm mặt của Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài không mấy tốt đẹp, cả 2 đều để lại ấn tượng xấu trong mắt đối phương, 3 từ “đồ sao chổi” là ấn tượng đầu tiên họ dành cho nhau. Mối quan hệ của 2 người càng thêm xấu xí khi ngày ngày chung đụng trong một văn phòng. Từ ấn tượng không tốt ban đầu dần trở thành sự mâu thuẫn của 2 con người và tập thể 2 bên.

Hồ Bích Trâm lại hoá “tiểu tam”, chia rẽ Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài trong 'Văn Phòng Đại Chiến' - Ảnh 2

Tuy nhiên, một tình tiết trong Trailer cũng tiết lộ, nhân vật Lâm (Anh Tài) đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân Kiều (Vũ Ngọc Ánh) vì sao lại có cái nhìn ác cảm với đàn ông như thế. Anh trực tiếp hỏi thẳng mẹ Kiều là bà Nguyệt (do Đào Vân Anh thủ vai) và ngơ ngác khi biết người đàn ông đó lại là ba ruột của Kiều. Chính hôn nhân tan vỡ của ba mẹ đã để lại “bóng ma tâm lý” trong lòng Kiều. Đối với cô, hôn nhân chính là “một cuộc chơi chịu nhiều thua thiệt”.

Ngoài cặp đôi Vũ Ngọc Ánh – Anh Tài, trong phim còn có không ít những đôi “oan gia ngõ hẹp” khác như: Lê Lộc – Quang Thái, Dương Gia Mỹ - Phạm Hy,… Mỗi ngày trong văn phòng là một cuộc đại chiến của những con người trái tính trái nết. Không dừng lại ở đó, bộ phim còn đánh dấu màn cao trào khi có sự xuất hiện của “tiểu tam” – nhân vật do Hồ Bích Trâm thủ vai, người sẽ gây nên những hiểu lầm không đáng có nhằm chia rẽ cặp đôi nam nữ chính.

Hồ Bích Trâm lại hoá “tiểu tam”, chia rẽ Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài trong 'Văn Phòng Đại Chiến' - Ảnh 3Hồ Bích Trâm lại hoá “tiểu tam”, chia rẽ Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài trong 'Văn Phòng Đại Chiến' - Ảnh 4

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên gồm NS Đào Vân Anh, NS Phương Bình, NS Thanh Ngọc, Anh Tài, Vũ Ngọc Ánh, Quang Thái, Lê Lộc, Phạm Hy, Dương Gia Mỹ, Hồ Bích Trâm, Lê Thanh Bảo Anh…. 

Đón xem “Văn Phòng Đại Chiến” được phát sóng vào lúc 19g55 từ thứ Hai đến thứ 5 hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 03/11/2021.

Ảnh: ĐPCC

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Từ khóa:   Hồ Bích Trâm Văn Phòng Đại Chiến Vũ Ngọc Ánh – Anh Tài

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